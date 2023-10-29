Семененко, Ветлугин и Алиев лидируют в общем зачете Гран-при России после трех этапов

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Роман Савосин Алексей Ерохов Макар Игнатов Евгений Семененко Егор Рухин Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Илья Яблоков Глеб Лутфуллин Михаил Полянский Кирилл Сарновский Семен Соловьев Марк Кондратюк Андрей Мухортов Андрей Анисимов Данил Федосимов Иван Попов Максим Варакин Федор Зонов Григорий Федоров Даниил Постарнаков Михаил Терновский Серия Гран-при России Арсений Димитриев Владимир Ощепков Дамир Черипка Роман Кудлаев Фигурное катание

Семененко, Ветлугин и Алиев лидируют в общем зачете Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

Общий зачет

Мужчины

После 3 этапов из 6

1-3. Евгений Семененко – 18

1-3. Матвей Ветлугин – 18

1-3. Дмитрий Алиев – 18

4-6. Алексей Ерохов – 16

4-6. Роман Савосин – 16

4-6. Александр Самарин – 16

7-9. Андрей Мозалев – 14

7-9. Григорий Федоров – 14

7-9. Петр Гуменник – 14

10-12. Макар Игнатов – 12

10-12. Марк Кондратюк – 12

10-12. Илья Яблоков – 12

13-15. Глеб Лутфуллин – 10

13-15. Семен Соловьев – 10

13-15. Федор Зонов – 10

16. Егор Рухин – 9 (два этапа)

17-18. Михаил Терновский – 8

17-18. Даниил Постарнаков – 8

19-21. Иван Попов – 6

19-21. Андрей Мухортов – 6

19-21. Арсений Димитриев – 6

22-24. Михаил Полянский – 4

22-24. Владимир Ощепков – 4

22-24. Данил Федосимов – 4

25-27. Андрей Анисимов – 2

25-27. Дамир Черипка – 2

25-27. Кирилл Сарновский – 2

28-29. Роман Кудлаев – 1

28-29. Максим Варакин – 1

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13 комментариев

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Бунтарь без идеала
Ответ Lavkaspice
Спасибо, но не понятно все равно. Ладно, наверное я туплю.
Место с 4 по 6
+2
0
+2
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Мороженко
Ответ Lavkaspice
Спасибо) справа поняла, баллы. Вот почему 2 значения через дефис слева?
1-3 место. Все парни из тройки победили, баллы одинаковые.
+1
0
+1
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Delirium
Ответ Lavkaspice
Спасибо) справа поняла, баллы. Вот почему 2 значения через дефис слева?
Потому что у нескольких людей одинаковые баллы и они делят, например, 1 по 3 место.
+1
0
+1
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Lavkaspice
Что означают цифры перед фамилией?
0
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tanyaboom
сколько человек в финал отбирается?
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Алексей Токарев
Ответ Lavkaspice
Что означают цифры перед фамилией?
Места в этом рейтинге.
0
0
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Lavkaspice
Ответ Алексей Токарев
Места в этом рейтинге.
Все равно не поняла. Семененко был1 этап, был первым, что значит 1-3?
Как то коряво написано
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Lavkaspice
Ответ Алексей Токарев
Места в этом рейтинге.
Спасибо) справа поняла, баллы. Вот почему 2 значения через дефис слева?
0
0
0
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Lavkaspice
Ответ Мороженко
1-3 место. Все парни из тройки победили, баллы одинаковые.
4-6 у Самарина что значит? Я правда не пойму
0
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justbored
Ответ Lavkaspice
4-6 у Самарина что значит? Я правда не пойму
😭😭😭
+1
-1
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Lavkaspice
Ответ Delirium
Потому что у нескольких людей одинаковые баллы и они делят, например, 1 по 3 место.
Спасибо, но не понятно все равно.
Ладно, наверное я туплю.
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Lavkaspice
Ответ Бунтарь без идеала
Место с 4 по 6
Спасибо, поняла)
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ tanyaboom
сколько человек в финал отбирается?
У одиночников - 12
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