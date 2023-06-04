Федерация фигурного катания России не разрешила Аннабель Морозов сменить сборную (The Skating Lesson)

Теги сборная России танцы на льду ФФКР переходы Аннабель Морозов Дейв Лиз Фигурное катание

Федерация фигурного катания России не разрешила Аннабель Морозов сменить сборную.

Об этом сообщил американский журналист Дейв Лиз в своем блоге The Skating Lesson.

«Федерация фигурного катания России не дала релиз (разрешение на выступления за другую страну – Sports.ru) Аннабель Морозов», – написал Лиз.

Морозов выступает в танцах на льду. В прошедшем сезоне она выиграла два этапа Гран-при России с Девидом Нарижным, но перед чемпионатом страны их дуэт распался.

Сейчас Аннабель тренируется с Игорем Еременко в США.

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10 комментариев

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alb@tros
Я бы всех желающих отпустил, но с условием дальнейшего невозврата возможности выступать за Россию.
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Алё? Алёна
"Мы не запрашивали у ФФККР разрешения на переход Аннабель и Игоря в другую сборную. Сейчас ребята готовятся к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве, и своих планов менять не собираются", - сообщил Морозов.

https://tass.ru/sport/17925039
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luisita
Ответ Adeen
Охренеть. У неё аж три гражданства. Куда столько и почему она изначально выступала за Россию?:о
В смысле? Отец -русский, мать- француженка, а родилась она в США. А Николя посчитал, что здесь с его связями, дочурке легче пробиться будет.
+6
0
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Lelena
Ответ Алё? Алёна
"Мы не запрашивали у ФФККР разрешения на переход Аннабель и Игоря в другую сборную. Сейчас ребята готовятся к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве, и своих планов менять не собираются", - сообщил Морозов. https://tass.ru/sport/17925039
Ну Диану с Глебом в прошлом году до чемпионата России ждали...
+4
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luisita
Ответ Владислава Крюкова
Ранее портал The Skating Lesson сообщил, что танцевальный дуэт Диана Дэвис - Глеб Смолкин получили от ФФККР разрешение на смену спортивного гражданства, а Морозовой в такой просьбе было отказано. "Мы не запрашивали у ФФККР разрешения на переход Аннабель и Игоря в другую сборную. Сейчас ребята готовятся к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве, и своих планов менять не собираются", - сообщил Морозов.
Морозов конечно будет пытаться делать хорошую мину при плохой игре.
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Владислава Крюкова
Ответ Даня Чебыкин
это другое, вы не понимаете.
Ранее портал The Skating Lesson сообщил, что танцевальный дуэт Диана Дэвис - Глеб Смолкин получили от ФФККР разрешение на смену спортивного гражданства, а Морозовой в такой просьбе было отказано.

"Мы не запрашивали у ФФККР разрешения на переход Аннабель и Игоря в другую сборную. Сейчас ребята готовятся к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве, и своих планов менять не собираются", - сообщил Морозов.
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Anneta28
Ответ alb@tros
Я бы всех желающих отпустил, но с условием дальнейшего невозврата возможности выступать за Россию.
А вы думаете что они стали бы проситься назад?)))
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