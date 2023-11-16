Гран-при Финляндии. Сакамото, Сумийоши, Гленн, Ким Чхэ Ен, Ю Ен выйдут на лед с короткими программами

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17 ноября фигуристки представят короткие программы на Гран-при Финляндии.

Гран-при по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

Grand Prix Espoo

Эспоо, Финляндия

Женщины

Короткая программа

Начало – 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko. 

Первая разминка

1. Нелла Пелконен (Финляндия)

2. Уна Оунасвуори (Финляндия)

3. Янна Юркинен (Финляндия)

4. Рион Сумийоши (Япония)

5. Лорин Шильд (Франция)

6. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка

7. Старр Эндрюс (США)

8. Мана Кавабе (Япония)

9. Эмбер Гленн (США)

10. Ю Ен (Южная Корея)

11. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

12. Каори Сакамото (Япония)

Расписание Гран-при Финляндии по фигурному катанию

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1 комментарий

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I. Bryzgalov
Самокатик на пути к третьему Чемпионству Мира
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