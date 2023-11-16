Загитова о своем мерче: «Эта история вовсе не про деньги, они не стоят на первом месте. Для меня было важно сделать людям приятно»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Р-Спорт Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что вдохновило ее сделать коллекцию мерча.

«Меня вдохновили те люди, которые болеют за меня. Как бы это банально ни звучало, так и есть. Благодаря им у меня родилась мотивация сделать такой, на мой взгляд, потрясающий мерч. Комфортный, удобный, суперстильный и со смыслом.

Решила сделать поклонникам подобный подарок, хотя были люди, которые давно говорили мне, что нужно уже запустить свой мерч.

Много времени ушло на разработку. В частности, долго подбирали ткани, которые, кстати, натуральные.

Что касается моих кумиров в мире моды, то сейчас много трендов. Мы живем в эпоху социальных сетей, каждый человек может найти там новые веяния. Пока не знаю, буду ли пробовать себя в профессии дизайнера дальше, надо посмотреть, насколько понравится данная коллекция.

Эта история вовсе не про деньги, они не стоят на первом месте. Для меня было важно сделать людям приятно. На этом я ничего не зарабатываю», – сказала Загитова

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Не знаю как ей удалось за пару лет пройти путь от образа скромной красавицы со стальным характером до образа колхозной безграмотной эскортницы, но это достойно титула Королева кринжа.
+38
-12
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xQcoW
Почему тогда на этих мерчах стоят завышенные ценники, если это не ради денег?
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buharoid
Не сомневаюсь, что делать людям приятно Алиночка умеет и любит. Уважаемым людям, конечно же, не кому попало.
+33
-12
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lesana
чем она это (приятное) делает? Продавая то, что и без нее повсюду продается? Или предполагается людям приятно, что именно Загитова на них зарабатывает?
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритт
подарок своей стене ты бы сделала, если б перестала постоянно позориться. А вот мерч твой дорогой для них. Столько гладиолусов и кабачков им не продать, а пенсии маленькие
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xQcoW
Она знает свою целевую аудиторию. Отчаявшиеся домохозяйки вот-вот схватятся за кредитную карточку своих мужей, чтобы потратить месяцы продуктовых денег на её посредственные мерчи по завышенным ценам.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Я правильно понял, что Алина собирается все вещи своей коллекции раздать бесплатно (как подарок)?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юна73
Ответ Buharoid
Не сомневаюсь, что делать людям приятно Алиночка умеет и любит. Уважаемым людям, конечно же, не кому попало.
Думаю,вот ради таких комментариев и завалили нас постами об активностях Алины!Браво!
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
фанаты, только попробуйте не купить xD
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Алина если не про деньги пусти всю выручку на благотворительность, раз не ради денег
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Furyus
Русские слова основные ей изучить бы, их смысл, татарские тоже. А то мерч, хейт и т. д., научиться бы бегло говорить лучшей журналистке страны.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ Ритт
подарок своей стене ты бы сделала, если б перестала постоянно позориться. А вот мерч твой дорогой для них. Столько гладиолусов и кабачков им не продать, а пенсии маленькие
По-моему, от стены остались развалины.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusVector
Тогда бы уж бесплатно раздали по шмотке в одни руки! Тогда бы еще поверили!
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дисперсия
И это речь без пяти минут журналистки...🤦🏼‍♀️
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дисперсия
А кто ж зарабатывает на Загитовой?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайга86
Розовые мохнатые сапожки я им бесплатно бы выдала. Самым преданным - по две пары. Марку естественно не выдавать, если только в виде домашних тапочек. Розовые рукава можно в нагрузку - удобная вещь в хозяйстве...можно использовать как прихватки, хранить лук...комп там протирать от сиропа...Короче, твори, Алина, на радость всем)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трусики Бочкаревой
Почему тогда через связи олигархов куда только не пытается пристроиться ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ливия
Презентация коллекции… и сразу скидка 30%. Видимо, больших ожиданий у дизигнера в отношении своих шмоток нет.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sat397
Ответ Oleg Olegov
Не знаю как ей удалось за пару лет пройти путь от образа скромной красавицы со стальным характером до образа колхозной безграмотной эскортницы, но это достойно титула Королева кринжа.
Если бы все у Алины было так плохо, как вы пытаетесь донести, вы бы ничего о ней уже давно не писали, и так было бы все понятно, она как прочитанная книга, была бы хейтерам не интересна. А так получается все по классике - "Я гнался за вами три дня чтобы сказать как вы мне безразличны"
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amneris
Ответ Olga.t
По-моему, от стены остались развалины.
Нет, там много стальных пенсионеров. Проблема в том, что они все ещё в Алине видят ту скромную и улыбчивую олимпийскую чемпионку, которую действительно обижали и ФФКР, и фанаты Медведевой.

Что Загитова (как и Валиева, кстати) давно вышла из позиции публичной жертвы и вполне сознательно топит себя сама - этого они не понимают и упорно не замечают.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мар-ина
Мне всё понравилось, и сама коллекция, и презентация. И опять 100% попадание. Алина радует, видимо хорошо трудится. 👍
+14
-14
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий