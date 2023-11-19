Анжелика Крылова: «Морозов и Еременко планируют выступать. Нога у Аннабель, конечно, болит, но они тренируются»

Теги сборная России травмы танцы на льду Анжелика Крылова Серафима Саханович Игорь Еременко Аннабель Морозов ТАСС Фигурное катание

Тренер Крылова сообщила, что Морозов и Еременко готовятся к этапу Гран-при в Москве.

Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники сообщил, что фигуристы не выступят на турнире из-за травмы партнерши. 

Три недели назад на Гран-при в Красноярске Елизавета Шанаева, выступающая в паре с Павлом Дроздом, случайно порезала ногу Аннабель Морозов лезвием конька во время разминки.

«Мы планируем выступать. Нога, конечно, болит, сгибать ее больно. Но они тренируются, готовятся.

Решение по участию в Гран-при Москвы еще не принято, будем смотреть на состояние Аннабель к концу недели.

Надеюсь, что они все-таки смогут выступить на московском этапе», – сказала Крылова.

Этап Гран-при в Москве пройдет с 25 по 26 ноября.

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6 комментариев

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Delirium
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PolinaIvi
Здоровье важнее. До чемпионата России все равно допустят. Но места на пьедестале скорее всего уже заняты. Здоровья Аннабель!
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Оскар Муравьёв
Зачем усугублять все равно выступление не будет по максимуму
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PolinaIvi
Ответ Delirium
Очередной опровергнутый "инсайд" Лапидарности.
Торопится парень быть везде первым.
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Дружба11
Анжелика, было бы важно,если бы Ребята выступили,Аннабель скорейшего заживления раны....и как будет позволять здоровье.Но Ждем
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Анастасия Прудникова
Скорейшего выздоровления Аннабель!
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