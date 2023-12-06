Golden Spin. Плазас и Фернандес, Голиченко и Даренский, Ваананен и Клеричи покажут короткие программы

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6 декабря на турнире Golden Spin of Zagreb пары представят короткие программы.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Сисак, Хорватия

Пары

Короткая программа

Начало – 18:45 по московскому времени.

Первая разминка

1. Ян Иси – Дэн Шуньян (Китай)

2. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)

3. Орели Фола – Тео Белль (Франция)

4. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

Вторая разминка

5. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

6. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)

7. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)

8. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Гленн, Петрыкина, Шайдоров, Цзинь Боян, Рид и Амбрулевичюс

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