Вероника Жилина планирует выступить на этапе Гран-при России в Москве («Р-Спорт»)

Фигуристка Вероника Жилина планирует выступить на этапе Гран-при России в Москве.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее спортсменка получила повреждение плеча, из-за которого не сумела выступить на дебютных для себя этапах.

По сведениям источника, рассматривает вариант выступления в Москве с облегченным прыжковым контентом.

Этап Гран-при России в Москве пройдет 25-26 ноября.