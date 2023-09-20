Трусова, Жилина, Титова снялись в фотосессии к шоу Плющенко «Русалочка»

Александра Трусова снялась в фотосессии к ледовому шоу Плющенко «Русалочка».

Видео опубликовано в соцсети .

Также в фотосессии приняли участие , Александр Плющенко, Софья Титова и другие фигуристы «Ангелов Плющенко».

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