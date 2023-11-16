Гендиректор ФФКР о Гран-при России: «Не увидел проблем с посещаемостью. Посмотрите на дворцы спорта, в них аншлаги»

Коган заявил об отсутствии проблем с посещаемостью на Гран-при России.

— Илья Авербух заявил о снижении интереса к фигурному катанию в России, говорил о маленькой посещаемости соревнований. Вы это почувствовали?

— Не увидел проблем с посещаемостью. Может быть, он имел в виду какие-то шоу. Точка.

— То есть снижения интереса нет?

— Посмотрите на дворцы спорта, в них аншлаги. Это говорит о том, что все нормально с посещаемостью. Посмотрим, как будет в Самаре и Москве, – сказал гендиректор .

Илья Авербух: «Чувствуется спад интереса к фигурному катанию. Достаточно посмотреть телетрансляцию – даже дворцы вместимостью 3000 не собрались»