Сихарулидзе о возможном переходе Морозов и Еременко в другую сборную: «Официально от них ничего не поступало»

Теги сборная России танцы на льду Антон Сихарулидзе ФФКР Игорь Еременко Аннабель Морозов ТАСС Фигурное катание

Морозов и Еременко не уведомляли ФФКР о желании перейти в другую сборную.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе. 

По информации «Р-Спорта», танцевальный дуэт прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.

«Официально от них ничего не поступало», – сказал Сихарулидзе. 

Елена Вайцеховская: «Если попытаться найти ответ на вопрос, какую страну будут представлять Морозов и Еременко, вариант «Франция» я рассматривала бы не слишком серьезно»

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6 комментариев
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Если договорятся о чем-нибудь с той же Францией, тогда и запрос будут подавать.
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Сихарулидзе, похоже, достойный преемник Горшкова. Тоже ничего не знает.
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А неофициально?)))
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Ну хотя бы не до боли знакомое "Я не в курсе! "
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Так никто и не объяснил регламент: должно поступить от фигуристов или запрос от принимающей стороны?
Если первое, то может Самоделкина молча подала и сидит ждёт.
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Ответ MARG-la
Сихарулидзе, похоже, достойный преемник Горшкова. Тоже ничего не знает.
Вы чего хотите от чиновника? Они для того и посажены, чтобы отвечать в соответствии с поступившей документальной информацией. Ему вам сплетни что ли пересказывать?
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