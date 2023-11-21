Валиева, Муравьева, Алиев, Кондратюк, Косторная и Куница, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин выступят на Гран-при России в Москве

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Павел Дрозд Дмитрий Алиев Александр Вахнов Илья Карпов Роман Плешков Георгий Куница Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Артур Даниелян Виктория Васильева Алена Косторная Елизавета Шанаева Роман Запорожец Ксения Синицына Матвей Ветлугин Софья Тютюнина Камила Валиева Даниил Самсонов Илья Яблоков Александр Васькович Алексей Брюханов Юлия Артемьева Владислав Дикиджи Михаил Полянский Семен Соловьев Софья Муравьева Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Марк Волков Марк Кондратюк Андрей Анисимов Елизавета Кириллова Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Мария Парамонова Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Иван Попов София Качушкина Тимур Смирнов-Бабаев Вероника Яметова Дарья Третьякова Ксения Гущина Матвей Грачев Камилла Нелюбова Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Александра Прокопец Софья Чаплыгина Виктория Нестерова Екатерина Анисимова Федор Варламов Варвара Курносенко Варвара Жданова Полина Усова Михаил Антонов Ангелина Палагина Александр Мельников Дарья Савкина Фигурное катание

Стал известен состав участников этапа Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

Соревнования пройдут 25-26 ноября.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Александр Мельников, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Семен Соловьев, Илья Яблоков.

Женщины: Екатерина Анисимова, Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Виктория Нестерова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Алена Косторная – Георгий Куница, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина – Марк Волков, Елизавета Кириллова – Илья Карпов, Варвара Курносенко – Федор Варламов, Александра Прокопец – Александр Васькович, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Полина Усова – Михаил Антонов, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

9 комментариев

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Mira Val
Всем удачи, за очень многих болею.
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Алексей Токарев
Валиева, Синицына, Яметова. ❤️
+3
-2
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Anneta28
А где Букины?
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artpal
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Муравьева Синицина Яметова Очень предсказуемый этап.
Муравьева/Валиева первые два места (в любом порядке), бронза у Синицыной
Второй раз две секвенции в произвольную Камиле не поставят
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Мурманчанин37
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Муравьева Синицина Яметова Очень предсказуемый этап.
Не драматизируйте))
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Mari Gams
Сильный состав ! Есть за кого болеть и переживать )
Всем спортсменам гладкого льда и чистых прокатов !
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Мороженко
Жилиной, получается, не будет
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Самая цитируемая и вообще недура
Муравьева
Синицина
Яметова

Очень предсказуемый этап.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ artpal
Муравьева/Валиева первые два места (в любом порядке), бронза у Синицыной Второй раз две секвенции в произвольную Камиле не поставят
У Ками много активностей в соцсетях, но все- мимо катка. Вряд ли она выступит.
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