Вероника Жилина возобновила тренировки после травмы («Р-Спорт»)

Победительница финала Гран-при России среди юниоров Вероника Жилина возобновила тренировки после травмы плеча.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сейчас 15-летняя фигуристка тренируется с ограничениями.

Жилина занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В октябре она снялась с этапа Гран-при России в Омске.