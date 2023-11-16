Образ Загитовой на презентации ее линии одежды: розовые колготки, розовые меховые сапожки и розовые рукава

Алина Загитова пришла на открытие своей линии одежды в Москве.

Презентация проходит в магазине «Красная машина» в ТВК «Авиапарк».

Загитова пришла с собакой Масару. Для презентации фигуристка выбрала джинсовую мини-юбку, футболку из собственной коллекции, а также розовые рукава, колготки и розовые меховые сапожки.

Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте