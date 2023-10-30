Вероника Жилина возобновила тренировки после травмы («Р-Спорт»)

Теги Евгений Плющенко сборная России травмы женское катание Вероника Жилина Серия Гран-при России Фигурное катание

Победительница финала Гран-при России среди юниоров Вероника Жилина возобновила тренировки после травмы плеча.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сейчас 15-летняя фигуристка тренируется с ограничениями.

Жилина занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В октябре она снялась с этапа Гран-при России в Омске.

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30 комментариев

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Darth_Pershman
Так, что-то не понял - а где смакование подробностей, где призывы поднять всю академию и лично начинающего на вилы, как происходит, когда публикуют новость о травме кого-то из ТШТ?
+29
-7
+22
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Виктория Устинова
Веронике здоровья!
+10
-1
+9
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Док Аксель
Когда фигуристы выздоравливают и приступают к тренировкам, а тем более юные, это всегда приятно вне зависимости от ТШ. Здоровье и жизнь одна, а ТШ много.
+9
0
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galik55
Нике восстановления и очень ждем
+6
-1
+5
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Анастасия Прудникова
Очень хорошо. Пусть Вероника возвращается на соревнования.
+5
0
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alexnew
Ответ Леди Брэкнелл
Вам зачем?
Что значит мне зачем? А зачем вообще смотреть фигурное катание то? :)
+7
-3
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Мороженко
Ответ Алексей Токарев
Она была на плакатах шоу Плющенко, которые недавно были. Не было у неё травм, просто шоу выгоднее.
Жилину сняли со всех шоу
+5
-1
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Леди Брэкнелл
Ответ Алексей Токарев
Она была на плакатах шоу Плющенко, которые недавно были. Не было у неё травм, просто шоу выгоднее.
Настолько выгодней, что Жилиной ни на одном шоу не было 😅 Обожаю 🤡
+8
-4
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Лека-Лека
Ответ Darth_Pershman
Так, что-то не понял - а где смакование подробностей, где призывы поднять всю академию и лично начинающего на вилы, как происходит, когда публикуют новость о травме кого-то из ТШТ?
Это не интересно. Общеизвестно, что травмируются только у Этери.
+9
-5
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Oleandra
Ну это другое конечно)
+7
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Лека-Лека
Ответ alexnew
Ждем 3 квада и триксель.
А потом обсудим как они Майю.
+3
0
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alexnew
Ответ Леди Брэкнелл
То и значит, зачем вам 4 ультраси от девочки, которая прерывала тренировки из-за травмы? И которую вы готовы поливать грязью, даже если она их сделает.
Я смотрю фигурное катание, чтобы получать удовольствие от чистых прокатов сложных программ, с большим числом ультра-си и с интересной хореографией. Вот, что мне нужно. А Вы какую-то чушь пишете бессмысленную и беспощадную.
+5
-2
+3
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Леди Брэкнелл
Нике здоровья и попытаться нагнать упущенное время. Но без фанатизма с ультраси.
+5
-3
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Алёна Вода
Так она и не тренировалась даже? Ну.... вряд ли успеет на 2 этапа... И даже если на 1 выйдет, то там конкуренция будет бешеная, на последних этапах все пропускавшие сгруппируются
+5
-3
+2
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Татьяна Моисеева
Ответ alexnew
Я смотрю фигурное катание, чтобы получать удовольствие от чистых прокатов сложных программ, с большим числом ультра-си и с интересной хореографией. Вот, что мне нужно. А Вы какую-то чушь пишете бессмысленную и беспощадную.
Ну и как?
Удалось за последнее время что-то подобное увидеть? Кто и где вас так порадовал "...чистыми прокатами сложных программ, с большим числом ультра-си и с интересной хореографией..." одновременно?
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Tair
Она давно тренируется, просто решили дать информацию для пиара
+2
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alexnew
Сколько этапов осталось? 3? У Жилиной есть возможность на 2 из них выступить, чтобы отобраться на ЧР.
+5
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фуфырка
Ответ Хрустальный Гусенок
а Титова каталась на выступлениях прошлых выходных или нет?
Да в шоу
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alexnew
Ответ Мороженко
Жилину сняли со всех шоу
Очень хорошо. Значит, есть надежда увидеть все-таки 3 квада и триксель.
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Лека-Лека
Интересно на каких этапах Ника будет? И в какой форме?
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alexnew
Ответ Лека-Лека
Интересно на каких этапах Ника будет? И в какой форме?
Ждем 3 квада и триксель.
+7
-7
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Леди Брэкнелл
Ответ alexnew
Что значит мне зачем? А зачем вообще смотреть фигурное катание то? :)
То и значит, зачем вам 4 ультраси от девочки, которая прерывала тренировки из-за травмы? И которую вы готовы поливать грязью, даже если она их сделает.
+4
-4
0
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Алексей Токарев
Она была на плакатах шоу Плющенко, которые недавно были. Не было у неё травм, просто шоу выгоднее.
+13
-13
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Gemma157
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Дети, не занимайтесь спортом. Спорт это травмы, слезы, страдания, пот и вонь ☝
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alexnew
Ответ Леди Брэкнелл
Ничего вы не смотрите, вас тут уже столько раз на этом ловили 😂 Обычный хейтер Мишина и Плюща.
Когда это меня кто ловил? :) Я как раз смотрю. Более того, до олимпиады 3 сезона подряд я не просто смотрел, я смотрел все водокачки и не просто смотрел, а выписывал тут технику, по крайней мере по прыжкам со всеми ГОЕ и мои оценки учитывались в дальнейшем судьями и мне даже спасибо говорили в тех случаях, когда я замечал что-то, что прошло незаметным... Вы даже этого не понимаете и реально верите в то, что пишете. Хотя сами вообще ничто, просто тут на зарплате у Рудковских абы что пишете. Да, сейчас я далеко не все смотрю, но уж Жилину посмотрю, не сомневайтесь. Выпишу даже протокол по ней по старой памяти. :)
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