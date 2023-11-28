Авербух о работе Линичук в России: «Есть объективный скепсис. Войти в танцевальное сообщество достаточно сложно»

Теги Оксана Домнина Максим Шабалин Тамара Москвина Наталья Линичук Геннадий Карпоносов Илья Авербух сборная России Алексей Мишин танцы на льду Ванкувер-2010 Ирина Лобачева Арина Ушакова (танцы) Елена Масленникова Валерий Ангелопол Фигурное катание

Илья Авербух скептически высказался о возможном успехе тренера Натальи Линичук.

Сообщалось, что олимпийская чемпионка 1980 года Линичук может начать сотрудничество с академией Евгения Плющенко, где тренируется дуэт Валерия Ангелопола и Арины Ушаковой. Ранее Линичук вернулась в Россию из США.

«Я очень хорошо помню Наталью Владимировну. После Оксаны Домниной и Максима Шабалина – это был, по-моему, 2012 год, Ванкувер (2010-й – Sports.ru)... После этого я не слышал ни про одну ее пару, что она кого-то выводила на мировую арену. Где-то какие-то были американские пары, но уже 10 лет вне арены, вне большой истории.

Но я помню, какой огромный внутренний потенциал у Натальи Владимировны, она всегда трудоголик от мозга до костей, просто фанатик своего дела. Поэтому я был удивлен, что такое вот «затишье», что не появляются новые ученики. Потому что мне казалось, что это будет бесконечно, как у Тамары Москвиной, как у Алексея Николаевича Мишина. <...>

Если получится у Натальи Владимировны, будет замечательно, потому что действительно это человек очень талантливый. Я очень благодарен и Наталье Владимировне и Геннадию Михайловичу (Карпоносову) за все, что они сделали для нас с Ириной (Лобачевой). И те медали, которые мы выиграли, они, конечно, по праву и их.

Пожелаю удачи. Скепсис есть объективный, посмотрим. Конечно, войти в танцевальное сообщество – особенно в танцевальное сообщество – достаточно сложно. Мы с Леной (Масленниковой) это на себе очень четко чувствуем», – сказал хореограф и чемпион мира 2002 года в танцах на льду Авербух в интервью Okko.

