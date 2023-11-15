Радионова о фаворитах Гран-при России в Самаре: «Главный претендент на золото – Гуменник. Также будут претендовать Самарин, Мозалев и Савосин»

Елена Радионова назвала фаворитов этапа Гран-при России в Самаре.

Соревнования пройдут 18-19 ноября.

– Главный претендент на золото – . Также будут претендовать , и Савосин. Думаю, между этими спортсменами развернется основная борьба.

– В этом сезоне Савосин совершил камбэк. Чего ждать от него в Самаре?

– удивил своим выступлением на первом этапе ‑при. Для себя он откатался шикарно! Будет интересно посмотреть, как он выступит в Самаре и сможет ли удержать свои позиции, – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.