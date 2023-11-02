Гран-при Франции. Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Хигучи, Репонд выступят с короткими программами
3 ноября на Гран-при Франции фигуристки покажут короткие программы.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Grand Prix de France
Анже, Франция
Женщины
Короткая программа
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Майя Маззара (Франция)
2. Рион Сумийоши (Япония)
3. Леа Серна (Франция)
4. Вакаба Хигучи (Япония)
5. Лорин Шильд (Франция)
6. Янна Юркинен (Финляндия)
Вторая разминка
7. Нина Пинзарроне (Бельгия)
8. Моне Чиба (Япония)
9. Кимми Репонд (Швейцария)
10. Анастасия Губанова (Грузия)
11. Хэ Ин Ли (Южная Корея)
12. Изабо Левито (США)
Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри
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