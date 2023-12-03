Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс

С 7 по 10 декабря пройдет финал Гран-при по фигурному катанию в Пекине.

Гран-при по фигурному катанию-2023/24

Пекин, Китай

Расписание соревнований

7 декабря, четверг

Юниоры, короткая программа

10:45

Юниорки, короткая программа

11:50

Пары, короткая программа

12:55

Мужчины, короткая программа

14:07

Пары, юниоры, короткая программа

15:15

8 декабря, пятница

Танцы на льду, юниоры, ритм-танец

10:30

Пары, произвольная программа

11:45

Юниорки, произвольная программа

13:05

Женщины, короткая программа

14:55

Танцы на льду, ритм-танец

16:00

9 декабря, суббота

Танцы на льду, юниоры, произвольный танец

8:00

Пары, юниоры, произвольная программа

9:20

Юниоры, произвольная программа

10:45

Танцы на льду, произвольный танец

12:50

Женщины, произвольная программа

14:10

Мужчины, произвольная программа

15:27

10 декабря, воскресенье

Показательные выступления

9:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Состав участников

Мужчины: Адам Сяо Хим Фа (Франция), Илья Малинин (США), Као Миура (Япония), Юма Кагияма (Япония), Шома Уно (Япония), Кевин Аймо (Франция).

Женщины: Каори Сакамото (Япония), Изабо Левито (США), Луна Хендрикс (Бельгия), Хана Йошида (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Нина Пинзарроне (Бельгия).

Пары: Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия).

Танцы на льду: Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада).

Юниоры: Франсуа Пито (Франция), Рио Наката (Япония), Ким Хен Ем (Южная Корея), Чжу Хон Лим (Южная Корея), Адам Хагара (Словакия), Даниэль Мартынов (США).

Юниорки: Ами Накаи (Япония), Мао Шимада (Япония), Рена Уэзоно (Япония), Ю Сон Ким (Южная Корея), Квон Мин Соль (Южная Корея), Чжи А Син (Южная Корея).

Пары, юниоры: Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада), Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада), Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина), Оливия Флорес – Люк Ванг (США).

Танцы на льду, юниоры: Селина Фраджи – Жан-Ханс Фурно (Франция), Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия), Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль), Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина), Лиа Несет – Артем Маркелов (США), Яли Педерсен – Джеффри Чен (США).