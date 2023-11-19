Евгений Плющенко: «Жилина после сложной травмы приступила к тренировкам и прыжковому контенту. Ждем, когда врачи снимут все ограничения»

Евгений Плющенко: «Жилина после сложной травмы приступила к тренировкам и прыжковому контенту. Ждем, когда врачи снимут все ограничения»
Евгений Плющенко сообщил, что Вероника Жилина начала тренировать прыжки.
Ранее фигуристка получила повреждение плеча, из-за которого не сумела выступить на дебютных для себя этапах серии Гран-при России.
Сообщалось, что она планирует выступить на этапе в Москве.
«Возможность преодолеть себя – без сомнений, самое ценное свойство спорта! Вероника после сложной травмы приступила к тренировкам и прыжковому контенту.
Ждем, когда врачи снимут все ограничения, чтобы полноценно тренироваться и максимально быстро восстановить прыжки ультра-си! 💪🏻» – написал двукратный олимпийский чемпион.
или обычные "мои методики" от гения??