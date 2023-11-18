Гран-при Финляндии. Пэн Чэн и Ван Лэй, Конти и Мачии, Хазе и Володин выйдут на лед с произвольными программами
18 ноября на Гран-при Финляндии определятся победители в парном катании.
Гран-при по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
Эспоо, Финляндия
Пары
Произвольная программа
Начало – 15:40 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Миланиа Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)
2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
3. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
4. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)
Вторая разминка
5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
6. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
8. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай)
После короткой программы
1. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай) – 65,25
2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 65,00
3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 63,59
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 61,53
5. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 56,61
6. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 55,99
7. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 55,45
8. Миланиа Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 48,56
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