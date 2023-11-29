Навка о возможном переходе Морозов и Еременко: «Каждый выбирает строить свою судьбу, как он считает нужным»

Татьяна Навка высказалась о возможном переходе Морозов и Еременко во Францию.

По информации РИА Новости, танцевальный дуэт – прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.

Источники агентства также сообщают, что фигуристы ушли из группы и планируют тренироваться в США. Курировать дуэт будет тренер , отец Аннабель.

«Судьба каждого человека зависит только от самого человека, и как-то комментировать это я не имею права.

Тем более спортивная жизнь каждого человека очень коротка, каждый выбирает строить свою судьбу, как он считает нужным», – сказала .