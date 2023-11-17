Вероника Жилина планирует выступить на этапе Гран-при России в Москве («Р-Спорт»)

Теги сборная России травмы женское катание Вероника Жилина Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Фигуристка Вероника Жилина планирует выступить на этапе Гран-при России в Москве.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее спортсменка получила повреждение плеча, из-за которого не сумела выступить на дебютных для себя этапах.

По сведениям источника, Жилина рассматривает вариант выступления в Москве с облегченным прыжковым контентом.

Этап Гран-при России в Москве пройдет 25-26 ноября.

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41 комментарий

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Мороженко
Ответ V_k
Плющу похоже понравилось получать медали за простецкий контент в надежде на ошибки квадисток. Вот и недолеченную Жилину без у-си погнали срочно.
Ну если она восстановила здоровье, но не успела напрыгать четверные, ей что, не выступать? Человек после травмы
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galik55
Ника, не форсируй, аккуратно , здоровья очень ждем и любим, удачи
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Леди Брэкнелл
Ответ V_k
Она на днях еще в повязке с одной рукой прыгала, Плющ выкладывал, не похоже на восстановление
Зачем врать, этому видео 3 недели. И Плющ ничего вы выкладывал, это видео, с разрешения Людмилы, выложила фангруппа Ники.
+8
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Katerina Sunny
Главное, чтобы Вероничка восстановилась полностью.
Но на последнем этапе будет не протолкнуться.
+6
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Леди Брэкнелл
Ух ты, здорово бы было, особенно для ее болельщиков, которые будут в Мегаспорте )) Главное без квадов.
+7
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lepestok
ждем Никушу!
+7
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Е...С
Ника, жду твои прекрасные программы! Удачи!
+8
-4
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Jessi
Ответ V_k
Она на днях еще в повязке с одной рукой прыгала, Плющ выкладывал, не похоже на восстановление
Это старое видео
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Екатерина Воронина
Ответ Мороженко
Там вроде Валиева, Яметова и Синицына.
А Камила там будет???? Честно пока верится с трудом, там и поездка в Ульяновск нарисовалась прямо перед этапом....
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olvl
Если у Вероники всё в порядке со здоровьем, то это отличная новость..
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Lennuci
Ответ Мороженко
Там вроде Валиева, Яметова и Синицына.
И Муравьева.
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Леди Брэкнелл
Ответ V_k
Какое время 2 дня? Дело хозяйское, пусть выступает, но смешно читать плющеботов, что в АП берегут и заботятся о здоровье в отличии от страшного ТШТ
Если вы так отслеживаете публикации, то должны были прочитать, что видео не свежее, а так же должны были видеть кучу материала с Битвы школ, где Ника без всяких повязок уже свободно машет этой рукой и раздает автографы.
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Е...С
Ответ V_k
Какое время 2 дня? Дело хозяйское, пусть выступает, но смешно читать плющеботов, что в АП берегут и заботятся о здоровье в отличии от страшного ТШТ
В фангруппе и написали, что видео старое.
+3
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Lennuci
До утра и в Самару можно успеть.
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Мороженко
Надеюсь, она успела полностью восстановиться, здоровье важнее
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elenaa
Ответ Мороженко
Точно, но мы её не видели, сложно сказать, будет претендовать на пьедестал или нет
прошлый год достойно выступала, поэтому упомянула
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Леди Брэкнелл
Ответ V_k
ну во-первых не три недели не привирайте, во-вторых фанка ее пишет, что плечо еще восстанавливается
А сколько? ))) Написано же, планирует с облегченным контентом. Ноги у нее не сломаны, почему не выступить?
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Мороженко
Ответ Lennuci
И Муравьева.
Ой, совсем забыла.
Ну получается на пьедестал претендуют Яметова, Валиева, Муравьева, Жилина. Под вопросом Синицына и Гущина
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Екатерина Воронина
Ответ elenaa
какая поездка?
В Ульяновск- в эстафете Игр Будущего будет принимать участие- 21 или 22 ноября
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elenaa
Ответ Мороженко
Там вроде Валиева, Яметова и Синицына.
еще Гущина
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Мороженко
Ответ Katerina Sunny
Главное, чтобы Вероничка восстановилась полностью. Но на последнем этапе будет не протолкнуться.
Там вроде Валиева, Яметова и Синицына.
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elenaa
Ответ Мороженко
Прошлый да, но была же травма. Посмотрим как будет
ну да....травма...в эти выходные посмотрим, прошлый год она мне в финале кубка очень понравилась ....
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elenaa
Ответ Екатерина Воронина
А Камила там будет???? Честно пока верится с трудом, там и поездка в Ульяновск нарисовалась прямо перед этапом....
какая поездка?
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V_k
Ответ Мороженко
Ну если она восстановила здоровье, но не успела напрыгать четверные, ей что, не выступать? Человек после травмы
Она на днях еще в повязке с одной рукой прыгала, Плющ выкладывал, не похоже на восстановление
+5
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Мороженко
Ответ V_k
Она на днях еще в повязке с одной рукой прыгала, Плющ выкладывал, не похоже на восстановление
Ну время прошло, должна была успеть восстановиться
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V_k
Ответ Мороженко
Ну время прошло, должна была успеть восстановиться
Какое время 2 дня? Дело хозяйское, пусть выступает, но смешно читать плющеботов, что в АП берегут и заботятся о здоровье в отличии от страшного ТШТ
+4
-4
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Мороженко
Ответ Екатерина Воронина
А Камила там будет???? Честно пока верится с трудом, там и поездка в Ульяновск нарисовалась прямо перед этапом....
Ну пока заявлена, а как будет мы пока не знаем
+2
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Ezhevika33
Хорошая новость. Хочется увидеть новые прекрасные программы и катание.
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V_k
Ответ Леди Брэкнелл
Зачем врать, этому видео 3 недели. И Плющ ничего вы выкладывал, это видео, с разрешения Людмилы, выложила фангруппа Ники.
ну во-первых не три недели не привирайте, во-вторых фанка ее пишет, что плечо еще восстанавливается
+2
-2
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Мороженко
Нике бы в идеале взять этап, что бы её допустили до ЧР. Но это будет очень сложно, конечно
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V_k
Ответ Леди Брэкнелл
А сколько? ))) Написано же, планирует с облегченным контентом. Ноги у нее не сломаны, почему не выступить?
Они написали, что две недели назад, прыгать она может не все прыжки, еще восстанавливается.
Ну нога не сломана, но травма плеча видимо мешает вкручиваться в прыжок
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Леди Брэкнелл
Ответ V_k
Они написали, что две недели назад, прыгать она может не все прыжки, еще восстанавливается. Ну нога не сломана, но травма плеча видимо мешает вкручиваться в прыжок
А чего ж вы тогда выше нагло врете, если знаете, что видео старое? Ну вообще 😂
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Anatiana
Ответ V_k
Плющу похоже понравилось получать медали за простецкий контент в надежде на ошибки квадисток. Вот и недолеченную Жилину без у-си погнали срочно.
Это камень в Муру?
Вообще-то Мура владеет стабильными трикселем. Прыгать не стала из тактических соображений
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Алена Иванова
Ответ Мороженко
Нике бы в идеале взять этап, что бы её допустили до ЧР. Но это будет очень сложно, конечно
Да её и так допустят. ФГП скорей всего пролетает. Но может в юниорском фгп поучаствовать без отбора
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