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50 комментариев

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Илюша, а придется подвинуться, к кормушке все хотят приложиться.
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Olga.t
Вернулась Анжелика Крылова, танцевальному сообществу пришлось принять это.
Почему с Линичук должно быть иначе?
+38
-3
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B.Jones
Смотрика. Угрожает комерс😁
+33
-1
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IrinaKin
пора разворошить это Жулинское гнездо)
+33
-4
+29
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ретроградный меркурий
"Войти в танцевальное сообщество достаточно сложно" Другими словами, Авербух говорит, что в танцах на льду царит такой блат, протекционизм, кумовство и коррупция, что людей с улицы к кормушке просто не подпустят. Интересное заявление
+26
0
+26
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Lennuci
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Илюша, а придется подвинуться, к кормушке все хотят приложиться.
Ага, как будто предупредил "я территорию уже пометил".
+19
-1
+18
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Белые Росы
Авербух открыто показал испуг из-за появления конкурентки
+18
-3
+15
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Анаис_Анаис
"От мозга и до костей" - это что за перл?🤣
+15
-1
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Юра Плисецкий
В отсутствии международных стартов нужна свежая кровь. Причем любая свежая кровь будет только на пользу.
+15
-3
+12
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Vasily Ivanov
Ответ Katerina Sunny
При этом с января месяца сидела без работы.
Она скорее всего ведет определенную работу ...вон Авербух засуетился, занервничал .....знает что у Линичук еще старые .советские связи имеются....
+13
-1
+12
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Olga.t
Ответ Маргарита Романовская
Банально, но потому что Крылова не Линичук) И таких покровителей у Натальи Владимировны здесь нет и не предвидется, её поезд ушел в Ванкувере.
Мы не знаем с кем у Линичук могут быть договорённости, она "тёртый калач" и вряд ли наобум бросилась в авантюру...
Поживём - увидим.
+14
-2
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Katerina Sunny
Ответ Olga.t
Вернулась Анжелика Крылова, танцевальному сообществу пришлось принять это. Почему с Линичук должно быть иначе?
Крылова вернулась под крыло Чайковской, с Линичук ситуация явно другая.
+12
-2
+10
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И это все о нем
Испугался конкуренции, иначе зачем этот аналитический прогноз.
+11
-2
+9
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Е...С
Жулину пора работать начинать, а не главарем ОПГ "танцевальное сообщество" быть. Распределили территории и угрожают всем.
+9
-1
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Lennuci
Ответ Vasily Ivanov
А чего они все побежали с Америки ?
Пенсию там заработали, теперь еще здесь озолотиться хотят. Ей 67. До 80+ там тренеров на работе никто не держит. А тут еще и на минимальную накапает за 15 лет.
+9
-2
+7
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Прекрасная фурия
Ну у Линичук будет достаточно талантливый Ангелопол с Ушаковой, так что все может быть. Неплохой старт. Вопрос , конечно, в судействе, очень злободневный.
+7
-1
+6
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Vasily Ivanov
Ответ KirlykIvanovich
Учитывая весомость Жулина в танцах при его остром неприятии Линичук, то затея вернуться в Россию возможно станет провальной.
Пора этого похотливого сатира выкинуть из российских танцев. Пусть едет на свою родину ,в штаты.
+11
-5
+6
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private dancer
Ответ Анаис_Анаис
"От мозга и до костей" - это что за перл?🤣
То же самое, что и "вакуум добра и света " )))
+7
-1
+6
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Ольга Василенко
Ответ Lennuci
Ага, как будто предупредил "я территорию уже пометил".
Илюша и так хорошо с ёлок кормится
+5
0
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Viks
Войти в сообщество, где пилят государственные деньги, достаточно сложно, но можно.
+5
-1
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Инна1945
Это что же, Изяславыч не верит в Наталью Владимировну? Какой ещё скепсис? Валера с Ариной будут чемпионами.
+4
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Katerina Sunny
Линичук, если будет тренировать у Плющенко, нужно себе кого-то взять со свежим взглядом на танцы. Если в очереди не достоят, то хоть пара будет выделяться.
+5
-2
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Lennuci
Ответ Olga.t
Вернулась Анжелика Крылова, танцевальному сообществу пришлось принять это. Почему с Линичук должно быть иначе?
Крылова на этот сезон тоже у разбитого корыта осталась без ЧР и финала после финтов Валеры и травмы МЕ. Обе начнут с новыми парами. И обе тетки горячие вроде.
+5
-2
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Vasily Ivanov
Ответ Katerina Sunny
Крылова вернулась под крыло Чайковской, с Линичук ситуация явно другая.
Линичук -ученица Чайковской .
+6
-3
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B.Jones
Ответ IrinaKin
пора разворошить это Жулинское гнездо)
