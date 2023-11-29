Навка о возможном переходе Морозов и Еременко: «Каждый выбирает строить свою судьбу, как он считает нужным»
Татьяна Навка высказалась о возможном переходе Морозов и Еременко во Францию.
По информации РИА Новости, танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.
Источники агентства также сообщают, что фигуристы ушли из группы Анжелики Крыловой и планируют тренироваться в США. Курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.
«Судьба каждого человека зависит только от самого человека, и как-то комментировать это я не имею права.
Тем более спортивная жизнь каждого человека очень коротка, каждый выбирает строить свою судьбу, как он считает нужным», – сказала Навка.
А то про кого-то " фу, не патриот и нож в спину", а кто-то сам волен вершить судьбу, оказывается
А от российского паспорта я не помню чтобы она отказывалась. Казахский получила в упрощенном порядке из-за родственников, но и российский у нее вроде оставался
Вопрос только во времени ведь - успевает или нет на ОИ...
Ну, мать её, скорее всего - изучила этот вопрос.
Умерли так умерли.
Морозова уже и так лимит превысила - второй раз умирает