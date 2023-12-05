Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Гленн, Петрыкина, Шайдоров, Цзинь Боян, Рид и Амбрулевичюс
С 6 по 9 декабря пройдет турнир по фигурному катанию «Золотой конек Загреба».
Golden Spin of Zagreb
Сисак, Хорватия
6 декабря, среда
Пары, короткая программа
18:45
Мужчины, короткая программа
21:15
7 декабря, четверг
Пары, произвольная программа
18:00
Мужчины, произвольная программа
21:00
8 декабря, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
16:00
Женщины, короткая программа
19:45
9 декабря, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
15:00
Женщины, произвольная программа
19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2023/24: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте