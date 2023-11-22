Жилина, Морозов и Еременко не выступят на Гран-при России в Москве

Жилина, Морозов и Еременко не попали в заявку на Гран-при России в Москве.

Ранее Вероника Жилина снялась с этапов Гран‑при в Омске и Казани.

Также в списке участников турнира отсутствуют Аннабель Морозов и Игорь Еременко.

На Гран-при в Красноярске Морозов получила рассечение ноги после столкновения с Елизаветой Шанаевой на разминке.

Этап Гран‑при России в Москве пройдет 25–26 ноября.