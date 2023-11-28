Авербух о работе Линичук в России: «Есть объективный скепсис. Войти в танцевальное сообщество достаточно сложно»

Илья Авербух скептически высказался о возможном успехе тренера Натальи Линичук.

Сообщалось, что олимпийская чемпионка 1980 года Линичук может начать сотрудничество с академией Евгения Плющенко, где тренируется дуэт Валерия Ангелопола и Арины Ушаковой. Ранее Линичук вернулась в Россию из США.

«Я очень хорошо помню Наталью Владимировну. После Оксаны Домниной и Максима Шабалина – это был, по-моему, 2012 год, Ванкувер (2010-й – Sports.ru)... После этого я не слышал ни про одну ее пару, что она кого-то выводила на мировую арену. Где-то какие-то были американские пары, но уже 10 лет вне арены, вне большой истории.

Но я помню, какой огромный внутренний потенциал у Натальи Владимировны, она всегда трудоголик от мозга до костей, просто фанатик своего дела. Поэтому я был удивлен, что такое вот «затишье», что не появляются новые ученики. Потому что мне казалось, что это будет бесконечно, как у Тамары Москвиной, как у Алексея Николаевича Мишина. <...>

Если получится у Натальи Владимировны, будет замечательно, потому что действительно это человек очень талантливый. Я очень благодарен и Наталье Владимировне и Геннадию Михайловичу (Карпоносову) за все, что они сделали для нас с Ириной (Лобачевой). И те медали, которые мы выиграли, они, конечно, по праву и их.

Пожелаю удачи. Скепсис есть объективный, посмотрим. Конечно, войти в танцевальное сообщество – особенно в танцевальное сообщество – достаточно сложно. Мы с Леной (Масленниковой) это на себе очень четко чувствуем», – сказал хореограф и чемпион мира 2002 года в танцах на льду Авербух в интервью Okko.