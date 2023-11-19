Анжелика Крылова: «Морозов и Еременко планируют выступать. Нога у Аннабель, конечно, болит, но они тренируются»

Тренер Крылова сообщила, что Морозов и Еременко готовятся к этапу Гран-при в Москве.

Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники сообщил, что фигуристы не выступят на турнире из-за травмы партнерши.

Три недели назад на Гран-при в Красноярске Елизавета Шанаева, выступающая в паре с Павлом Дроздом, случайно порезала ногу лезвием конька во время разминки.

«Мы планируем выступать. Нога, конечно, болит, сгибать ее больно. Но они тренируются, готовятся.

Решение по участию в Гран-при Москвы еще не принято, будем смотреть на состояние Аннабель к концу недели.

Надеюсь, что они все-таки смогут выступить на московском этапе», – сказала .

Этап Гран-при в Москве пройдет с 25 по 26 ноября.