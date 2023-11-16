Алина Загитова: «Я люблю сборную России по хоккею, у меня нет любимых клубов, я болею за всех»

Фигуристка Алина Загитова рассказала об отношении к хоккею.

«Я люблю сборную России по хоккею, у меня нет любимых клубов, я болею за всех. Мне главное – красивый хоккей, остальное неважно», – сказала .

«Хоккей в моей жизни занимает очень много места. Как я уже не раз говорила ранее, мой папа – в прошлом профессиональный хоккеист, а сейчас он является тренером, дома по телевизору постоянно идет хоккей.

Что касается меня, то у меня был опыт игры в хоккей, но, естественно, на фигурных коньках и без экипировки. Папа нам с сестрой в Ижевске дал клюшки и шайбу, мы гонялись за ним и пытались у него отнять шайбу и забить.

Я люблю забивать, поэтому, если бы играла в хоккей, то была бы нападающим», – цитирует Загитову ТАСС.

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