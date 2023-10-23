Плющенко планирует сотрудничество с Линичук. Она может стать тренером Ангелопола («Р-Спорт»)

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и заслуженный тренер России Наталья Линичук планируют сотрудничество.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Ожидается, что Линичук возглавит танцевальное отделение в академии Плющенко и может приступить к работе с ноября. Стороны договорились о встрече для обсуждения деталей возможной совместной работы.

Ранее сообщалось, что в академию перешел победитель Гран-при России-2022/23 в танцах на льду Валерий Ангелопол. Линичук в случае достижения договоренностей с Плющенко будет работать с Ангелополом и его партнершей.

Линичук 67 лет. В начале этого года она вернулась в Россию из США для продолжения тренерской деятельности.