Навка о возможном переходе Морозов и Еременко: «Каждый выбирает строить свою судьбу, как он считает нужным»

Теги Татьяна Навка сборная России танцы на льду Анжелика Крылова переходы Игорь Еременко Аннабель Морозов Р-Спорт Фигурное катание

Татьяна Навка высказалась о возможном переходе Морозов и Еременко во Францию.

По информации РИА Новости, танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.

Источники агентства также сообщают, что фигуристы ушли из группы Анжелики Крыловой и планируют тренироваться в США. Курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.

«Судьба каждого человека зависит только от самого человека, и как-то комментировать это я не имею права.

Тем более спортивная жизнь каждого человека очень коротка, каждый выбирает строить свою судьбу, как он считает нужным», – сказала Навка.

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33 комментария
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Vatokatya
Я абсолютно не против переходов спортсменов, но в такие моменты вспоминаешь, как же погано бомонд себя повел в ситуации с Чиризано. Мы, значит, спокойно отпускаем ДС, благословляем МЕ, Самоделкину, думаю, тоже скоро проводят в добрый путь, а Дарио и в сми поливали, и уйти не дали… Фу
+25
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+21
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natali5228
Ответ Vatokatya
Я абсолютно не против переходов спортсменов, но в такие моменты вспоминаешь, как же погано бомонд себя повел в ситуации с Чиризано. Мы, значит, спокойно отпускаем ДС, благословляем МЕ, Самоделкину, думаю, тоже скоро проводят в добрый путь, а Дарио и в сми поливали, и уйти не дали… Фу
Софу в добрый путь? Ага, перед этим сборной лишив. Ей от гражданства пришлось отказаться, только бы эти черти от неё отстали
+14
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+13
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PolinaIvi
Навка сама выступала не только за Россию. За Белоруссию выступала с Колей Морозовым. Какая неожиданность.)
+11
0
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Kareglazaya
Ещё ничего не известно, а весь бомонд уже благословил)
+11
-1
+10
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natali5228
Надо же.. Ну так и отпускайте всех, вне зависимости от родни/блата
А то про кого-то " фу, не патриот и нож в спину", а кто-то сам волен вершить судьбу, оказывается
+10
-3
+7
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Проходил мимо
Просто неизвестно, зачем раньше времени распускать слухи, если ещё непонятно, как у них сложится. Конечно, это было бы большой удачей для них.
+6
0
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Anneta28
Если вы отпускаете блатных, то отпускайте всех. В общем и целом, ничего не имею против переходов. А то получается, что кому-то можно, а кому-то нельзя.
+6
-1
+5
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Vatokatya
Ответ natali5228
Софу в добрый путь? Ага, перед этим сборной лишив. Ей от гражданства пришлось отказаться, только бы эти черти от неё отстали
Ну в сборную и так много желающих попасть. Не удивлюсь, если там вообще договорняк был, чтобы Софа без обязательств перед сборной могла прощупать почву с Казахстаном.
А от российского паспорта я не помню чтобы она отказывалась. Казахский получила в упрощенном порядке из-за родственников, но и российский у нее вроде оставался
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Девушка Безимени
это относится только к спортсменам?
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Залина Малина
Ответ PolinaIvi
Навка сама выступала не только за Россию. За Белоруссию выступала с Колей Морозовым. Какая неожиданность.)
Ну поэтому она и не осуждает
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m-mezon
Ответ Ir_rish
По закону- должна была сдать российский паспорт. А по факту- если от гражданства и отказалась, а паспорт "потеряла"- то всплыть это может очень не скоро и на территории РФ она вполне может передвигаться как якобы гражданка.
По территории России она и с казахстанским паспортом может свободно передвигаться, как гражданка Казахстана.
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Ir_rish
Ответ Kareglazaya
Ещё ничего не известно, а весь бомонд уже благословил)
Потом догонит и еще раз благословит.
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Проходил мимо
Ответ Vatokatya
Я абсолютно не против переходов спортсменов, но в такие моменты вспоминаешь, как же погано бомонд себя повел в ситуации с Чиризано. Мы, значит, спокойно отпускаем ДС, благословляем МЕ, Самоделкину, думаю, тоже скоро проводят в добрый путь, а Дарио и в сми поливали, и уйти не дали… Фу
Дарио распрекрасно бросил Денизу и рассказывает, как он счастлив, вернувшись. Хотя, вроде бы, там уже все программы выучили и в конце сезона его бы так или иначе отпустили.
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IrinaKin
Ответ Vatokatya
Ну в сборную и так много желающих попасть. Не удивлюсь, если там вообще договорняк был, чтобы Софа без обязательств перед сборной могла прощупать почву с Казахстаном. А от российского паспорта я не помню чтобы она отказывалась. Казахский получила в упрощенном порядке из-за родственников, но и российский у нее вроде оставался
Казахский паспорт не предполагает двойного гражданства. Значит от российского она отказалась.
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Viks
Ответ Проходил мимо
Дарио распрекрасно бросил Денизу и рассказывает, как он счастлив, вернувшись. Хотя, вроде бы, там уже все программы выучили и в конце сезона его бы так или иначе отпустили.
У Чиризано банально нет денег и нет никаких доходов, чтобы тренироваться и жить в Италии.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ natali5228
Софу в добрый путь? Ага, перед этим сборной лишив. Ей от гражданства пришлось отказаться, только бы эти черти от неё отстали
пока ещё не отстали
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Viks
"Предателей не любят нигде, а там еще вдобавок русофобская истерия." --- За бугром их предателями никто не посчитает. Русофобская истерия их не затронет. И третье, по барабану им чьи-то мнения - выступать во Франции они имеют право и в США тоже, согласно паспорту Морозов.
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Viks
и как-то комментировать это я не имею права.! --- Чушь. Любой имеет право комментировать, а вот влиять и диктовать - нет.
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Люблю Женьку
"каждый выбирает строить свою судьбу" - смысловое построение предложения 🤦‍♀️
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natali5228
Ответ БезызбежноНаКрасный
пока ещё не отстали
Думаю, найдут они выход, если Федра рогом упрется
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БезызбежноНаКрасный
Ответ natali5228
Думаю, найдут они выход, если Федра рогом упрется
надо вникать в правила... Но лень.
Вопрос только во времени ведь - успевает или нет на ОИ...
Ну, мать её, скорее всего - изучила этот вопрос.
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Viks
Ответ IrinaKin
Казахский паспорт не предполагает двойного гражданства. Значит от российского она отказалась.
Не значит. Не было сообщений об указе президента о выходе Самоделкиной из российского гражданства.
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Anatiana
Ну ушли и ушли.
Умерли так умерли.
Морозова уже и так лимит превысила - второй раз умирает
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Железная Леди
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Ответ PolinaIvi
Навка сама выступала не только за Россию. За Белоруссию выступала с Колей Морозовым. Какая неожиданность.)
И что? Навка родилась там. А Тихонов выступал за Японию и что? А Смолкин выступал за Россию, а теперь помохал ручкой.
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comewhatmay
Ответ thadius
Мне кажется их горячечное желание "защищать честь" враждебных России стран в этих самых странах не оценят. Предателей не любят нигде, а там еще вдобавок русофобская истерия. Коля Морозов хочет их пристроить, но этот активист отметился тем что поменял кучу женщин, теперь вот хочет поменять своей деточке страну, но скорее всего заведет ее к разбитому корыту.
"Предателей не любят нигде" --- Однако ж, "предательницу" Навку приняли обратно, и ничего.
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