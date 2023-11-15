Радионова о фаворитах Гран-при России в Самаре: «Главный претендент на золото – Гуменник. Также будут претендовать Самарин, Мозалев и Савосин»

Теги сборная России мужское катание Елена Радионова Александр Самарин Петр Гуменник Роман Савосин Андрей Мозалев Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Елена Радионова назвала фаворитов этапа Гран-при России в Самаре.

Соревнования пройдут 18-19 ноября.

– Главный претендент на золото – Гуменник. Также будут претендовать Самарин, Мозалев и Савосин. Думаю, между этими спортсменами развернется основная борьба.

– В этом сезоне Савосин совершил камбэк. Чего ждать от него в Самаре?

Рома удивил своим выступлением на первом этапе Гран‑при. Для себя он откатался шикарно! Будет интересно посмотреть, как он выступит в Самаре и сможет ли удержать свои позиции, – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

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4 комментария

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Дружба11
к сожалению Самарина могут втащить снова на пьедестал-да это сюр и искажения полные,но втаскивают его постоянно за никакие прокаты.
Андрей Мозалев надеюсь наконец соберется,Андрей у тебя такое множество поклонников-ну дай им всем прокат жизни уже,хватит метаний этих никому не нужных,поуверенне.
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Док Аксель
Жаль, что Влад снялся, интриги и соперничества было бы больше. Но и так претендентов больше, чем призовых мест. Не столько ждёшь сюрпризов от фигуристов, как от судей. На каждом этапе ГП они влияют на распределение мест, к сожалению.
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spboksana
Савосину при равных выступлениях с остальными не дадут выше других подняться, к сожалению. А так, интересно будет посмотреть, как изменились выступления мальчиков, по сравнению с предыдущими этапами
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SergioGF
В Самаре должен победить Самарин. )))
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