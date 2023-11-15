Катарина Гербольдт: «Думаю, конкурировать за пьедестал в Самаре будут Гуменник, Самарин и Даниелян»

Катарина Гербольдт назвала фаворитов этапа Гран-при России в Самаре.

Соревнования пройдут 18-19 ноября.

«Думаю, конкурировать за пьедестал в Самаре будут , Самарин и . Все работают и имеют шансы по медали. Все участники ‑при в определенный из сезонов показывали внушительное стабильное катание.

На тренировках все ребята исполняют четверные, но в эмоциональном плане у них возникают проблемы. Кто справится с эмоциями, тот и выбьется в лидеры», – сказала .