Гендиректор ФФКР о Гран-при России: «Не увидел проблем с посещаемостью. Посмотрите на дворцы спорта, в них аншлаги»

Теги ФФКР Александр Коган Спорт-Экспресс Серия Гран-при России Фигурное катание

Коган заявил об отсутствии проблем с посещаемостью на Гран-при России.

— Илья Авербух заявил о снижении интереса к фигурному катанию в России, говорил о маленькой посещаемости соревнований. Вы это почувствовали?

— Не увидел проблем с посещаемостью. Может быть, он имел в виду какие-то шоу. Точка.

— То есть снижения интереса нет?

— Посмотрите на дворцы спорта, в них аншлаги. Это говорит о том, что все нормально с посещаемостью. Посмотрим, как будет в Самаре и Москве, – сказал гендиректор ФФКР

Илья Авербух: «Чувствуется спад интереса к фигурному катанию. Достаточно посмотреть телетрансляцию – даже дворцы вместимостью 3000 не собрались»

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2 комментария

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Маргарита Михайловна
Это на шоу Авербуха никто не ходит.
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lan9aden
Безбилетников много,приглашенных,о доходах за эти мероприятия и речи нет,а так все хорошо,все хорошо...
+1
0
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