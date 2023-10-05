Гран-при среди юниоров. Шимада, Кушида, Гургенидзе, Шифрина, Лин-Грейси выступят с короткими программами
5 октября на этапе Гран-при среди юниоров девушки покажут короткие программы.
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Ереван, Армения
Юниорки
Короткая программа
Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
5. Шерри Чжан (США)
Вторая разминка
6. Оливия Бакса (Швейцария)
9. Пак Ын Би (Южная Корея)
10. Юлия ван Дейк (Нидерланды)
Третья разминка
12. Софья Степченко (Латвия)
13. Элизабет Ноу (Эстония)
14. Александра Яниковска (Польша)
Четвертая разминка
17. Ко На Ен (Южная Корея)
18. Софья Шифрина (Израиль)
20. Нинон Дапуаньи (Франция)
Пятая разминка
25. Икура Кушида (Япония)
26. Кьяра Минигини (Италия)
27. Мао Шимада (Япония)
Шестая разминка
29. Софи Карапетян (Армения)
30. Элис Лин-Грейси (США)
31. Габриэле Юскайте (Литва)
33. Флора Мари Шаллер (Австрия)
34. Инга Гургенидзе (Грузия)
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