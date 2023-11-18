Гран-при Финляндии. Пэн Чэн и Ван Лэй, Конти и Мачии, Хазе и Володин выйдут на лед с произвольными программами

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18 ноября на Гран-при Финляндии определятся победители в парном катании.

Гран-при по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

Grand Prix Espoo

Эспоо, Финляндия

Пары

Произвольная программа

Начало – 15:40 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Миланиа Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)

2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

3. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) 

4. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)

Вторая разминка

5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) 

6. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) 

8. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай) 

После короткой программы

1. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай) – 65,25

2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 65,00

3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 63,59

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 61,53

5. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 56,61

6. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 55,99

7. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 55,45

8. Миланиа Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 48,56

Расписание Гран-при Финляндии по фигурному катанию

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