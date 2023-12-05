Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Гленн, Петрыкина, Шайдоров, Цзинь Боян, Рид и Амбрулевичюс

С 6 по 9 декабря пройдет турнир по фигурному катанию «Золотой конек Загреба».

of Zagreb

Сисак, Хорватия

6 декабря, среда

Пары, короткая программа

18:45

Мужчины, короткая программа

21:15

7 декабря, четверг

Пары, произвольная программа

18:00

Мужчины, произвольная программа

21:00

8 декабря, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

16:00

Женщины, короткая программа

19:45

9 декабря, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

15:00

Женщины, произвольная программа

19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2023/24: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте