Катарина Гербольдт: «Думаю, конкурировать за пьедестал в Самаре будут Гуменник, Самарин и Даниелян»
Катарина Гербольдт назвала фаворитов этапа Гран-при России в Самаре.
Соревнования пройдут 18-19 ноября.
«Думаю, конкурировать за пьедестал в Самаре будут Гуменник, Самарин и Даниелян. Все работают и имеют шансы по медали. Все участники Гран‑при в определенный из сезонов показывали внушительное стабильное катание.
На тренировках все ребята исполняют четверные, но в эмоциональном плане у них возникают проблемы. Кто справится с эмоциями, тот и выбьется в лидеры», – сказала Гербольдт.
Андрей давай уже на пахоту, надоело тебя видеть вне пьедестала-достойнейший фигурист ведь,столько болельщиков за тебя.Давай парень,не бузи пора на пьедестал.