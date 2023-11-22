Жилина, Морозов и Еременко не выступят на Гран-при России в Москве

Теги сборная России танцы на льду женское катание Игорь Еременко Аннабель Морозов Вероника Жилина Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Жилина, Морозов и Еременко не попали в заявку на Гран-при России в Москве.

Ранее Вероника Жилина снялась с этапов Гран‑при в Омске и Казани.

Также в списке участников турнира отсутствуют Аннабель Морозов и Игорь Еременко.

На Гран-при в Красноярске Морозов получила рассечение ноги после столкновения с Елизаветой Шанаевой на разминке. 

Этап Гран‑при России в Москве пройдет 25–26 ноября.

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43 комментария

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Mion
Жалко пару Морозовых. Сейчас как раз время, когда можно заявить о себе, побороться за место под солнцем. Получается, они до ЧР выпадают из борьбы. А на единственном прошедшем старте они оказались под Дроздами.
Удачи им! Их РТ в этом году самый яркий в российских танцах, на мой взгляд.
+31
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Тайга86
Ну было бы странно, если бы Ника, не восстановленная, вышла на соревновательный лед. А учитывая пропуски и тренировок в связи с травмой, это только если усугубить имеющееся. Ничего страшного, пусть побережется человек, будут еще старты, главное подойти к ним здоровой.
+23
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Anisu
Который сезон Вероника пропускает часть его из-за травм, но статьи на главной мы, конечно, не дождёмся, почему же так происходит.
+27
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Лека-Лека
Ответ Mion
Жалко пару Морозовых. Сейчас как раз время, когда можно заявить о себе, побороться за место под солнцем. Получается, они до ЧР выпадают из борьбы. А на единственном прошедшем старте они оказались под Дроздами. Удачи им! Их РТ в этом году самый яркий в российских танцах, на мой взгляд.
Да. Очень обидно за ребят. Здоровья и удачи им!!!
Хорошо Шанаева себе поле почистила. Буду болеть за кого угодно, кроме ее пары.
+12
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+11
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umma
Здоровья Веронике и паре МЕ !! ждём на ЧР
+13
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Лека-Лека
Ответ Anisu
Который сезон Вероника пропускает часть его из-за травм, но статьи на главной мы, конечно, не дождёмся, почему же так происходит.
Была бы у Этери - читали бы статьи с утра до вечера. Этери спортсменов ломает, а в остальных штабах тишь да гладь.
+20
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Дружба11
Так хотелось,чтобы Ребятки-Аннабель Морозов и Игорь Еременко-участвовали,видимо рана глубокая от пореза(((.
Безобразие,что пару Шанаевой не отстранили-а как ни в чем не бывало тащат на медали,Жулин конечно очень враждебно и ревностно относится к успехам Анжелики, поэтому и не привел в чувства Шанаеву.Эх.жаль.
+14
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Black&White
Ответ Mion
Жалко пару Морозовых. Сейчас как раз время, когда можно заявить о себе, побороться за место под солнцем. Получается, они до ЧР выпадают из борьбы. А на единственном прошедшем старте они оказались под Дроздами. Удачи им! Их РТ в этом году самый яркий в российских танцах, на мой взгляд.
Просто подстава, и еще как все обыграно мерзенько. На месте федерации я бы сделала предупреждение паре, с которыми они столкнулись.
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Анастасия Прудникова
Скорейшего выздоровления!
+8
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Любитель_ФК
Жаль, что Жилина так и не сможет выступить. Сейчас у девушек в целом наблюдается определенный дефицит кадров топовых фигуристок. Потери главным образом связаны с серией травм сильнейших, причем травм затяжных. Акатьева, Зинина, Жилина, а те кто уже в строю, еще не давно тоже перенесли травмы, это Садкова, Яметова, Гущина, Синицина. Будем ждать восстановления травмированных хотя бы к чемпионату России. Что касается Жилиной, то это как же надо было упасть, чтобы так сильно повредить не ноги, а плечо. Хотелось, что бы федерация пошла навстречу травмированным и допустила их к чемпионату без отбора.
+12
-4
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Аленка_76
Здоровья и скорейшего восстановления ребятам !
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Anna
Так долго Морозов восстанавливается, видимо порез серьезный. Если федерация ничего не наколдует поперёк регламента, то сезон минус.
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Дружба11
да, за успехами Вероники было бы интересно наблюдать, ПП мне ее очень зашло.Восстановления
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Alia O
Здоровья Нике и МЕ!
Жаль, что в этом сезоне у них все так сложилось.
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Azima
Ответ Леди Брэкнелл
Спортс открыл специальную ветку для хейта 15летки. Дно пробито.
почитала комментарии, нет хейта в сторону Вероники, дай бог не будет. Пусть все спортсмены будут здоровы!
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ДИОНИС
Скорейшего восстановления Нике, Аннабель и другим травмированным фигуристам!
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Дружба11
Шанаеву конечно надо было однозначно наказывать и снимать.неприятная пара во всех отношениях
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Ezhevika33
Ответ Oleandra
наши получающие гранты патриоты Рудковские будут тренировать для заграницы..
