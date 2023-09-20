Трусова, Жилина, Титова снялись в фотосессии к шоу Плющенко «Русалочка»
Александра Трусова снялась в фотосессии к ледовому шоу Плющенко «Русалочка».
Видео опубликовано в соцсети Евгения Плющенко.
Также в фотосессии приняли участие Вероника Жилина, Александр Плющенко, Софья Титова и другие фигуристы «Ангелов Плющенко».
Такое ощущение, что шоу там первичны, а уж соревнования по остаточному принципу
У Саши очень ущемленное эго, она считает себя круче всех, и в любом нюансе пытается это показывать. Потому и истерика в Пекине, потому и волосы длиннее всех, потому и «прыгаю больше всех квадов»,и даже потому сошлась с павлином Плющенко - он такой же, плюс поет ей на два голоса с Яной об уникальности, а она и верит