Кубок Варшавы. Бричги, Городницкий, Пито, Браун представят произвольные программы

Теги результаты сборная Франции сборная США сборная Швейцарии сборная Финляндии сборная Израиля мужское катание Джейсон Браун сборная Швеции Кубок Варшавы ISU Challenger сборная Словакии сборная Австрии Марк Городницкий Маурицио Цандрон Даниэль Мартынов Лукас Бричги Франсуа Пито Эдвард Эпплби Адам Хагара Фигурное катание

18 ноября фигуристы выступят с произвольными программаи на Кубке Варшавы.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 16:45 по московскому времени. 

Третья разминка

14. Адам Хагара (Словакия)

15. Ксан Рольс (Франция)

Четвертая разминка

16. Даниэль Мартынов (США) 

17. Вальтер Виртанен (Финляндия)

18. Сэми Амми (Франция) 

19. Маурицио Цандрон (Австрия)

20. Эдвард Эпплби (Великобритания) 

Пятая разминка

21. Габриэль Фолкессон (Швеция) 

22. Джейсон Браун (США) 

23. Франсуа Пито (Франция) 

24. Марк Городницкий (Израиль) 

25. Лукас Бричги (Швейцария) 

После короткой программы

1. Лукас Бричги (Швейцария) – 91,51

2. Марк Городницкий (Израиль) – 82,06

3. Франсуа Пито (Франция) – 78,55

4. Джейсон Браун (США) – 78,48

5. Габриэль Фолкессон (Швеция) – 78,44

6. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 71,21

7.  Маурицио Цандрон (Австрия) – 70,25

8. Сэми Амми (Франция) – 70,23

9. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 69,17

10. Даниэль Мартынов (США) – 68,32

11. Ксан Рольс (Франция) – 68,14

12. Адам Хагара (Словакия) – 66,90

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий