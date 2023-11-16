Загитова о своем мерче: «Эта история вовсе не про деньги, они не стоят на первом месте. Для меня было важно сделать людям приятно»
Алина Загитова рассказала, что вдохновило ее сделать коллекцию мерча.
«Меня вдохновили те люди, которые болеют за меня. Как бы это банально ни звучало, так и есть. Благодаря им у меня родилась мотивация сделать такой, на мой взгляд, потрясающий мерч. Комфортный, удобный, суперстильный и со смыслом.
Решила сделать поклонникам подобный подарок, хотя были люди, которые давно говорили мне, что нужно уже запустить свой мерч.
Много времени ушло на разработку. В частности, долго подбирали ткани, которые, кстати, натуральные.
Что касается моих кумиров в мире моды, то сейчас много трендов. Мы живем в эпоху социальных сетей, каждый человек может найти там новые веяния. Пока не знаю, буду ли пробовать себя в профессии дизайнера дальше, надо посмотреть, насколько понравится данная коллекция.
Эта история вовсе не про деньги, они не стоят на первом месте. Для меня было важно сделать людям приятно. На этом я ничего не зарабатываю», – сказала Загитова.
Что Загитова (как и Валиева, кстати) давно вышла из позиции публичной жертвы и вполне сознательно топит себя сама - этого они не понимают и упорно не замечают.