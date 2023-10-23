Плющенко планирует сотрудничество с Линичук. Она может стать тренером Ангелопола («Р-Спорт»)

Теги Наталья Линичук Евгений Плющенко сборная России танцы на льду Валерий Ангелопол Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и заслуженный тренер России Наталья Линичук планируют сотрудничество.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Ожидается, что Линичук возглавит танцевальное отделение в академии Плющенко и может приступить к работе с ноября. Стороны договорились о встрече для обсуждения деталей возможной совместной работы.

Ранее сообщалось, что в академию перешел победитель Гран-при России-2022/23 в танцах на льду Валерий Ангелопол. Линичук в случае достижения договоренностей с Плющенко будет работать с Ангелополом и его партнершей.

Линичук 67 лет. В начале этого года она вернулась в Россию из США для продолжения тренерской деятельности.

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47 комментариев

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Tzaichiha
Да, у Линичук характер будь здоров. Но для Ангелопола в самый раз😂. Найдёт коса на камень!
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Аленка_76
Линичук - дама с характером, посмотрим,что из этого выйдет)
+23
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Nensy22
Вот и кнут для Ангелопола. У Линичук вроде же не забалуешь. Та ещё дама
+18
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Туц
Ангелопол все таки удачливый парень. Судьба сама под него подстраивается. И лед нашелся, и партнерша хорошая (Если это Арина) Да еще и норм тренера сейчас судьба подгонит. Рада за него) Ведь после того что натворил все могло закончиться гораздо хуже.
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Katerina Sunny
Ангелопол и Ушакова будут тренироваться у Линичук?
Любопытно будет.
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Kareglazaya
Ответ Tzaichiha
Да, у Линичук характер будь здоров. Но для Ангелопола в самый раз😂. Найдёт коса на камень!
Ему как раз режим кнута нужен)
+14
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Рябиновые бусы
Ответ Jessi
Плющенко молодец, даёт шанс всем. Не удивлюсь, если и списанные с Хрустального фигуристки окажутся там(но на хотелось бы этого, конечно).
и насколько успешно использовали свой шанс Саханович, Тараканова, Константинова, Рябова, Косторная, Зинина, Парсегова, Лукин?
+19
-7
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Гаммаглобулин
В свое время половина танцевальных дуэтов мира выходила под той или иной протекцией Линичук. Правда, еще бы и Карпоносов не помешал — по правильной технике как раз он спец.
+12
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Док Аксель
Как пишут на Р-Спорте. Была встреча, достигнута договорённость, что Наталья возглавит отделение танцев в АП и будет работать с ноября, тренируя пару Ангелопол-Ушакова.
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Vilnus
Вот и тренер для Валеры
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Tatiana Klm
Ответ Jessi
Плющенко молодец, даёт шанс всем. Не удивлюсь, если и списанные с Хрустального фигуристки окажутся там(но на хотелось бы этого, конечно).
Да пусть подбирает, дает шанс - молодец!
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Kareglazaya
А вот и тренер для Ангелопола подъехал)
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Olga.t
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Пока вроде не достигнута. В лапидарности: Наталья Линичук и Евгений Плющенко планируют сотрудничество. В ноябре Наталья Владимировна приедет в Россию для достижения окончательных договорённостей, после чего в "Ангелах Плющенко", скорее всего, появится полноценная танцевальная группа - да ещё и какого уровня. А флагманом её станет Валерий Ангелопол. Такое вот быстрое и весьма счастливое развитие этой истории получилось.
После сообщения о том, что Ангелопол будет тренироваться в АП, вполне было ожидаемо, что у них появится тренер по танцам.
Кмк, Линичук отличный выбор, надеюсь, они придут к соглашению.
Можно как угодно отрицательно относиться к Плющенко, но я приветствую это его решение.
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chespo
Интересно, что из этого выйдет, для начала надо будет приструнить Ангелопола.
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tanya_1111
Надеюсь Валера больше не наломает дров и мы увидим новую пару на льду.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Док Аксель
Как пишут на Р-Спорте. Была встреча, достигнута договорённость, что Наталья возглавит отделение танцев в АП и будет работать с ноября, тренируя пару Ангелопол-Ушакова.
Пока вроде не достигнута. В лапидарности:
Наталья Линичук и Евгений Плющенко планируют сотрудничество. В ноябре Наталья Владимировна приедет в Россию для достижения окончательных договорённостей, после чего в "Ангелах Плющенко", скорее всего, появится полноценная танцевальная группа - да ещё и какого уровня.
А флагманом её станет Валерий Ангелопол. Такое вот быстрое и весьма счастливое развитие этой истории получилось.
+10
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Е...С
Повезло Валере и Арине. Удачи!
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БезызбежноНаКрасный
Ответ KMR
С такой фамилией он безЫзбежно должен был оказаться в этом штабе
"Ангелополы Плющенко"))
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tanya_1111
Ответ 22somebody22
Евгений с супругой за "спасибо" никого не берут к себе.Особенно,после того,как "обожглись" с Трусовой и Косторной.Хотя,и там были контракты.
Господи, вы-то откуда знаете?
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Tatiana Klm
Ответ Гаммаглобулин
В свое время половина танцевальных дуэтов мира выходила под той или иной протекцией Линичук. Правда, еще бы и Карпоносов не помешал — по правильной технике как раз он спец.
Та же Анжелика Крылова
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private dancer
О, интересное кино )
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tanya_1111
Ответ Бунтарь без идеала
Теперь мне уже кажется, что контакт Ангелополу изначально подсунул Плющенко, как верное средство эффективно отделаться от штаба Крыловой. И планы по развитию направления уже были, нужен был кто-то с именем, предложили спонсоров, «много льда» и что там они еще предлагают, когда к себе переманивают. Оооо, они научились на прошлом болезненном опыте. И теперь я уверена, что когда Лерчик говорил про тренера, который ему не советует что-то там говорить, то тренер уже был. Красиво, это прям красиво они рокировку провернули.
Богатая у вас фантазия.
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Gelios77
главная интрига как у Натальи Владимировны и Яны Александровны получится взаимодействовать?)))) Обе дамы ого-го. А Яна Александровна еще и хабалка редкая. Так что споров не избежать. Как бы Плющу опять не сесть в лужу как с мсье Розанофф
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Katerina Sunny
Ответ MockingBird
Что из этого выйдет еще неизвестно, сотрудничество пока только планируется, зато пиар-кампания уже стартовала) помните, сколько шума было вокруг разового визита в академию Арутюняна)
Ну, Крылова тоже свою пару пиарит, только это было принято с восторгом. И то, что Плющенко Валеру не просто взял, а и Линичук приедет, а не Ильиных, говорит о том, что как минимум он заинтересован в работе с Валерой. Крылова точно так же когда-то вернулась в Россию.
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Самая цитируемая и вообще недура
Делаем ставки, дамы и господа, делаем ставки 😂
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