Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница
22-26 ноября в Москве пройдет шестой этап Гран-при России по фигурному катанию.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Москва
Расписание соревнований
22 ноября, среда
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
17:30
Пары, КМС, короткая программа
20:00
23 ноября, четверг
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
13:15
Пары, КМС, произвольная программа
15:45
Девушки, КМС, короткая программа
17:50
Юноши, КМС, короткая программа
20:25
24 ноября, пятница
Девушки, КМС, произвольная программа
12:45
Юноши, КМС, произвольная программа
15:40
25 ноября, суббота
Мужчины, короткая программа
13:00
Женщины, короткая программа
14:45
Пары, короткая программа
17:00
Танцы на льду, ритм-танец
18:15
26 ноября, воскресенье
Мужчины, произвольная программа
13:00
Женщины, произвольная программа
15:00
Пары, произвольная программа
17:00
Танцы на льду, произвольный танец
18:30
Предварительный список участников
Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Вероника Яметова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Алена Косторная – Георгий Куница, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Александра Прокопец – Александр Васькович, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет сайт Первого канала.
Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24
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