Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

Теги танцы на льду пары мужское катание женское катание Серия Гран-при России Золотой конек Москвы расписание турниров Фигурное катание

22-26 ноября в Москве пройдет шестой этап Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Москва

Расписание соревнований

22 ноября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

17:30

Пары, КМС, короткая программа

20:00

23 ноября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

13:15

Пары, КМС, произвольная программа

15:45

Девушки, КМС, короткая программа

17:50

Юноши, КМС, короткая программа

20:25

24 ноября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

12:45

Юноши, КМС, произвольная программа

15:40

25 ноября, суббота

Мужчины, короткая программа

13:00

Женщины, короткая программа

14:45

Пары, короткая программа

17:00

Танцы на льду, ритм-танец

18:15

26 ноября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа

13:00

Женщины, произвольная программа

15:00

Пары, произвольная программа

17:00

Танцы на льду, произвольный танец

18:30

Предварительный список участников

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Алена Косторная – Георгий Куница, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Александра Прокопец – Александр Васькович, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24

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29 комментариев

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Jessi
Хочу пожелать Соне Муравьевой удачи. Откатать чисто, уверенно, с настроением.
+11
0
+11
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lepestok
наверняка еще Гущина и Синицына, а также Дикиджи
+11
0
+11
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Anneta28
Откуда тут взялся Ковалев? Он вроде бы пропускает сезон?
+7
0
+7
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Ирина Иванова
Фигуристы спортивных пар не достойны упоминания в заголовке, кликабельностью не вышли?
+5
0
+5
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Jessi
Ответ Здравый@смысл@
Жилина еще в гипсе, не успеет восстановиться. И Акатьева тоже, к сожалению
Жилина не в гипсе, видео старое
+4
0
+4
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lepestok
Ответ Здравый@смысл@
Жилина еще в гипсе, не успеет восстановиться. И Акатьева тоже, к сожалению
вроде Плющ сказал, что выступит с облегченной программой. Акатьева -да, хорошо, если на ЧР приедет, но не факт.
+3
0
+3
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Леди Брэкнелл
Ответ Здравый@смысл@
Жилина еще в гипсе, не успеет восстановиться. И Акатьева тоже, к сожалению
У Жилиной никакого гипса не было, а повязку давно сняли.
+4
-2
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Док Аксель
Состав участников на этапе ГП в Москве интересный собирается. Будет на кого посмотреть во всех четырёх видах. Пусть все фигуристы будут здоровы и примут участие в соревнованиях.
+3
-1
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Anastasia 17
Ответ Дружба11
И что-Дикиджи не будет?сняла федра с пробега за талант и то,что парень порушит все планы на распределенные места?
Так это предварительный список , у них тут и Ковалев указан , который сезон пропускает. Полностью позже будет
+1
0
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Дружба11
Дима Алиев-отличного выступления!
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Адриана
Ответ Большой Влад
Я надеюсь, что ТШТ не забудет включить только один каскад.
Прежде чем типа острить, правила почитайте, вроде как "Большой..."
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Androkirl91
Ответ Большой Влад
Я надеюсь, что ТШТ не забудет включить только один каскад.
Секвенцию, каскадов-то в ПП 3 можно.
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Е...С
В ЖО самый интересный этап, особенно если еще и Ника будет. Удачи всем!
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lepestok
Ответ Lana-shu
Интересно будет посмотреть, какие баллы будут ставить яметовой, муравьевой и валиевой при чистых прокатах с одинаковым контентом. А еще скорее всего будет гущина и синицина. Всем участникам чистых прокатов. Хочется яметову и гущину на пьедестале.
здесь уместно сравнивать Муру и Ками.
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Леди Брэкнелл
Ответ Jessi
Если Валиева не упадёт, то выиграет с тройными при чистых прокатах всех соперниц. Муре одного трикселя может и не хватить, так что не думаю, что будут рисковать.
Ей и двух не хватит против чистой Валиевой. Вспомните проигрыш Щ в КП.
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Здравый@смысл@
Ответ lepestok
вроде Плющ сказал, что выступит с облегченной программой. Акатьева -да, хорошо, если на ЧР приедет, но не факт.
С удовольствием живьем посмотрю на всех)
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Леди Брэкнелл
Ответ Здравый@смысл@
Спасибо, вчера видео выкладывали, где она на льду - рука правая ограниченна в движениях.
Это не гипс, а фиксирующая повязка, видео старое, на Битве Школ Нику много снимали - убедитесь сами, что она в порядке )))
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Леди Брэкнелл
Я думаю ЕП выложил старое видео Ники в ответ на слухи о ее участии в этом этапе. Значит не будет ее, очень жаль.
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Jessi
Ответ Lana-shu
Интересно будет посмотреть, какие баллы будут ставить яметовой, муравьевой и валиевой при чистых прокатах с одинаковым контентом. А еще скорее всего будет гущина и синицина. Всем участникам чистых прокатов. Хочется яметову и гущину на пьедестале.
Если Валиева не упадёт, то выиграет с тройными при чистых прокатах всех соперниц. Муре одного трикселя может и не хватить, так что не думаю, что будут рисковать.
+4
-4
0
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Дружба11
И что-Дикиджи не будет?сняла федра с пробега за талант и то,что парень порушит все планы на распределенные места?
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-1
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Здравый@смысл@
Ответ Леди Брэкнелл
У Жилиной никакого гипса не было, а повязку давно сняли.
Спасибо, вчера видео выкладывали, где она на льду - рука правая ограниченна в движениях.
+1
-1
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Железная Леди
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Всем чистых прокатов. Труднее всех будет Жилиной и Валиевой. Яметовой самых больших оценок.
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Анастасия Прудникова
Всем участникам чистых прокатов, честного судейства и пусть победит сильнейший на данном этапе!
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Дружба11
Бэки наконец то!Успехов Саше и Диме!
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