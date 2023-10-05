Гран-при среди юниоров. Шимада, Лин-Грейси, Чжан, Кушида, Гургенидзе выйдут на лед с произвольными программами

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6 октября на Гран-при среди юниоров будут разыграны медали в соревнованиях девушек.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Ереван, Армения

Юниорки

Произвольная программа

Начало – 15.45 по московскому времени. 

Пятая разминка

23. Элизабет Ноу (Эстония)

24. Кьяра Минигини (Италия) 

25. Оливия Бакса (Швейцария) 

26. Ко На Ен (Южная Корея) 

27. Евгения Секуловская (Швейцария)

28. Софья Шифрина (Израиль) 

Шестая разминка

29. Икура Кушида (Япония)

30. Инга Гургенидзе (Грузия)

31. Пак Ын Би (Южная Корея) 

32. Мао Шимада (Япония) 

33. Шерри Чжан (США) 

34. Элис Лин-Грейси (США)

После короткой программы

1. Мао Шимада (Япония) – 73,14

2. Элис Лин-Грейси (США) – 64,50

3. Шерри Чжан (США) – 60,52

4. Икура Кушида (Япония) – 59,99

5. Пак Ын Би (Южная Корея) – 59,22

6. Инга Гургенидзе (Грузия) – 55,47

7. Евгения Секуловская (Швейцария) – 55,29

8. Ко На Ен (Южная Корея) – 54,62

9. Софья Шифрина (Израиль) – 49,61

10. Оливия Бакса (Швейцария) – 49,25

11. Кьяра Минигини (Италия) – 49,02

12. Элизабет Ноу (Эстония) – 47,90

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