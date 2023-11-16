Коган о причинах изменений в календаре: «На это сподвигло обсуждение более правильной подготовки фигуристов к основным соревнованиям»
Александр Коган объяснил причины изменений в соревновательном календаре.
— Что сподвигло Федерацию поменять календарь?
— Обсуждение более правильной подготовки фигуристов к основным соревнованиям, – заявил гендиректор Федерации фигурного катания России.
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