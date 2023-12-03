Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс
С 7 по 10 декабря пройдет финал Гран-при по фигурному катанию в Пекине.
Гран-при по фигурному катанию-2023/24
Пекин, Китай
Расписание соревнований
7 декабря, четверг
Юниоры, короткая программа
10:45
Юниорки, короткая программа
11:50
Пары, короткая программа
12:55
Мужчины, короткая программа
14:07
Пары, юниоры, короткая программа
15:15
8 декабря, пятница
Танцы на льду, юниоры, ритм-танец
10:30
Пары, произвольная программа
11:45
Юниорки, произвольная программа
13:05
Женщины, короткая программа
14:55
Танцы на льду, ритм-танец
16:00
9 декабря, суббота
Танцы на льду, юниоры, произвольный танец
8:00
Пары, юниоры, произвольная программа
9:20
Юниоры, произвольная программа
10:45
Танцы на льду, произвольный танец
12:50
Женщины, произвольная программа
14:10
Мужчины, произвольная программа
15:27
10 декабря, воскресенье
Показательные выступления
9:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Состав участников
Мужчины: Адам Сяо Хим Фа (Франция), Илья Малинин (США), Као Миура (Япония), Юма Кагияма (Япония), Шома Уно (Япония), Кевин Аймо (Франция).
Женщины: Каори Сакамото (Япония), Изабо Левито (США), Луна Хендрикс (Бельгия), Хана Йошида (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Нина Пинзарроне (Бельгия).
Пары: Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия).
Танцы на льду: Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада).
Юниоры: Франсуа Пито (Франция), Рио Наката (Япония), Ким Хен Ем (Южная Корея), Чжу Хон Лим (Южная Корея), Адам Хагара (Словакия), Даниэль Мартынов (США).
Юниорки: Ами Накаи (Япония), Мао Шимада (Япония), Рена Уэзоно (Япония), Ю Сон Ким (Южная Корея), Квон Мин Соль (Южная Корея), Чжи А Син (Южная Корея).
Пары, юниоры: Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада), Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада), Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина), Оливия Флорес – Люк Ванг (США).
Танцы на льду, юниоры: Селина Фраджи – Жан-Ханс Фурно (Франция), Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия), Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль), Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина), Лиа Несет – Артем Маркелов (США), Яли Педерсен – Джеффри Чен (США).
Всё-таки финал гран-при отличный формат.