Поджечь пары
+3
0
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Tzaichiha
Что-то у Авербуха со словарным запасом плоховато, то вакуум, то от мозга до костей.😂😂😂
+3
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Док Аксель
У нас не только танцевальное сообщество, но и всё сообщество фигурного катания ещё тот серпентарий... Очередность и всё остальное для признания пары требует определённого времени, протеже для прохонже по дороге к пьедесталу.
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Марина Рязанова
Интересно посмотреть Линичук в работе, женщина с перчинкой, противоречивая, но оттого интересней ))) Если, в силу возраста, сможет навязать конкуренцию, то это круто.
+3
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Vasily Ivanov
А чего они все побежали с Америки ?
+3
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Девушка Безимени
айайяй..
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Lennuci
Ответ Шубная моль
Ну президента же держат, чем тренеры хуже?)
Американского до 80+ да. А вот 80-летних тренеров и чиновников в федре мало где найдешь, только наши от кормушки оторваться не могут.
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Veronika spuria
если серьезно,как жаль фигуристов,которые во все этом "варятся".
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Kareglazaya
Очередь есть не только у спортсменов, но и в тренеров)
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Шубная моль
Ответ Lennuci
Пенсию там заработали, теперь еще здесь озолотиться хотят. Ей 67. До 80+ там тренеров на работе никто не держит. А тут еще и на минимальную накапает за 15 лет.
Ну президента же держат, чем тренеры хуже?)
+3
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cacaokokoko999@gmail.com
Ответ Белые Росы
Авербух открыто показал испуг из-за появления конкурентки
а он разве тренирует кого то из спортсменов? Я думала.что у него только шоу
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cacaokokoko999@gmail.com
Ответ ретроградный меркурий
"Войти в танцевальное сообщество достаточно сложно" Другими словами, Авербух говорит, что в танцах на льду царит такой блат, протекционизм, кумовство и коррупция, что людей с улицы к кормушке просто не подпустят. Интересное заявление
как откровенно признал
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Kareglazaya
Ответ Vasily Ivanov
Линичук -ученица Чайковской .
Роднина вон тоже ученица Тарасовой, однако это не мешает им друга друга ненавидеть. Так что неизвестно еще, в каких отношениях сейчас Линичук с Чайковской. Возможно, тоже далеко не в дружеских.
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Kareglazaya
Ответ Olga.t
Вернулась Анжелика Крылова, танцевальному сообществу пришлось принять это. Почему с Линичук должно быть иначе?
Похоже, с Линичук какие-то давние счеты)
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Olga.t
Мы не знаем с кем у Линичук могут быть договорённости, она "тёртый калач" и вряд ли наобум бросилась в авантюру... Поживём - увидим.
Делайте всё же скидку на возраст. У меня мама тоже всю жизнь была "тёртым калачом" , с мозгами, с деньгами, с высокой должностью, со связями, но сейчас ей 66 и заметно, что хватка уже не та.
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Tzaichiha
Ответ Vasily Ivanov
Линичук -ученица Чайковской .
Но мнение о Линичук у Чайковской известное, она об этом и в своей книге написала.
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Lennuci
Ответ Vasily Ivanov
Она скорее всего ведет определенную работу ...вон Авербух засуетился, занервничал .....знает что у Линичук еще старые .советские связи имеются....
Так у Линичук чемпионов сколько, а у Авербуха кто? Вот и подпрыгивает. А связи найдутся.
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Инна1945
Линичук умеет видеть талантов и перспективу. Там глаз- алмаз. В этом её секрет. Изяславыча вот увидела же. Анжеличку Крылову с талантливым дядей Валерика)) Грищук, Костомарова... Профессор Мишин же двадцать лет твердит в чём успех тренера. Это как в детском фильме про Алису и Мелафон. Сидеть, караулить на стадионе, затем хватать и бежать.Работа с судьями- дело десятое. Хотя тоже немаловажное😁
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Katerina Sunny
Ответ Vasily Ivanov
Линичук -ученица Чайковской .
При этом с января месяца сидела без работы.
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tim55555
Что, кто-то мешает Авербуху тренировать? Лукавит. Он организатор шоу, постановщик. Тренерская работа более рутинная и вряд ли его привлекает ещё и потому что денег столько не приносит как шоу. Линичук хороший тренер, но начинать в России сейчас в танцах сложно, да и уже почти 68 лет.
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REA-13
Ответ Анаис_Анаис
"От мозга и до костей" - это что за перл?🤣
За сегодня уже второй. Еще про "вакуум света и добра" в новости про Аню Щербакову было. :) Интересно, это реально Авербух так жжет или интервьюеры вносят свои "доработки".
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Βадим Μамонтов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Если у овербука что-то не вошло куда-то, то у талантливых людей все обычно получается как раз
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