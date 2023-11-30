Морозов и Еременко не контактировали с Федерацией ледовых видов спорта Франции по поводу перехода

Теги сборная России танцы на льду сборная Франции Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Морозов и Еременко не обращались во французскую федерацию по поводу перехода.

Ранее сообщалось, что танцевальный дуэт рассматривает возможность перейти из сборной России во Францию. Партнерша имеет гражданство этой страны. 

«Аннабель Морозов и Игорь Еременко не выходили на связь с нашей федерацией», – сообщила руководитель отдела внешних коммуникаций Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) в ответ на запрос журналистов. 

ФФКР: «Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Крыловой. В США Аннабель пройдет курс лечения после травмы»

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Так они порез в штатах лечат, рано спросили.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Журналисты делают запросы в французскую федерацию, серьезно? Ну прлсто "Следствие ведут колобки".
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Какая песня без баяна?"...
Обсудим ещё десяток версий)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
да-да, Дэвисы тоже ни с кем не контактировали)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Там папа Коля будет переговорщиком по этому делу.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ir_rish
И врядли папаКоля станет держать спорц в курсе происходящего.
Спортц сам будет звонками доставать его и ФФКР. Надо же первыми выдать инсайд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ N-fox
Журналисты делают запросы в французскую федерацию, серьезно? Ну прлсто "Следствие ведут колобки".
Новый сезон.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ lepestok
да-да, Дэвисы тоже ни с кем не контактировали)))
Нет, они контактировали и с американцами, и с израильтянами (как же, САМ Лиз об этом рассказывал!), и те и другие наперегонки бежали в ИСУ с заявлением о готовности приютить "бездомных"- а ДС в итоге всех кинули и ушли под грузинский флаг.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что же это такое? Неужели Сам Влад Жуков ошибся в своём инсайде?! Да не может быть такого!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Док Аксель
Там папа Коля будет переговорщиком по этому делу.
И врядли папаКоля станет держать спорц в курсе происходящего.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Док Аксель
Спортц сам будет звонками доставать его и ФФКР. Надо же первыми выдать инсайд.
Нарвется ж в итоге... а нарываться самолично спорц не любит, судя по тому, как усердно раздербанивает на абзацы чужие интервью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Док Аксель
Спортц сам будет звонками доставать его и ФФКР. Надо же первыми выдать инсайд.
папаколя, вроде - не в пуле обзвона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ir_rish
Нарвется ж в итоге... а нарываться самолично спорц не любит, судя по тому, как усердно раздербанивает на абзацы чужие интервью.
Копипаст на сайтах и на спортсе в частности одно из любимых и практикуемых занятий. Заполняемость инфой новостных веток, просмотры и трафик всегда обеспечены.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий