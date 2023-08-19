Титова поделилась фото с Плющенко, Трусовой и Жилиной: «Впереди очень много работы. Спасибо, что рядом всегда самая крутая команда»
Фигуристка Софья Титова подвела итоги юниорских контрольных прокатов.
Спортсменка поделилась фото с тренером Евгением Плющенко, Александрой Трусовой, Вероникой Жилиной, Александром Плющенко и Софией Сарновской.
«Как быстро летит время, только мы вернулись из Пекина, а вот уже и контрольные прокаты позади! Впечатлений и воспоминаний – океан.
Впереди очень много работы: и новые шоу, и соревнования. Спасибо, что рядом всегда самая крутая команда», – написала Титова.
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