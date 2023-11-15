Радионова о фаворитах Гран-при России в Самаре: «Главный претендент на золото – Гуменник. Также будут претендовать Самарин, Мозалев и Савосин»
Елена Радионова назвала фаворитов этапа Гран-при России в Самаре.
Соревнования пройдут 18-19 ноября.
– Главный претендент на золото – Гуменник. Также будут претендовать Самарин, Мозалев и Савосин. Думаю, между этими спортсменами развернется основная борьба.
– В этом сезоне Савосин совершил камбэк. Чего ждать от него в Самаре?
– Рома удивил своим выступлением на первом этапе Гран‑при. Для себя он откатался шикарно! Будет интересно посмотреть, как он выступит в Самаре и сможет ли удержать свои позиции, – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.
Андрей Мозалев надеюсь наконец соберется,Андрей у тебя такое множество поклонников-ну дай им всем прокат жизни уже,хватит метаний этих никому не нужных,поуверенне.