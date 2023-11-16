Загитова о моде: «Сейчас эпоха соцсетей, смотрю все в интернетах. Сейчас много трендов, пытаюсь найти себя»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала об отношении к моде.
— Кто-то является для вас примером в моде? На кого ориентировались, за кем следите?
— В принципе, просто интересно смотреть всякие модные журналы. Или сейчас эпоха соцсетей, смотрю все в интернетах. Сейчас много трендов, пытаюсь найти себя. Например, сегодня пришла в таком анимешном стиле под свою коллекцию.
— У вас строится своя школа. Думали уже, как нарядите своих детишек, какие-то наброски креативные, будут ли костюмы отличаться от других школ?
— Сейчас все на стадии разработки. Конечно, будет применяться много фишек, которых, как мне кажется, в России и по миру нет. Все вам рассказывать не буду, это будет секретиком, все узнаете в начале или в середине следующего года.
Активно работаю во всем, что связано с моей школой: я перфекционист, стараюсь себя во всех сферах задействовать по максимуму, чтобы это было хорошо, – сказала Загитова.
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Загитова придумала то, что еще нет в России и в мире?😁
Как там в "Формуле любви" было: "а седалища хватит?"
Недалеко времена, когда её пьяной в ночных клубах снимать будут на камеру и с драками, скандалами.
https://wikireality.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
сомневался, что словарики у постирушек уже наготове.
Всё хотел себя найти. А идти надо было в IT.
©С.Светлаков
Я всё сказал.
Тогда - немножко можно ))