Анжелика Крылова: «Морозов и Еременко планируют выступать. Нога у Аннабель, конечно, болит, но они тренируются»
Тренер Крылова сообщила, что Морозов и Еременко готовятся к этапу Гран-при в Москве.
Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники сообщил, что фигуристы не выступят на турнире из-за травмы партнерши.
Три недели назад на Гран-при в Красноярске Елизавета Шанаева, выступающая в паре с Павлом Дроздом, случайно порезала ногу Аннабель Морозов лезвием конька во время разминки.
«Мы планируем выступать. Нога, конечно, болит, сгибать ее больно. Но они тренируются, готовятся.
Решение по участию в Гран-при Москвы еще не принято, будем смотреть на состояние Аннабель к концу недели.
Надеюсь, что они все-таки смогут выступить на московском этапе», – сказала Крылова.
Этап Гран-при в Москве пройдет с 25 по 26 ноября.
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