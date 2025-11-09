17

Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на Гран-при России в Казани

Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на Гран-при России в Казани.

Пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский сделала четверной выброс – сальхов в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани.

В начале проката они ошиблись на секвенции из тройного сальхова и двух двойных акселей – Бойкова приземлилась на две ноги на втором прыжке.

Они набрали 141,92 балла за произвольную программу, по сумме двух программ – 215,34 балла.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
Идель
пары
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoСерия Гран-при России
