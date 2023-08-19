Титова поделилась фото с Плющенко, Трусовой и Жилиной: «Впереди очень много работы. Спасибо, что рядом всегда самая крутая команда»

Теги Евгений Плющенко сборная России фото женское катание Александра Трусова контрольные прокаты Гном Гномыч Софья Титова Вероника Жилина София Сарновская Фигурное катание

Фигуристка Софья Титова подвела итоги юниорских контрольных прокатов.

Спортсменка поделилась фото с тренером Евгением Плющенко, Александрой Трусовой, Вероникой Жилиной, Александром Плющенко и Софией Сарновской.

«Как быстро летит время, только мы вернулись из Пекина, а вот уже и контрольные прокаты позади! Впечатлений и воспоминаний – океан.

Впереди очень много работы: и новые шоу, и соревнования. Спасибо, что рядом всегда самая крутая команда», – написала Титова.

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9 комментариев

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Алеся Ткаченко
И Гном на переднем плане с вечно зашуганным лицом.Жаль мальчика,испортили ему всю психику гномородители.
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Мурманчанин37
Ответ Lapo Elkann
Прыг - скок команда.
С прыжками у Плющенко-младшего как раз проблемы
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Мурманчанин37
Эти фото, скорее всего, подвели итог шоу в Китае
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galik55
Замечательные фото, теперь от ШОУ к рабочим моментам надо переходить. Саша с Никой классные. Удачи девочка в новом сезоне.
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Мурманчанин37
Ответ Lapo Elkann
Титова в Филипп Плейн. старые связи Яны ?
Тонко))
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