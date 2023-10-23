Плющенко планирует сотрудничество с Линичук. Она может стать тренером Ангелопола («Р-Спорт»)
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и заслуженный тренер России Наталья Линичук планируют сотрудничество.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Ожидается, что Линичук возглавит танцевальное отделение в академии Плющенко и может приступить к работе с ноября. Стороны договорились о встрече для обсуждения деталей возможной совместной работы.
Ранее сообщалось, что в академию перешел победитель Гран-при России-2022/23 в танцах на льду Валерий Ангелопол. Линичук в случае достижения договоренностей с Плющенко будет работать с Ангелополом и его партнершей.
Линичук 67 лет. В начале этого года она вернулась в Россию из США для продолжения тренерской деятельности.
Любопытно будет.
Кмк, Линичук отличный выбор, надеюсь, они придут к соглашению.
Можно как угодно отрицательно относиться к Плющенко, но я приветствую это его решение.
Наталья Линичук и Евгений Плющенко планируют сотрудничество. В ноябре Наталья Владимировна приедет в Россию для достижения окончательных договорённостей, после чего в "Ангелах Плющенко", скорее всего, появится полноценная танцевальная группа - да ещё и какого уровня.
А флагманом её станет Валерий Ангелопол. Такое вот быстрое и весьма счастливое развитие этой истории получилось.