Алина Загитова: «Я люблю сборную России по хоккею, у меня нет любимых клубов, я болею за всех»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой сборная России женское катание Алина Загитова ТАСС Фигурное катание

Фигуристка Алина Загитова рассказала об отношении к хоккею.

«Я люблю сборную России по хоккею, у меня нет любимых клубов, я болею за всех. Мне главное – красивый хоккей, остальное неважно», – сказала Загитова.

«Хоккей в моей жизни занимает очень много места. Как я уже не раз говорила ранее, мой папа – в прошлом профессиональный хоккеист, а сейчас он является тренером, дома по телевизору постоянно идет хоккей.

Что касается меня, то у меня был опыт игры в хоккей, но, естественно, на фигурных коньках и без экипировки. Папа нам с сестрой в Ижевске дал клюшки и шайбу, мы гонялись за ним и пытались у него отнять шайбу и забить.

Я люблю забивать, поэтому, если бы играла в хоккей, то была бы нападающим», – цитирует Загитову ТАСС

Загитова о любимом клубе КХЛ: «Болею за «Ак Барс». Иногда смотрю игры СКА»

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19 комментариев

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Ярик01
Прям ниже текст
4 августа 2022, 20:52
Загитова о любимом клубе КХЛ: «Болею за «Ак Барс». Иногда смотрю игры СКА»
– За кого ты болеешь, есть ли у тебя любимая команда в КХЛ?
– В принципе, слежу за всеми командами, но болею за «Ак Барс». И смотрю иногда игры СКА, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
+25
-3
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MyCA
Ответ Ярик01
Прям ниже текст 4 августа 2022, 20:52 Загитова о любимом клубе КХЛ: «Болею за «Ак Барс». Иногда смотрю игры СКА» – За кого ты болеешь, есть ли у тебя любимая команда в КХЛ? – В принципе, слежу за всеми командами, но болею за «Ак Барс». И смотрю иногда игры СКА, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
То было летнее настроение, теперь осень
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Костя Кот
любимый игрок ромка ротен
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Oleg Olegov
Ответ Костя Кот
любимый игрок ромка ротен
Ща назначит ее в ска тренером по розовым сапожкам.
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Buharoid
Роман Борисыч уже пробил пару буллитов?
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Александр Шульгин
Папа наверное в последне время очень дочкой гордится. Как посмотрит новости так и гордится
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Revery
Это видно, что любишь забивать. Особенно на образование.
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Грибная Фея
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10005000 история, что ее папа - хоккеист. а то вдруг все забыли
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Кот под ногами майора
Ответ Oleg Olegov
Ща назначит ее в ска тренером по розовым сапожкам.
По скольжению
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Ярик01
Ответ Ярик01
Прям ниже текст 4 августа 2022, 20:52 Загитова о любимом клубе КХЛ: «Болею за «Ак Барс». Иногда смотрю игры СКА» – За кого ты болеешь, есть ли у тебя любимая команда в КХЛ? – В принципе, слежу за всеми командами, но болею за «Ак Барс». И смотрю иногда игры СКА, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
О там процентов 80% забаненных пользователей в той новости) мощная ферма радостных и восхищенных была)
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Oleg Olegov
Ща назначит ее в ска тренером по розовым сапожкам.
если будут плохо продаваться, то придется игрокам СКА переобуться в розовые мохнатые угги, в розовые гольфы и перчатки. главный тренер ска поможет всеми силами.
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вовочка6762
Что и Загитова пошла по скользкой дорожке ?
Мин син юратам , выходи к воротам !
+3
-1
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Трусики Бочкаревой
За это ромец накажет
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Максим Столбов
Ротенберг готов пригласить Загитову как талисман системы)
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Ярик01
Ответ Максим Столбов
Ротенберг готов пригласить Загитову как талисман системы)
Да уже давно членом околосемейного кружка Ротенбергов она является. Ну точнее не совсем членом
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