Вероника Жилина планирует выступить на этапе Гран-при России в Москве («Р-Спорт»)
Фигуристка Вероника Жилина планирует выступить на этапе Гран-при России в Москве.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее спортсменка получила повреждение плеча, из-за которого не сумела выступить на дебютных для себя этапах.
По сведениям источника, Жилина рассматривает вариант выступления в Москве с облегченным прыжковым контентом.
Этап Гран-при России в Москве пройдет 25-26 ноября.
Но на последнем этапе будет не протолкнуться.
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