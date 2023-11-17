Кубок Варшавы. Бричги, Городницкий, Пито, Браун представят произвольные программы
18 ноября фигуристы выступят с произвольными программаи на Кубке Варшавы.
Варшава, Польша
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 16:45 по московскому времени.
Третья разминка
14. Адам Хагара (Словакия)
15. Ксан Рольс (Франция)
Четвертая разминка
16. Даниэль Мартынов (США)
17. Вальтер Виртанен (Финляндия)
18. Сэми Амми (Франция)
19. Маурицио Цандрон (Австрия)
20. Эдвард Эпплби (Великобритания)
Пятая разминка
21. Габриэль Фолкессон (Швеция)
22. Джейсон Браун (США)
23. Франсуа Пито (Франция)
24. Марк Городницкий (Израиль)
25. Лукас Бричги (Швейцария)
После короткой программы
1. Лукас Бричги (Швейцария) – 91,51
2. Марк Городницкий (Израиль) – 82,06
3. Франсуа Пито (Франция) – 78,55
4. Джейсон Браун (США) – 78,48
5. Габриэль Фолкессон (Швеция) – 78,44
6. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 71,21
7. Маурицио Цандрон (Австрия) – 70,25
8. Сэми Амми (Франция) – 70,23
9. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 69,17
10. Даниэль Мартынов (США) – 68,32
11. Ксан Рольс (Франция) – 68,14
12. Адам Хагара (Словакия) – 66,90
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