Образ Загитовой на презентации ее линии одежды: розовые колготки, розовые меховые сапожки и розовые рукава

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова стиль Фигурное катание

Алина Загитова пришла на открытие своей линии одежды в Москве.

Презентация проходит в магазине «Красная машина» в ТВК «Авиапарк».

Загитова пришла с собакой Масару. Для презентации фигуристка выбрала джинсовую мини-юбку, футболку из собственной коллекции, а также розовые рукава, колготки и розовые меховые сапожки.

Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте

Материалы по теме

110 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
о, юбку нашла
+61
-9
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Usikov
Колхоз
+49
-10
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ice_Baby
Чего не сделаешь ради хайпа. Даже забытую собаку притащишь. Жалко Масару
+54
-15
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Нам то что, лишь бы Роману нравилось и собачку не мучили
+36
-7
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шубина
Лучшее в коллекции это Масару.
+33
-5
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритт
Какая же она.... Притащила собаку, которую бросила родственникам, чтоб в очередной раз попиариться.
Ну, и связь с Красной машиной и РР уже и не скрывает. Далеко пойдет. Вернее уже....
+38
-11
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The_Enot
Какая же прикольная и симпатичная, собака!
+31
-8
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty K.
Гламурная безвкусица - что она, что одежда
+31
-10
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритт
Ответ Ice_Baby
Чего не сделаешь ради хайпа. Даже забытую собаку притащишь. Жалко Масару
и связи свои с РР не скрывает уже.
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Яковлев
Почему собак не в фиолетовых колготках??????
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Ну всё лучше чем трусы и шуба ))
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Прошкин
Собачка норм. Всё остальное - ааааааааа!!!
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пылесос
Розовая Загитова и рыжая собака. Безызбежно.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The_Enot
Какая же симпатичная и прикольная, собака!
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
papadok
На морском песочке
Я Алину встретил.
В розовых чулочках,
Талия в корсете (с)
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Наверное, я отстала от моды. 🤷‍♀️Но по мне это все как-то сстранно сочетается.... Ну, ровесницам Алины виднее.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ваня Аналитик
как это все задолбало...
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
я уже представила фатиму, птичку певчую в этой одежде... мммм xDD
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Варлампий Варлампий
Ответ Hivaga22
Такое ощущение, что раньше ума было побольше
Лавэ с лохов стрижет исправно. Например, Бузова умная бизнес-вумен, но грамотно подает себя дурочкой, лох хорошо хавает и так же несет деньги.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Не пришей Алине рукав
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RMandYNWA
Масару цветёт и пахнет 😍
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хелен
Это тупо я в 7 лет собираю невероятный образ из маминой одежды и представляю себя супер моделью😁
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
forsp
Алина Загитова Красная машина))) звучит как название порнофильма 😂 там ещё сокращённо АЗ «Красная машина», АЗ как автомобильный завод))
+20
-11
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эразм
Это так розово, что толсто...
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йогурт Базылюк
О, а вот и юбка)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vendetta4111323
Какой колхоз из нее попер, мамадорогая🙈
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CHIP26RUS
безвкусица
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Пригода
Доверенное лицо президента, главное чтобы другая Алина не заревновала
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Ответ Маргарита Михайловна
Алина задаёт тренды!
Скорее, подсматривает в чужих инстах и старательно копирует.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Там,где она дна нет. Она ежедневно копает глубже
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ AntonIQ
А снимал Алину на видео молодой человек в белой кофте с капюшоном, чёрных джинсках и чёрных кроссовках
а потом все было как в тумане и он очнулся в розовых колготках и уггах
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Макарова
Масару понравилась!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СССР цэ европа! - скакал?
Осталось покрасить собачку в розовый цвет
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
circassian*
Лол)))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Варлампий Варлампий
Ответ Nikolay.Starrikov
Комментарий скрыт
она татарка
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Ответ Тайга86
Комментарий удален модератором
==привлечь японского покупателя== китайскими иероглифами?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Киселёв
Наконец-то новости про наряды Загитовой на спортсе
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
просто вспоминаю, как загефанки смеялись над Медведевой в розовом наряде для показалки, а тут вдруг у них кринж-колготы и мохнатые ноги гламурного йети "ярко, сочно, молодежно")) и радость придают, и вдохновляют)
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктория Обер
,,ее линия одежды’’
)))
бабки бабки бабки
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sat397
Прикольный, задорный наряд. Кому-то понравится - тем кто любит быть в центре внимания , а кто-то любит не так ярко, кто-то - серая мышь. Люди всякие нужны, люди всякие важны. Не вижу повода для хейта, если совсем уж не придираться, как здесь любят это делать.
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
стиль под названием "я у мамы дурочка"))
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
22somebody22
Пугало.
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iti_na_taiti
Долго я не хотела сама себе признаться в том, что Алина стала синонимом слова кринж, но всё, сдаюсь. Алина, нафига ты это с собой делаешь? Какая ж классная ты была.
+16
-11
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
старичок
Ответ Konstantin Usikov
Колхоз
не обижай колхозников, у них ни денег, ни возможностей таких не было
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый адовый Крикун
Пёсель клёвый, у моего однокурсника пара таких же на даче, обожаю
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zooey Glass
Спортс, ну уже слишком! Посмотрели один раз и хватит, или вводите fashion-раздел.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Zhalobkevich
Классные валенки.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайга86
Ответ Маргарита Михайловна
Наверняка и японцы захотят у себя иметь одежду из этой культовой коллекции!
Конечно, Рита. Ведь именно для этого Масю оторвали от собачьих дел сельских и притащили заигрывать с японскими потенциальными покупателями.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Есть хороший момент - Масару с хозяйкой встретилась.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марат Люсьеныч
Вульгарщина! Помимо того, что ей купили золотых медалей, так еще и так себя ведет. Ужас
+16
-13
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий