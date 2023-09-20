Трусова, Жилина, Титова снялись в фотосессии к шоу Плющенко «Русалочка»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Александра Трусова Академия Плющенко Софья Титова Вероника Жилина ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова снялась в фотосессии к ледовому шоу Плющенко «Русалочка».

Видео опубликовано в соцсети Евгения Плющенко

Также в фотосессии приняли участие Вероника Жилина, Александр Плющенко, Софья Титова и другие фигуристы «Ангелов Плющенко». 

ФОТО 1 ФОТО 2 ФОТО 3

Материалы по теме

82 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vendetta4111323
Я никак не пойму, Плющенко себе актеров для шоу в академии растит?
Такое ощущение, что шоу там первичны, а уж соревнования по остаточному принципу
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Екатерина Куракулова
Веронике очень идёт! У неё внешность сама по себе такая мультяшная, прям как нарисованная, ей очень идёт такой образ!
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Флер де Лис
Ну почему все-таки не подстричь кончики волос, чтобы волосы выглядели ухоженно? Тайна, покрытая мраком.
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ИннаВБ
Ответ Лека-Лека
Теперь их оптом на плечах таскать будут?
Рыбов продаёте или только показываете🤣
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Хорошие караси, надо брать
+21
-10
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vendetta4111323
Ответ Флер де Лис
Ну почему все-таки не подстричь кончики волос, чтобы волосы выглядели ухоженно? Тайна, покрытая мраком.
Чтобы всем рассказывать, какая она даже в этом уникальная и не такая как все - никому не дает стричь, ну как вы не понимаете
У Саши очень ущемленное эго, она считает себя круче всех, и в любом нюансе пытается это показывать. Потому и истерика в Пекине, потому и волосы длиннее всех, потому и «прыгаю больше всех квадов»,и даже потому сошлась с павлином Плющенко - он такой же, плюс поет ей на два голоса с Яной об уникальности, а она и верит
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бильм@н
Ответ Jessi
А что самое главное видео не опубликовали?) где х принц со спины.. может кто-то точно скажет, Евгений это или Влад
Пишут, что Семененко. Сейчас некоторых персонажей захлестнет от такой новости))
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Ответ Екатерина Куракулова
Веронике очень идёт! У неё внешность сама по себе такая мультяшная, прям как нарисованная, ей очень идёт такой образ!
Да, из всех образов у Жилиной-старшей получился наиболее близкий к классическому (не диснеевскому, а именно книжному). Вероника и по возрасту идеально подходит. В сказке Андерсена русалочке исполнилось 15 лет, когда она встретила принца.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Ответ Флер де Лис
Ну почему все-таки не подстричь кончики волос, чтобы волосы выглядели ухоженно? Тайна, покрытая мраком.
Там кончиками не отделаешься. Сантиметров 15 надо срезать.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Подготовка к "чесу по шоу" в разгар сезона - неизменный атрибут подготовки в Ангелах. Потом будут вещать "засудилиии"
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блинчик
Кондратюк мигом вылетел из шоу Плющенко, как только перестал быть бойфрендом Александры Вячеславовны. Вот и ответ на все вопросы о выгоде отношений. Саша так и осталась на главных ролях, а Кондратюка приглашали только как ее прицеп.
+20
-13
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Ответ Jessi
Вероника красавица, образ маленькой русалочки очень ей идёт
И сложена отлично, как статуэтка стала.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
juliamart
Видимо, пари Плющенко с Марком отменилось под давлением обстоятельств)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Вероника красавица, образ маленькой русалочки очень ей идёт
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Саше пора расстаться с прической деревенской девушки.
+16
-11
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Работать, челядь! сезон тут какой-то выдумали.. ишь ты.
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сладкий пончик
Ответ Jessi
А что самое главное видео не опубликовали?) где х принц со спины.. может кто-то точно скажет, Евгений это или Влад
Евгений
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Ответ Vendetta4111323
Я никак не пойму, Плющенко себе актеров для шоу в академии растит? Такое ощущение, что шоу там первичны, а уж соревнования по остаточному принципу
Для Плюща важно где денег срубить. На соревнованиях побеждать ему не с кем. А на шоу и гранты и билеты продаются.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Nokolay Fomi4ev
Вероника всю жизнь так выглядит - это особенность ее характера. Надеюсь, тебя никто не побьет, если забудешь написать коммент в новостях, cвязаных с академией Плющенко.
Я видел немало фото и видео, где Ника улыбалась, характер тут ни при чем. Ну а тебе пожелаю продолжать собирать минусы везде, где появляешься.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Jessi
А что самое главное видео не опубликовали?) где х принц со спины.. может кто-то точно скажет, Евгений это или Влад
Я читала, что оффка Жени это перепостила. Вообще похоже на Женю больше, чем на Влада, Влад более широкоплечий.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вся в Витоне
Вы рыбов показываете?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ 3a_3eHuT
Утренник в детском садике. Кто-то вот на это ходит за деньги?!
Толпы ходят. Дети. Это новогодние елки.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nina1212
Ответ Флер де Лис
Ну почему все-таки не подстричь кончики волос, чтобы волосы выглядели ухоженно? Тайна, покрытая мраком.
ей с рождения родители не подстригали волосы, чтобы попасть в книгу рекордов) Еще не понятно что ли что там за семья?)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ Блинчик
Он оба одинаково бесполезные. Шило на мыло.
Я думаю, что Блинчик никого не одобрит)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anisu
Ответ Nokolay Fomi4ev
Именно поэтому в сезоне 21/22 он в международный юниорский ФГП вывел в 2 раза больше учеников, чем Тутберидзе, а в прошлом сезоне 22/23 во внутрироссийском юниорском сезоне в женском одиночном вынес Тутберидзе в одну калитку. Вот если такие спортивные успехи у академии за несколько лет с момента открытия при главенстве шоу, то представь, что будет, если соревнования будут на первом месте для академии?
Молодец, Ленка, молодец, отработала 5 копеек, съешь мармаладку
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий