Кубок Варшавы. Браун, Бричги, Садовский, Городницкий, Мартынов, Хагара выступят с короткими программами

Теги результаты сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Казахстана сборная Швейцарии сборная Великобритании сборная Финляндии сборная Израиля мужское катание Джейсон Браун Кубок Варшавы ISU Challenger Роман Садовский сборная Словакии сборная Австрии Вальтер Виртанен Марк Городницкий Маурицио Цандрон Даниэль Мартынов Лукас Бричги Франсуа Пито Эдвард Эпплби Лев Винокур Диас Жиренбаев Адам Хагара Ноа Боденштайн Фигурное катание

16 ноября на Кубке Варшавы фигуристы выйдут на лед с короткими программами.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Мужчины

Короткая программа

Начало – 16:35 по московскому времени.

Первая разминка

2. Марк Городницкий (Израиль)

5. Джейсон Браун (США)

Третья разминка

11. Ноа Боденштайн (Швейцария)

12. Даниэль Мартынов (США)

14. Эдвард Эпплби (Великобритания)

15. Лев Винокур (Израиль)

Четвертая разминка

18. Роман Садовский (Канада)

Пятая разминка

22. Диас Жиренбаев (Казахстан)

23. Лукас Бричги (Швейцария)

24. Адам Хагара (Словакия)

25. Маурицио Цандрон (Австрия)

26. Вальтер Виртанен (Финляндия)

27. Франсуа Пито (Франция)

Расписание Кубка Варшавы-2023: там выступят Куракова, Браун, Паганини, Лопарева и Бриссо

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий