Финал Гран-при среди юниоров. Шимада, Чжи А Син, Накаи, Ю Сон Ким, Уэзоно, Квон Мин Соль выйдут на лед с короткими программами

Теги результаты Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Японии сборная Южной Кореи женское катание Гран-при среди юниоров Фигурное катание

7 декабря в финале Гран-при юниорки выступят с короткими программами.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пекин, Китай

Юниорки

Короткая программа

Начало – 11:50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Квон Мин Соль (Южная Корея)

2. Ю Сон Ким (Южная Корея)

3. Рена Уэзоно (Япония)

4. Ами Накаи (Япония)

5. Чжи А Син (Южная Корея)

6. Мао Шимада (Япония)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий