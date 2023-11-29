Елена Вайцеховская: «Если попытаться найти ответ на вопрос, какую страну будут представлять Морозов и Еременко, вариант «Франция» я рассматривала бы не слишком серьезно»

Елена Вайцеховская высказалась о возможном переходе Аннабель Морозов и Игоря Еременко.

«Если попытаться найти ответ на вопрос, какую страну будут представлять в танцах /Игорь Еременко, вариант «Франция» я, честно говоря, рассматривала бы не слишком серьезно.

Аргумент, что у партнерши имеется французский паспорт, здесь не слишком весом, поскольку паспорт есть и американский тоже. Безусловный плюс в пользу Америки — что там семья, полностью обустроенный быт, папа-тренер, куча великолепных специалистов под боком (одна Марина Зуева чего стоит). И не сказать, чтобы непроходимая конкуренция.

Из минусов — невозможность представлять страну на ОИ. Это да, серьезный момент. Но в целом я бы все равно склонялась к американскому варианту.

Для России это, безусловно, потеря, причем, тройная: и для ФФКР, и для танцев, и для тренера. Вместо красивой и эффективной в плане развития истории противостояния сильных дуэтов и сильных тренеров мы, боюсь, получим еще более выраженную стагнацию и тупик. В ситуации, когда все танцы представлены одним штабом, и весь судейский корпус на этот штаб усиленно работает, это, простите, безызбежно.

Хотя ничто не ново под луной», – написала Вайцеховская.