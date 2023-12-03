Сихарулидзе о возможном переходе Морозов и Еременко в другую сборную: «Официально от них ничего не поступало»
Морозов и Еременко не уведомляли ФФКР о желании перейти в другую сборную.
Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе.
По информации «Р-Спорта», танцевальный дуэт прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.
«Официально от них ничего не поступало», – сказал Сихарулидзе.
Елена Вайцеховская: «Если попытаться найти ответ на вопрос, какую страну будут представлять Морозов и Еременко, вариант «Франция» я рассматривала бы не слишком серьезно»
Если первое, то может Самоделкина молча подала и сидит ждёт.