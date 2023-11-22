Жилина, Морозов и Еременко не выступят на Гран-при России в Москве
Жилина, Морозов и Еременко не попали в заявку на Гран-при России в Москве.
Ранее Вероника Жилина снялась с этапов Гран‑при в Омске и Казани.
Также в списке участников турнира отсутствуют Аннабель Морозов и Игорь Еременко.
На Гран-при в Красноярске Морозов получила рассечение ноги после столкновения с Елизаветой Шанаевой на разминке.
Этап Гран‑при России в Москве пройдет 25–26 ноября.
Удачи им! Их РТ в этом году самый яркий в российских танцах, на мой взгляд.
Хорошо Шанаева себе поле почистила. Буду болеть за кого угодно, кроме ее пары.
Безобразие,что пару Шанаевой не отстранили-а как ни в чем не бывало тащат на медали,Жулин конечно очень враждебно и ревностно относится к успехам Анжелики, поэтому и не привел в чувства Шанаеву.Эх.жаль.
Жаль, что в этом сезоне у них все так сложилось.
Там уже 12 человек, причем последних из регионов добирали по ходу дела. Ради нее за неделю перед стартом других уже не выкинешь.
Пoлучается, она и на ЧР не попадет? Только на ПР может решением тренeрского совета?