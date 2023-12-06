Финал Гран-при среди юниоров. Наката, Мартынов, Ким Хен Ем, Чжу Хон Лим, Пито и Хагара выступят с короткими программами

Теги результаты Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи мужское катание Гран-при среди юниоров сборная Словакии Даниэль Мартынов Франсуа Пито Ким Хен Ем Адам Хагара Рио Наката Чжу Хон Лим Фигурное катание

7 декабря в финале Гран-при юниоры выйдут на лед с короткими программами.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пекин, Китай

Юниоры

Короткая программа

Начало – 10:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Адам Хагара (Словакия)

2. Даниэль Мартынов (США)

3. Ким Хен Ем (Южная Корея)

4. Франсуа Пито (Франция)

5. Чжу Хон Лим (Южная Корея)

6. Рио Наката (Япония)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс

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