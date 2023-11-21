Валиева, Муравьева, Алиев, Кондратюк, Косторная и Куница, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин выступят на Гран-при России в Москве

Стал известен состав участников этапа Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

Соревнования пройдут 25-26 ноября.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Александр Мельников, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Семен Соловьев, Илья Яблоков.

Женщины: Екатерина Анисимова, Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Виктория Нестерова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Алена Косторная – Георгий Куница, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина – Марк Волков, Елизавета Кириллова – Илья Карпов, Варвара Курносенко – Федор Варламов, Александра Прокопец – Александр Васькович, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Полина Усова – Михаил Антонов, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница