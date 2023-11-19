Кубок Варшавы. Метелкина и Берулава, Вайпан-Ло и Дигби, Смарт и Маттик выступят с произвольными программами
19 ноября на Кубке Варшавы пары выйдут на лед с произвольными программами.
ISU Challenger
Кубок Варшавы
Варшава, Польша
Пары
Произвольная программа
Начало – 14:00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)
2. Паулине Ирман – Беньямин Яловик (Швейцария)
3. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)
Вторая разминка
4. Федерика Симиоли – Алессандро Дзарбо (Чехия)
5. Каталин Янне Салатцки – Лукас Резелер (Германия)
6. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция)
7. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)
Третья разминка
8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 47,62
9. Лидия Смарт – Харри Маттик (Великобритания) – 52,70
10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 61,84
11. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 66,93
Положение после короткой программы
1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 66,93
2. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 61,84
3. Лидия Смарт – Харри Маттик (Великобритания) – 52,70
4. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 47,62
5. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 45,77
6. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция) – 45,66
7. Каталин Янне Салатцки – Лукас Резелер (Германия) – 43,72
8. Федерика Симиоли – Алессандро Дзарбо (Чехия) – 43,60
9. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 40,95
10. Паулине Ирман – Беньямин Яловик (Швейцария) – 40,91
11. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР) – 40,85
Расписание Кубка Варшавы-2023: там выступят Куракова, Браун, Паганини, Лопарева и Бриссо
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