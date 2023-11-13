Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Хромых, Гуменник, Мозалев, Самарин, Худайбердиева и Базин

Теги Серия Гран-при России Волжский пируэт расписание турниров Фигурное катание

15-19 ноября в Самаре пройдет пятый этап Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Расписание соревнований

15 ноября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

16:30

Пары, КМС, короткая программа

18:40

16 ноября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

12:15

Пары, КМС, произвольная программа

14:30

Девушки, КМС, короткая программа

16:40

Юноши, КМС, короткая программа

19:15

17 ноября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

11:45

Юноши, КМС, произвольная программа

14:40

18 ноября, суббота

Мужчины, короткая программа

13:00

Женщины, короткая программа

14:45

Танцы на льду, ритм-танец

16:30

19 ноября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа

12:30

Женщины, произвольная программа

14:30

Танцы на льду, произвольный танец

16:30

Предварительный состав участников

Женщины: Софья Акатьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Майя Хромых.

Мужчины: Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Илья Яблоков.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет сайт Первого канала. Полный список участников станет известен позже.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24

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2 комментария

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Веселый грибочек
Отличных выступлений всем участникам! Особенно желаю удачи Александру Самарину в Самаре! 🍀🍀🍀
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Oleandra
Желаю Этери снять всех своих учеников со всех оставшихся этапов.. или не заниматься их подготовкой.. уехать к дочери.
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