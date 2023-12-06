Финал Гран-при среди юниоров. Шимада, Чжи А Син, Накаи, Ю Сон Ким, Уэзоно, Квон Мин Соль выйдут на лед с короткими программами
7 декабря в финале Гран-при юниорки выступят с короткими программами.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин, Китай
Юниорки
Короткая программа
Начало – 11:50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Квон Мин Соль (Южная Корея)
2. Ю Сон Ким (Южная Корея)
3. Рена Уэзоно (Япония)
4. Ами Накаи (Япония)
5. Чжи А Син (Южная Корея)
6. Мао Шимада (Япония)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс