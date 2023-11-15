Попова о дуэте Ушакова – Ангелопол: «Может сложиться очень хороший дуэт. Ребята фактурные, красивые по линиям и по всему остальному»

Бетина Попова поделилась мнением о танцевальном дуэте Ушакова – Ангелопол.

Вчера стало известно, что дуэт приступил к тренировкам в академии Евгения Плющенко.

– Мне кажется, что может сложиться очень хороший дуэт, потому что ребята фактурные, очень красивые по линиям и по всему остальному. Если будет проделана должная работа, получится очень интересная пара.

У нас сейчас в танцах достаточно много молодых дуэтов, которые только сформировались и пока не стоят в очереди, их места не закреплены. Мне кажется, что Валерий и Арина могут вступить в серьезную борьбы со всеми остальными.

– Работа с тренером Натальей Линичук поможет в этом отношении?

– Конечно! Будет очень интересно посмотреть на работу этого специалиста, что она сможет сделать с ребятами. Материал очень хороший, тренер очень сильный, поэтому результат может получиться впечатляющим, – сказала Попова.

Ангелопол о дуэте с Ушаковой: «3 месяца скитаний, непонимания происходящего, скрываний – и я снова на льду! Мы начинаем наш путь с Ариной»