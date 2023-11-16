Гендиректор ФФКР о Гран-при России: «Не увидел проблем с посещаемостью. Посмотрите на дворцы спорта, в них аншлаги»
Коган заявил об отсутствии проблем с посещаемостью на Гран-при России.
— Илья Авербух заявил о снижении интереса к фигурному катанию в России, говорил о маленькой посещаемости соревнований. Вы это почувствовали?
— Не увидел проблем с посещаемостью. Может быть, он имел в виду какие-то шоу. Точка.
— То есть снижения интереса нет?
— Посмотрите на дворцы спорта, в них аншлаги. Это говорит о том, что все нормально с посещаемостью. Посмотрим, как будет в Самаре и Москве, – сказал гендиректор ФФКР.
Илья Авербух: «Чувствуется спад интереса к фигурному катанию. Достаточно посмотреть телетрансляцию – даже дворцы вместимостью 3000 не собрались»
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