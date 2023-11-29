Линичук о возвращении в Россию: «В настоящий момент нахожусь в процессе решения организационных вопросов»
Наталья Линичук рассказала, чем занимается после возвращения в Россию.
Ранее сообщалось, что Линичук может стать тренером по танцам на льду в академии Евгения Плющенко.
«Я никуда (насовсем) не уезжала, всегда работала с русскими спортсменами.
В настоящий момент нахожусь в процессе решения организационных вопросов. Приехала, чтобы помочь российскому спорту», – сказала Линичук.
Что-то все ринулись поднимать российский спорт в последние годы.