Патриотка Тутберидзе, получившая орден и дворец её имени, уже давно это делает.
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Oleandra
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Плющ в Казахстан оптом, наверное, спортсменов отправит.
Казахстан потом запретит своим спортсменам в шоу по России выступать.. поэтому он пока про Самоделкину так неопределённо высказывается.. типа всё идёт по плану)
+6
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garovatat
Ответ flyhigh
Ага, а потом рассказывают, что сами заработали на квартиру на Патриках, лицемеры лицемерные
Именно
+4
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Lennuci
Жилину надо было заявлять заранее на последний этап наверное, когда сняли с первого. В надежде, что восстановится вовремя. Или комиссия по допуску сегодня утром сказала нет выступлениям в бинтах. Маман зря постила эти видео с завязанными руками.
Там уже 12 человек, причем последних из регионов добирали по ходу дела. Ради нее за неделю перед стартом других уже не выкинешь.
Пoлучается, она и на ЧР не попадет? Только на ПР может решением тренeрского совета?
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Юра Плисецкий
Все и так поняли.
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garovatat
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Плющ в Казахстан оптом, наверное, спортсменов отправит.
Хаха, а кстати да, возможно!) Вот и поглядим
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Ad notam
Ответ Любитель_ФК
Жаль, что Жилина так и не сможет выступить. Сейчас у девушек в целом наблюдается определенный дефицит кадров топовых фигуристок. Потери главным образом связаны с серией травм сильнейших, причем травм затяжных. Акатьева, Зинина, Жилина, а те кто уже в строю, еще не давно тоже перенесли травмы, это Садкова, Яметова, Гущина, Синицина. Будем ждать восстановления травмированных хотя бы к чемпионату России. Что касается Жилиной, то это как же надо было упасть, чтобы так сильно повредить не ноги, а плечо. Хотелось, что бы федерация пошла навстречу травмированным и допустила их к чемпионату без отбора.
Поддерживаю - для зрителей и самого вида женское фк важно видеть по возможности всех сильнейших и борьбу на действительно высоком уровне. IMHO
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ garovatat
что ж, пусть откарантинит год, вернет все средства, выделенные на нее в этом году как на сборницу, и катится со своим недотренерком под грузинский/казахский или еще какой флаг. Наша ФК только чище станет от сокращения участия в нем рутковских. Дотационный краник только еще прикрутить бы им, и ок. А то смотрю развернули бизнес не по детски с отмывкой через крабычей
Плющ в Казахстан оптом, наверное, спортсменов отправит.
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flyhigh
Ответ garovatat
что ж, пусть откарантинит год, вернет все средства, выделенные на нее в этом году как на сборницу, и катится со своим недотренерком под грузинский/казахский или еще какой флаг. Наша ФК только чище станет от сокращения участия в нем рутковских. Дотационный краник только еще прикрутить бы им, и ок. А то смотрю развернули бизнес не по детски с отмывкой через крабычей
Ага, а потом рассказывают, что сами заработали на квартиру на Патриках, лицемеры лицемерные
+8
-7
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Любитель_ФК
Жаль, что Жилина так и не сможет выступить. Сейчас у девушек в целом наблюдается определенный дефицит кадров топовых фигуристок. Потери главным образом связаны с серией травм сильнейших, причем травм затяжных. Акатьева, Зинина, Жилина, а те кто уже в строю, еще не давно тоже перенесли травмы, это Садкова, Яметова, Гущина, Синицина. Будем ждать восстановления травмированных хотя бы к чемпионату России. Что касается Жилиной, то это как же надо было упасть, чтобы так сильно повредить не ноги, а плечо. Хотелось, что бы федерация пошла навстречу травмированным и допустила их к чемпионату без отбора.
А как быть тем, кто отобрался на законных основаниях? Извините, подвиньтесь?
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Маргарита В Сафронова
Жаль, хотела Нику увидеть.
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Тайга86
Ответ Black&White
Почему смешно, Майя же вышла, и что-то никто не смеялся.
В каком месте я смеюсь?
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flyhigh
Ответ Лариса Шевкун
А почему такие идеи вы не высказываетт по поводу Акатьевой? Ника хотя бы дважды выступила на ОП, а Соня вообще в этом сезоне не показалась.
А вы Соню на ОП и на Битве школ проспали?
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Лариса Шевкун
Ответ spboksana
не удивлюсь, если Нику готовят к переходу в другую федерацию
А почему такие идеи вы не высказываетт по поводу Акатьевой? Ника хотя бы дважды выступила на ОП, а Соня вообще в этом сезоне не показалась.
+1
-1
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Нурсултан Хамзаев
Ответ spboksana
не удивлюсь, если Нику готовят к переходу в другую федерацию
у нее травма или действительно такая тема?
+3
-3
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Svetlana Yablonskaya
Ох, как жаль. Всех.
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Квазя
Хм, не вознамерился ли наш Начинающий продать Жилину под другой флаг...
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КВАД
Новости ЖЭКа за вчерашний день. Новостей нет.
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spboksana
не удивлюсь, если Нику готовят к переходу в другую федерацию
+5
-5
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