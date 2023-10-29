Семененко, Ветлугин и Алиев лидируют в общем зачете Гран-при России после трех этапов
Семененко, Ветлугин и Алиев лидируют в общем зачете Гран-при России.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
Общий зачет
Мужчины
После 3 этапов из 6
1-3. Евгений Семененко – 18
1-3. Матвей Ветлугин – 18
1-3. Дмитрий Алиев – 18
4-6. Алексей Ерохов – 16
4-6. Роман Савосин – 16
4-6. Александр Самарин – 16
7-9. Андрей Мозалев – 14
7-9. Григорий Федоров – 14
7-9. Петр Гуменник – 14
10-12. Макар Игнатов – 12
10-12. Марк Кондратюк – 12
10-12. Илья Яблоков – 12
13-15. Глеб Лутфуллин – 10
13-15. Семен Соловьев – 10
13-15. Федор Зонов – 10
16. Егор Рухин – 9 (два этапа)
17-18. Михаил Терновский – 8
17-18. Даниил Постарнаков – 8
19-21. Иван Попов – 6
19-21. Андрей Мухортов – 6
19-21. Арсений Димитриев – 6
22-24. Михаил Полянский – 4
22-24. Владимир Ощепков – 4
22-24. Данил Федосимов – 4
25-27. Андрей Анисимов – 2
25-27. Дамир Черипка – 2
25-27. Кирилл Сарновский – 2
28-29. Роман Кудлаев – 1
28-29. Максим Варакин – 1
Как то коряво написано
Ладно, наверное я туплю.