Расписание Гран-при Финляндии по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Гленн, Аймо, Риццо, Мемола, Миура, Чок и Бейтс

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С 17 по 19 ноября пройдет Гран-при Финляндии по фигурному катанию.

Гран-при по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

Grand Prix Espoo

Эспоо, Финляндия

Расписание соревнований

17 ноября, пятница

Мужчины, короткая программа

14:00

Пары, короткая программа

15:50 

Женщины, короткая программа

18:00

Танцы на льду, ритм-танец

19:50

18 ноября, суббота

Мужчины, произвольная программа

13:30

Пары, произвольная программа

15:40

Женщины, произвольная программа

18:30

Танцы на льду, произвольный танец

20:40

19 ноября, воскресенье

Показательные выступления

15:00

Участники

Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Арлет Леванди (Эстония), Макар Сунцев (Финляндия), Кевин Аймо (Франция), Николай Мемола (Италия), Маттео Риццо (Италия), Као Миура (Япония), Шун Сато (Япония), Коширо Шимада (Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Лиам Капейкис (США), Джимми Ма (США).

Женщины: Каори Сакамото (Япония), Лорин Шильд (Франция), Мана Кавабе (Япония), Лара Наки Гутманн (Италия), Рион Сумийоши (Япония), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея), Старр Эндрюс (США), Эмбер Гленн (США), Янна Юркинен (Финляндия), Уна Оунасвуори (Финляндия), Нелла Пелконен (Финляндия).

Пары: Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада), Чэн Пэн – Лей Ван (Китай), Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США).

Танцы на льду: Надя Башинска – Питер Бомон (Канада), Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США). 

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2023/24: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте

4 комментария

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Mion
У женщин будет интересно. В танцах и у мужчин тоже неплохо)
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Леличек
С детства за Матео!) Хотя он, конечно, не выиграет( Но может хоть на подиум??🚀
+1
0
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Raduga
Ответ Mion
У женщин будет интересно. В танцах и у мужчин тоже неплохо)
В парах тоже заруба будет
+1
0
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Mion
Ответ Raduga
В парах тоже заруба будет
Если честно, не смотрю сейчас пары на международке… поэтому верю вам на слово))
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