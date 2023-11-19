Кубок Варшавы. Метелкина и Берулава, Вайпан-Ло и Дигби, Смарт и Маттик выступят с произвольными программами

19 ноября на Кубке Варшавы пары выйдут на лед с произвольными программами.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Пары

Произвольная программа

Начало – 14:00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)

2. Паулине Ирман – Беньямин Яловик (Швейцария)

3. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)

Вторая разминка

4. Федерика Симиоли – Алессандро Дзарбо (Чехия)

5. Каталин Янне Салатцки – Лукас Резелер (Германия)

6. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция)

7. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)

Третья разминка

8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 47,62

9. Лидия Смарт – Харри Маттик (Великобритания) – 52,70

10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 61,84

11. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 66,93

Положение после короткой программы

1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 66,93

2. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 61,84

3. Лидия Смарт – Харри Маттик (Великобритания) – 52,70

4. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 47,62

5. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 45,77

6. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция) – 45,66

7. Каталин Янне Салатцки – Лукас Резелер (Германия) – 43,72

8. Федерика Симиоли – Алессандро Дзарбо (Чехия) – 43,60

9. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 40,95

10. Паулине Ирман – Беньямин Яловик (Швейцария) – 40,91

11. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР) – 40,85

Расписание Кубка Варшавы-2023: там выступят Куракова, Браун, Паганини, Лопарева и Бриссо