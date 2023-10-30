Вероника Жилина возобновила тренировки после травмы («Р-Спорт»)
Победительница финала Гран-при России среди юниоров Вероника Жилина возобновила тренировки после травмы плеча.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сейчас 15-летняя фигуристка тренируется с ограничениями.
Жилина занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В октябре она снялась с этапа Гран-при России в Омске.
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