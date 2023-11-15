Катарина Гербольдт: «Думаю, конкурировать за пьедестал в Самаре будут Гуменник, Самарин и Даниелян»

Теги Катарина Гербольдт сборная России мужское катание Александр Самарин Петр Гуменник Артур Даниелян Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Катарина Гербольдт назвала фаворитов этапа Гран-при России в Самаре.

Соревнования пройдут 18-19 ноября.

«Думаю, конкурировать за пьедестал в Самаре будут Гуменник, Самарин и Даниелян. Все работают и имеют шансы по медали. Все участники Гран‑при в определенный из сезонов показывали внушительное стабильное катание.

На тренировках все ребята исполняют четверные, но в эмоциональном плане у них возникают проблемы. Кто справится с эмоциями, тот и выбьется в лидеры», – сказала Гербольдт.

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7 комментариев

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Адриана
А Мозалев снялся? Он интереснее Артура и сильнее, конечно может навалять, но и Артур не отличается стабильностью.
+8
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Zooey Glass
Мне очень нравится катание Артурчика, но что-то я сомневаюсь, что он будет конкурировать.
+6
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фуфырка
Савосин
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Дружба11
Если Андре Мозалев напряжется-быть ему в тройке, да не на третьем месте.
Андрей давай уже на пахоту, надоело тебя видеть вне пьедестала-достойнейший фигурист ведь,столько болельщиков за тебя.Давай парень,не бузи пора на пьедестал.
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Леличек
Даниэлян? Скорее Мозалев - если не развалится конечно. Но у него больше шансов, чем у Артура.
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Лучшее_враг_хорошего
Такое ощущение, что Гербольдт вообще не следит за МО.
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Дружба11
Ответ Zooey Glass
Мне очень нравится катание Артурчика, но что-то я сомневаюсь, что он будет конкурировать.
я тоже,хотя да-Молодец
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