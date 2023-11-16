Загитова о моде: «Сейчас эпоха соцсетей, смотрю все в интернетах. Сейчас много трендов, пытаюсь найти себя»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала об отношении к моде.

— Кто-то является для вас примером в моде? На кого ориентировались, за кем следите?

— В принципе, просто интересно смотреть всякие модные журналы. Или сейчас эпоха соцсетей, смотрю все в интернетах. Сейчас много трендов, пытаюсь найти себя. Например, сегодня пришла в таком анимешном стиле под свою коллекцию.

— У вас строится своя школа. Думали уже, как нарядите своих детишек, какие-то наброски креативные, будут ли костюмы отличаться от других школ?

— Сейчас все на стадии разработки. Конечно, будет применяться много фишек, которых, как мне кажется, в России и по миру нет. Все вам рассказывать не буду, это будет секретиком, все узнаете в начале или в середине следующего года.

Активно работаю во всем, что связано с моей школой: я перфекционист, стараюсь себя во всех сферах задействовать по максимуму, чтобы это было хорошо, – сказала Загитова

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56 комментариев

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Buharoid
В интернетах? Откуда Алиночка знает язык лурка и башорга?
+32
-2
+30
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Bahmut
Даже не хочется стебаться над Алиной. Девочка, как ты себя гробишь!
+25
-2
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Melnikov1968
Так и сказала "в интернетах"?
+20
-3
+17
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Ливия
будет применяться много фишек, которых, как мне кажется, в России и по миру нет
————-
Загитова придумала то, что еще нет в России и в мире?😁
+14
0
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
секретики и моментики
+17
-3
+14
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U
секретики от чемпионочки.
+12
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Сергей
Имя пора менять на Эллочка
+11
0
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STAVRsSC
"стараюсь себя во всех сферах задействовать по максимуму."

Как там в "Формуле любви" было: "а седалища хватит?"
+10
-2
+8
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Утренняя Аврора
Ни за кем не слежу. С утра дзен открыла, за два вечера наряд сшила.😅😅😅😅😁
+8
0
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Антон Фалафель
Королева кринжей.
+9
-1
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Furyus
Зачем дробить, можно сразу выложить всё, что она наговорила?
Недалеко времена, когда её пьяной в ночных клубах снимать будут на камеру и с драками, скандалами.
+11
-6
+5
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Утренняя Аврора
Нам за ней не угнаться, у всех один интернет, у Алины много. Видимо, особая связь с космосом.
+7
-2
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Большое Путешествие Рузика
Перфекционист выговорила и уже хорошо.
+7
-2
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Nickolay Lyskov
Интернет - он один. И Джен Барбер его спрятала.
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Tomas Nepotrebko
Ответ Melnikov1968
Так и сказала "в интернетах"?
ну это устоявшееся выражение

https://wikireality.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
+7
-3
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Ливия
Ответ Tomas Nepotrebko
ну это устоявшееся выражение https://wikireality.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
Как и безызбежность. Кто б
сомневался, что словарики у постирушек уже наготове.
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Кокич
Я ведь чего в артисты пошёл?
Всё хотел себя найти. А идти надо было в IT.
©С.Светлаков
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Фут.Боль
Ответ Melnikov1968
Так и сказала "в интернетах"?
В интернетах безызбежно можно скачать разные музыки.
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Cruel Snake
Видимо «Скайнет» уже близко, потому что интернет он не один, их оказывается много.
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Трусики Бочкаревой
Что она такое несет ??? Пусть домохозяйки растолкуют
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RMandYNWA
Ответ FlowerF
Главное, чтобы была красивая атмосферка в школе - тогда победы безызбежны.
За «аксессуарчики» тоже немножко переживаем )
+3
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Revery
Ответ Buharoid
В интернетах? Откуда Алиночка знает язык лурка и башорга?
А чё, на лурке еще именную страничку для неё не завели? Она ж уже ходячим мемом стала.
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Craz1gor
Ответ Revery
А чё, на лурке еще именную страничку для неё не завели? Она ж уже ходячим мемом стала.
Лурк мертв уже как несколько лет. А что про Алину, то соответствующая статья есть - "ТП".
+3
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U
Ответ Человек_Легенда
Зарегает аккаунт на Onlyfans когда уже никому интересно не будет
Надо развиваться во всех сферах. Чтобы было хорошо.
+3
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MikhaL
Боже, за что нам всё это???
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Crow
В этих наших интернетах
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Ливия
У нее много интернетов? Под каждую соцсеть?
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Слончик
Ответ Утренняя Аврора
Когда она начнет читать книги? Хотя бы электронные. Чтоб зря интернеты не пропадали.
Ты что кроме спорца читаешь?
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Pier Besuhof
Ответ Buharoid
В интернетах? Откуда Алиночка знает язык лурка и башорга?
быдло-куны заполнили все интернеты
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Федя Букин
Ответ Melnikov1968
Так и сказала "в интернетах"?
Ну интернетов много же, на мобильном, на планшете, на даче.
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Утренняя Аврора
Ответ Большое Путешествие Рузика
Перфекционист выговорила и уже хорошо.
После долгих репетиций с грецкими орехами за щекой😅😅😅😅😅
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Маргарита В Сафронова
Какая на сайте живая реакция на каждое слово Алины. Благодаря ей, люди стали лучше изучать русский язык, следить за правильностью написания и произношения. Алина врождённый педагог!
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Александр Шульгин
Секретики
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Sinsilya
Это безызбежно, таков путь!
Я всё сказал.
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Beloded2007
Модный приговор
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FlowerF
Главное, чтобы была красивая атмосферка в школе - тогда победы безызбежны.
+5
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Марио Супермарио
У Алины гениальная интуиция. Куда ни выстрелит, всё в десятку!
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Александр Шульгин
В интернете, в интернетах
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Тайга86
Интернеты они такие)
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Человек_Легенда
Зарегает аккаунт на Onlyfans когда уже никому интересно не будет
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Тыр Пырыч
К бузовой обратись. Это твой уровень...
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Вечно в бане
Ответ jqzn88xn6n
Комментарий скрыт
Чел, жирнее твоего троллинга, только Вася Уткин. Уймись уже.
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Sat397
Удачи Алине с открытием новой школы!
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U
Ответ papadok
Я так и думал. Вводишь в интернетах «корсет и шуба» - сразу столько трендов вываливается, аж в краску вгоняет.
тссс, не палите секретик.
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Утренняя Аврора
Когда она начнет читать книги? Хотя бы электронные. Чтоб зря интернеты не пропадали.
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papadok
Я так и думал. Вводишь в интернетах «корсет и шуба» - сразу столько трендов вываливается, аж в краску вгоняет.
+1
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alexnew
Ответ Melnikov1968
Так и сказала "в интернетах"?
Просто у Алины есть портал в разные измерения и в каждом измерении своё Интернет, своя мода. Тут главное не запутаться в каком измерении какая...
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brig_Mercury
Ответ Ливия
будет применяться много фишек, которых, как мне кажется, в России и по миру нет ————- Загитова придумала то, что еще нет в России и в мире?😁
Ой, чувствую, пустит она по миру свой бизнес
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justbored
Через интернет можно лишь копировать тренды. Стремиться нужно к трендсеттерству. Как в случае с "безызбежно" - обозвали "колхозницей", обрядись в прекрасную пастушку (барашка в качестве аксессуара не забудь))
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FlowerF
Ответ RMandYNWA
За «аксессуарчики» тоже немножко переживаем )
Право слово, не стоит переживать! Если это, конечно, не аксессуарчики, которых в России и по миру нет ))
Тогда - немножко можно ))
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