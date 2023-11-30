Морозов и Еременко не контактировали с Федерацией ледовых видов спорта Франции по поводу перехода
Морозов и Еременко не обращались во французскую федерацию по поводу перехода.
Ранее сообщалось, что танцевальный дуэт рассматривает возможность перейти из сборной России во Францию. Партнерша имеет гражданство этой страны.
«Аннабель Морозов и Игорь Еременко не выходили на связь с нашей федерацией», – сообщила руководитель отдела внешних коммуникаций Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) в ответ на запрос журналистов.
ФФКР: «Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Крыловой. В США Аннабель пройдет курс лечения после травмы»
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