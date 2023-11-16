Загитова о моде: «Сейчас эпоха соцсетей, смотрю все в интернетах. Сейчас много трендов, пытаюсь найти себя»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала об отношении к моде.

— Кто-то является для вас примером в моде? На кого ориентировались, за кем следите?

— В принципе, просто интересно смотреть всякие модные журналы. Или сейчас эпоха соцсетей, смотрю все в интернетах. Сейчас много трендов, пытаюсь найти себя. Например, сегодня пришла в таком анимешном стиле под свою коллекцию.

— У вас строится своя школа. Думали уже, как нарядите своих детишек, какие-то наброски креативные, будут ли костюмы отличаться от других школ?

— Сейчас все на стадии разработки. Конечно, будет применяться много фишек, которых, как мне кажется, в России и по миру нет. Все вам рассказывать не буду, это будет секретиком, все узнаете в начале или в середине следующего года.

Активно работаю во всем, что связано с моей школой: я перфекционист, стараюсь себя во всех сферах задействовать по максимуму, чтобы это было хорошо, – сказала .