Линичук о возвращении в Россию: «В настоящий момент нахожусь в процессе решения организационных вопросов»

Наталья Линичук рассказала, чем занимается после возвращения в Россию.

Ранее сообщалось, что Линичук может стать тренером по танцам на льду в академии Евгения Плющенко.

«Я никуда (насовсем) не уезжала, всегда работала с русскими спортсменами.

В настоящий момент нахожусь в процессе решения организационных вопросов. Приехала, чтобы помочь российскому спорту», – сказала .