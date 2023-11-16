Коган о причинах изменений в календаре: «На это сподвигло обсуждение более правильной подготовки фигуристов к основным соревнованиям»

Теги сборная России ФФКР Александр Коган Спорт-Экспресс Фигурное катание

Александр Коган объяснил причины изменений в соревновательном календаре.

— Что сподвигло Федерацию поменять календарь?

— Обсуждение более правильной подготовки фигуристов к основным соревнованиям, – заявил гендиректор Федерации фигурного катания России. 

Чемпионат России по прыжкам перенесен в Москву на январь, турнир шоу-программ пройдет в Санкт-Петербурге

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8 комментариев

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Katerina Sunny
А в межсезонье для этого времени совсем не было.
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Иван Иванов
Да здравствует наука! Да здравствует прогресс! И мудрая политика ТС ФФККР!
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unknownman
Ну понятно, как проводить прыжковый турнир, когда никто из девушек толком еще не прыгает ультра-си.
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Блинчик
А что поменялось?
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Александр
ню-ню... ню-ню... а до утверждения не судьба было обсудить??? не первый же день гендиректор....
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Франтин
И правильно, пусть спортсмены лучше нормально готовятся к ЧР.
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Александр
Ответ Франтин
И правильно, пусть спортсмены лучше нормально готовятся к ЧР.
да ничего бы они переносить на стали - не "отожми" у них площадку Паша Воля....
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