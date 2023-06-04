Федерация фигурного катания России не разрешила Аннабель Морозов сменить сборную (The Skating Lesson)
Федерация фигурного катания России не разрешила Аннабель Морозов сменить сборную.
Об этом сообщил американский журналист Дейв Лиз в своем блоге The Skating Lesson.
«Федерация фигурного катания России не дала релиз (разрешение на выступления за другую страну – Sports.ru) Аннабель Морозов», – написал Лиз.
Морозов выступает в танцах на льду. В прошедшем сезоне она выиграла два этапа Гран-при России с Девидом Нарижным, но перед чемпионатом страны их дуэт распался.
Сейчас Аннабель тренируется с Игорем Еременко в США.
https://tass.ru/sport/17925039
"Мы не запрашивали у ФФККР разрешения на переход Аннабель и Игоря в другую сборную. Сейчас ребята готовятся к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве, и своих планов менять не собираются", - сообщил Морозов.