Федерация фигурного катания России не разрешила Аннабель Морозов сменить сборную (The Skating Lesson)

Федерация фигурного катания России не разрешила Аннабель Морозов сменить сборную.

Об этом сообщил американский журналист в своем блоге The Skating Lesson.

«Федерация фигурного катания России не дала релиз (разрешение на выступления за другую страну – Sports.ru) », – написал Лиз.

Морозов выступает в танцах на льду. В прошедшем сезоне она выиграла два этапа Гран-при России с Девидом Нарижным, но перед чемпионатом страны их дуэт распался.

Сейчас Аннабель тренируется с Игорем Еременко в США.