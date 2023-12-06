Golden Spin. Плазас и Фернандес, Голиченко и Даренский, Ваананен и Клеричи покажут короткие программы
6 декабря на турнире Golden Spin of Zagreb пары представят короткие программы.
Golden Spin of Zagreb
Сисак, Хорватия
Пары
Короткая программа
Начало – 18:45 по московскому времени.
Первая разминка
1. Ян Иси – Дэн Шуньян (Китай)
2. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)
3. Орели Фола – Тео Белль (Франция)
4. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
Вторая разминка
5. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
6. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)
7. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)
8. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Гленн, Петрыкина, Шайдоров, Цзинь Боян, Рид и Амбрулевичюс