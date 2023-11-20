Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

22-26 ноября в Москве пройдет шестой этап Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Москва

Расписание соревнований

22 ноября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

17:30

Пары, КМС, короткая программа

20:00

23 ноября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

13:15

Пары, КМС, произвольная программа

15:45

Девушки, КМС, короткая программа

17:50

Юноши, КМС, короткая программа

20:25

24 ноября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

12:45

Юноши, КМС, произвольная программа

15:40

25 ноября, суббота

Мужчины, короткая программа

13:00

Женщины, короткая программа

14:45

Пары, короткая программа

17:00

Танцы на льду, ритм-танец

18:15

26 ноября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа

13:00

Женщины, произвольная программа

15:00

Пары, произвольная программа

17:00

Танцы на льду, произвольный танец

18:30

Предварительный список участников

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Алена Косторная – Георгий Куница, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Александра Прокопец – Александр Васькович, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24