Сихарулидзе о возможном переходе Морозов и Еременко в другую сборную: «Официально от них ничего не поступало»

Морозов и Еременко не уведомляли ФФКР о желании перейти в другую сборную.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе.

По информации «Р-Спорта», танцевальный дуэт прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.

«Официально от них ничего не поступало», – сказал Сихарулидзе.

Елена Вайцеховская: «Если попытаться найти ответ на вопрос, какую страну будут представлять Морозов и Еременко, вариант «Франция» я рассматривала бы не слишком серьезно»