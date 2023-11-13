Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Хромых, Гуменник, Мозалев, Самарин, Худайбердиева и Базин
15-19 ноября в Самаре пройдет пятый этап Гран-при России по фигурному катанию.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
«Волжский пируэт»
Самара
Расписание соревнований
15 ноября, среда
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
16:30
Пары, КМС, короткая программа
18:40
16 ноября, четверг
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
12:15
Пары, КМС, произвольная программа
14:30
Девушки, КМС, короткая программа
16:40
Юноши, КМС, короткая программа
19:15
17 ноября, пятница
Девушки, КМС, произвольная программа
11:45
Юноши, КМС, произвольная программа
14:40
18 ноября, суббота
Мужчины, короткая программа
13:00
Женщины, короткая программа
14:45
Танцы на льду, ритм-танец
16:30
19 ноября, воскресенье
Мужчины, произвольная программа
12:30
Женщины, произвольная программа
14:30
Танцы на льду, произвольный танец
16:30
Предварительный состав участников
Женщины: Софья Акатьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Майя Хромых.
Мужчины: Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Илья Яблоков.
Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет сайт Первого канала. Полный список участников станет известен позже.
Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24
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