Титова поделилась фото с Плющенко, Трусовой и Жилиной: «Впереди очень много работы. Спасибо, что рядом всегда самая крутая команда»

Фигуристка Софья Титова подвела итоги юниорских контрольных прокатов.

Спортсменка поделилась фото с тренером , , , и Софией Сарновской.

«Как быстро летит время, только мы вернулись из Пекина, а вот уже и контрольные прокаты позади! Впечатлений и воспоминаний – океан.

Впереди очень много работы: и новые шоу, и соревнования. Спасибо, что рядом всегда самая крутая команда», – написала .