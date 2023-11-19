Евгений Плющенко: «Жилина после сложной травмы приступила к тренировкам и прыжковому контенту. Ждем, когда врачи снимут все ограничения»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Вероника Жилина Фигурное катание

Евгений Плющенко сообщил, что Вероника Жилина начала тренировать прыжки.

Ранее фигуристка получила повреждение плеча, из-за которого не сумела выступить на дебютных для себя этапах серии Гран-при России. 

Сообщалось, что она планирует выступить на этапе в Москве. 

«Возможность преодолеть себя – без сомнений, самое ценное свойство спорта! Вероника после сложной травмы приступила к тренировкам и прыжковому контенту.

Ждем, когда врачи снимут все ограничения, чтобы полноценно тренироваться и максимально быстро восстановить прыжки ультра-си! 💪🏻» – написал двукратный олимпийский чемпион.

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5 комментариев

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Хрустальный Гусенок
прыгать в корсете, очень вменяемая вещь требовать? а мама смотрит куда??

или обычные "мои методики" от гения??
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Irina29
Невозможно смотреть спокойно, как ребёнок с одной рукой скачет на льду, они там совсем что ли...
+2
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Мороженко
А если упасть с прыжка.... Страшно представить последствия
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Алексей Токарев
Доломать хочет? Жилину могут допустить до ЧР по решению тренерского совета без отбора на Гран-при если врачи разрешат, так как она в сборной.
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Olya Ru
А как же мы никуда не торопимся и долгие карьеры?
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