Тарасова о дуэте Ангелопола и Ушаковой: «Оба хорошие спортсмены. У них получится. А вот что – увидим»

Теги Татьяна Тарасова Наталья Линичук сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) Валерий Ангелопол Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила перспективы танцевального дуэта Ангелопол – Ушакова.

 

Ранее сообщалось, что фигуристы Валерий Ангелопол и Арина Ушакова начали совместные тренировки.

«Мы будем жить и смотреть, насколько у них будет все будет хорошо! Будут показывать нам, как они хороши.

Тренером будет [Наталья] Линичук? Не только Валерий подбирал себе партнершу. Уверена, что Наталья Владимировна смотрела на Арину.

Они оба хорошие спортсмены, почему у них должно не получиться? Получится. А вот что – увидим. Мы бы хотели все, чтобы у многих получалось», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ангелопол о дуэте с Ушаковой: «3 месяца скитаний, непонимания происходящего, скрываний – и я снова на льду! Мы начинаем наш путь с Ариной»

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