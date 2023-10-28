Гран-при Канады. Сакамото, Ким Чхэ Ен, Мацуике, Торнгрен, Ватанабе, Скизас представят произвольные программы
28 октября на Гран-при Канады фигуристки покажут произвольные программы.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Ванкувер, Канада
Женщины
Произвольная программа
Начало – 23:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Мэ Беренис Мейте (Франция)
2. Лара Наки Гутманн (Италия)
3. Сара-Мод Дюпюи (Канада)
4. Кайя Руйтер (Канада)
5. Маделин Скизас (Канада)
6. Ринка Ватанабе (Япония)
Вторая разминка
7. Старр Эндрюс (США)
8. Линдси Торнгрен (США)
9. Одри Шин (США)
10. Рино Мацуике (Япония)
11. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
12. Каори Сакамото (Япония)
Положение после короткой программы
1. Каори Сакамото (Япония) – 75,13
2. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 70,31
3. Рино Мацуике (Япония) – 66,29
4. Одри Шин (США) – 65,19
5. Линдси Торнгрен (США) – 61,99
6. Старр Эндрюс (США) – 61,07
7. Ринка Ватанабе (Япония) – 57,52
8. Маделин Скизас (Канада) – 57,44
9. Кайя Руйтер (Канада) – 55,82
10. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 52,17
11. Лара Наки Гутманн (Италия) – 50,00
12. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 41,65
Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Риццо, Чха Чжун Хван, Гиллес и Пуарье
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