Линичук о возвращении в Россию: «В настоящий момент нахожусь в процессе решения организационных вопросов»

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду Фигурное катание

Наталья Линичук рассказала, чем занимается после возвращения в Россию.

Ранее сообщалось, что Линичук может стать тренером по танцам на льду в академии Евгения Плющенко.

«Я никуда (насовсем) не уезжала, всегда работала с русскими спортсменами.

В настоящий момент нахожусь в процессе решения организационных вопросов. Приехала, чтобы помочь российскому спорту», – сказала Линичук.

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23 комментария
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Lennuci
Ответ Anneta28
Все так много пишут про какие-то "контракты западного образца" в Ангелах, но никто так и не написал, что же там за пункты такие, ущемляющие честь, достоинство и ввергающие в вечное рабство? Просто интересно.
Там первый пункт о неразглашении условий контракта и тренировок, иначе суд.
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+12
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Olya Ru
Интересно, чем вообще щас занимается Валера и Арина, если у них даже тренера еще нет….к шоу видимо готовятся
+7
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Katerina Sunny
А кто продолжительное время жил в Америке? Процесс организационный затянулся, я думала, что уже тренирует Арину и Валеру.
+8
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Lennuci
"Приехала, чтобы помочь российскому спорту», – сказала Линичук.

Что-то все ринулись поднимать российский спорт в последние годы.
+7
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Irina037
Ответ Док Аксель
Российский спорт и в отсутствии Линичук в её помощи не нуждался, как и с её возвращением. Посмотрим кого и как она будет тренировать и какие будут успехи. Удачи !
Да как бы в танцах большой пробел сейчас,может и хорошо,что с энтузиазмом возьмётся за работу
+3
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tim55555
Ответ Tresk2
Кто это?
Олимпийская чемпионка в танцах на льду (1980г) и тренер олимпийских чемпионов 1994 года Оксаны Грищук/Евгения Платова и многих других известных и титулованных танцевальных пар.
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moonriver
Ответ Anneta28
Все так много пишут про какие-то "контракты западного образца" в Ангелах, но никто так и не написал, что же там за пункты такие, ущемляющие честь, достоинство и ввергающие в вечное рабство? Просто интересно.
Любые пункты, противоречащие росс законодательству, силы все равно иметь не будут.
+4
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Anneta28
Все так много пишут про какие-то "контракты западного образца" в Ангелах, но никто так и не написал, что же там за пункты такие, ущемляющие честь, достоинство и ввергающие в вечное рабство? Просто интересно.
+11
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Инна1945
Ответ Док Аксель
Российский спорт и в отсутствии Линичук в её помощи не нуждался, как и с её возвращением. Посмотрим кого и как она будет тренировать и какие будут успехи. Удачи !
Давайте угадаем кто же это? Жулин? Крылова? )))
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Юра Плисецкий
Ответ Olya Ru
Интересно, чем вообще щас занимается Валера и Арина, если у них даже тренера еще нет….к шоу видимо готовятся
На днях Валера фото тренировок выкладывал.
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Anneta28
Ответ Lennuci
Там первый пункт о неразглашении условий контракта и тренировок, иначе суд.
Так это в любом контракте есть, даже в трудовом.)))
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Док Аксель
Российский спорт и в отсутствии Линичук в её помощи не нуждался, как и с её возвращением. Посмотрим кого и как она будет тренировать и какие будут успехи. Удачи !
+5
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Людмила Третьякова
Американские танцоры плохо кормят
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ИннаВБ
Ответ Olya Ru
Интересно, чем вообще щас занимается Валера и Арина, если у них даже тренера еще нет….к шоу видимо готовятся
Роль водоросли особо репетировать и не требуется😜🤣
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Инна1945
Ответ Olya Ru
Интересно, чем вообще щас занимается Валера и Арина, если у них даже тренера еще нет….к шоу видимо готовятся
ОФП и скольжением))
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ИннаВБ
Ответ Lennuci
"Приехала, чтобы помочь российскому спорту», – сказала Линичук. Что-то все ринулись поднимать российский спорт в последние годы.
Что наш спорт раньше без неё делал🤔
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Инна1945
Ответ Katerina Sunny
А кто продолжительное время жил в Америке? Процесс организационный затянулся, я думала, что уже тренирует Арину и Валеру.
Да эта новость уже была месяца полтора назад. Причём в той же формулировке. Спортсу же надо что-то постить. Может уже и тренирует.
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