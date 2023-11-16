Алина Загитова: «Я люблю сборную России по хоккею, у меня нет любимых клубов, я болею за всех»
Фигуристка Алина Загитова рассказала об отношении к хоккею.
«Я люблю сборную России по хоккею, у меня нет любимых клубов, я болею за всех. Мне главное – красивый хоккей, остальное неважно», – сказала Загитова.
«Хоккей в моей жизни занимает очень много места. Как я уже не раз говорила ранее, мой папа – в прошлом профессиональный хоккеист, а сейчас он является тренером, дома по телевизору постоянно идет хоккей.
Что касается меня, то у меня был опыт игры в хоккей, но, естественно, на фигурных коньках и без экипировки. Папа нам с сестрой в Ижевске дал клюшки и шайбу, мы гонялись за ним и пытались у него отнять шайбу и забить.
Я люблю забивать, поэтому, если бы играла в хоккей, то была бы нападающим», – цитирует Загитову ТАСС.
Загитова о любимом клубе КХЛ: «Болею за «Ак Барс». Иногда смотрю игры СКА»
4 августа 2022, 20:52
Загитова о любимом клубе КХЛ: «Болею за «Ак Барс». Иногда смотрю игры СКА»
– За кого ты болеешь, есть ли у тебя любимая команда в КХЛ?
– В принципе, слежу за всеми командами, но болею за «Ак Барс». И смотрю иногда игры СКА, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Мин син юратам , выходи к воротам !