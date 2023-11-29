Елена Вайцеховская: «Если попытаться найти ответ на вопрос, какую страну будут представлять Морозов и Еременко, вариант «Франция» я рассматривала бы не слишком серьезно»

Теги сборная России танцы на льду Елена Вайцеховская переходы Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась о возможном переходе Аннабель Морозов и Игоря Еременко.

«Если попытаться найти ответ на вопрос, какую страну будут представлять в танцах Аннабель Морозов/Игорь Еременко, вариант «Франция» я, честно говоря, рассматривала бы не слишком серьезно.

Аргумент, что у партнерши имеется французский паспорт, здесь не слишком весом, поскольку паспорт есть и американский тоже. Безусловный плюс в пользу Америки — что там семья, полностью обустроенный быт, папа-тренер, куча великолепных специалистов под боком (одна Марина Зуева чего стоит). И не сказать, чтобы непроходимая конкуренция.

Из минусов — невозможность представлять страну на ОИ. Это да, серьезный момент. Но в целом я бы все равно склонялась к американскому варианту.

Для России это, безусловно, потеря, причем, тройная: и для ФФКР, и для танцев, и для тренера. Вместо красивой и эффективной в плане развития истории противостояния сильных дуэтов и сильных тренеров мы, боюсь, получим еще более выраженную стагнацию и тупик. В ситуации, когда все танцы представлены одним штабом, и весь судейский корпус на этот штаб усиленно работает, это, простите, безызбежно.

Хотя ничто не ново под луной», – написала Вайцеховская. 

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24 комментария
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Orange carrot
Не сказать что непроходимая конкуренция? Вайц давно международные танцы смотрела?
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sabina_katarina
Для того чтобы кататься за Францию, совершенно необязательно там жить. Про непроходимую конкуренцию даже не смешно. Миша с Энтони сколько лет бились, чтобы до ЧМ доехать, а Аннабель против них вообще никто. И папа ничем не поможет, это не Россия.
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sabina_katarina
Ответ luisita
А во Франции нет конкуренции? Вот я сомневаюсь, что Аннабель обойдет ЛБ и ДМ.
я даже не сомневаюсь, что не обойдёт.) но всё равно конкуренция во Франции с американской несравнима.
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Katerina Sunny
Вайцеховская ждала соперничество Крыловой и Жулина. А пока непонятно, с кем Крылова будет на ЧР.
+6
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SNM
Потеря потерь.
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Роман Цыренков
Ответ King_bez_ice
Вайц уже понятно, что подружка Крыловой И столько она обещала соперничество Анжелики с Жулиным А по факту, Крылова не умеет сохранять пары, все распадаются/уходят от нее
А в принципе чего вообще Крылова как тренер добилась? Были канадцы у нее да, выиграли как-то финал Гран-при они. Но просто если результаты Крыловой и Жулина сравнивать, не знаю, где там соперничество. У Жулина олимпийские чемпионы есть, он Никиту с Викой смог вывести из болта, за них все хватались, а толку ноль, а с ним они взяли прилично медалек и даже французов обошли. Понятно, что с ошибкой, но все же обошли. На ОИ тоже по тонкому льду шли. В команднике ведь аж две американские пары были выше их, что могло сыграть не в пользу совершенно. Но в итоге удержали серебро в личке. После того, как мы в пролете танцев сидели полтора цикла олимпийских. Не припомню я, чтобы Крылова хоть что-то близкое показала с этим. Нет, всегда надо начинать. Но где начало-то?
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luisita
Ответ sabina_katarina
Для того чтобы кататься за Францию, совершенно необязательно там жить. Про непроходимую конкуренцию даже не смешно. Миша с Энтони сколько лет бились, чтобы до ЧМ доехать, а Аннабель против них вообще никто. И папа ничем не поможет, это не Россия.
А во Франции нет конкуренции? Вот я сомневаюсь, что Аннабель обойдет ЛБ и ДМ.
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Мороженко
Ахахах, безызбежно
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Анна Беляева
Ответ luisita
А во Франции нет конкуренции? Вот я сомневаюсь, что Аннабель обойдет ЛБ и ДМ.
Естественно, не обойдет, но в США ни третей, ни четвертой парой не будут. Там не пробиться даже более хорошим танцорам за здорово живешь.
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King_bez_ice
Вайц уже понятно, что подружка Крыловой
И столько она обещала соперничество Анжелики с Жулиным
А по факту, Крылова не умеет сохранять пары, все распадаются/уходят от нее
+3
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Роман Цыренков
Ответ sabina_katarina
я даже не сомневаюсь, что не обойдёт.) но всё равно конкуренция во Франции с американской несравнима.
Согласен, во Франции можно хоть третьей парой стать, в США я думаю, что и в тройку пробиться дико сложно будет. В пятерку бы влезть.
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Док Аксель
Ответ Orange carrot
Не сказать что непроходимая конкуренция? Вайц давно международные танцы смотрела?
А если и смотрит, то своими любительским глазами и умом с претензией на гуру фигурного катания.
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zaza burduladze
Ответ Viks
Врёт ФФКР про леченье, ибо в России Аннабель подлечат бесплатно, а в США придётся платить большие деньги, потому что медстраховки у Аннабель нет, конечно.
Привет ..вариант третий.. сборной Грузии
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Ответ RusVector
Я об этом тоже писал, но меня сразу заминусили!
Похоже Вайц тоже заминусили, не переживайте!)))
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alexnew
Какая разница, какую страну, будет представлять эта пара? Гораздо важнее, что не России.
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olvl
Почему тупик то? И стагнация впридачу.
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Viks
Да, с олимпиадой у них пролёт, потому что США и Франция - это не Россия и паспорт Еременке по блату не сделают ни за 2 недели ни за 2 года.
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Лакс
припозднилась Вайц, и вслед за ней спортс. Судя по удивительно большей оперативности федры, переход не планируется.
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