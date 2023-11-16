Кубок Варшавы. Браун, Бричги, Садовский, Городницкий, Мартынов, Хагара выступят с короткими программами

16 ноября на Кубке Варшавы фигуристы выйдут на лед с короткими программами.

Варшава, Польша

Мужчины

Короткая программа

Начало – 16:35 по московскому времени.

Первая разминка

2. Марк Городницкий (Израиль)

5. (США)

Третья разминка

11. Ноа Боденштайн (Швейцария)

12. Даниэль Мартынов (США)

14. Эдвард Эпплби (Великобритания)

15. Лев Винокур (Израиль)

Четвертая разминка

18. (Канада)

Пятая разминка

22. Диас Жиренбаев (Казахстан)

23. Лукас Бричги (Швейцария)

24. Адам Хагара (Словакия)

25. Маурицио Цандрон (Австрия)

26. Вальтер Виртанен (Финляндия)

27. Франсуа Пито (Франция)

Расписание Кубка Варшавы-2023: там выступят Куракова, Браун, Паганини, Лопарева и Бриссо