Морозов и Еременко снялись с произвольного танца на Гран-при в Красноярске. Накануне Аннабель наложили 7 швов после столкновения с Шанаевой
Аннабель Морозов и Игорь Еременко снялись с Гран-при России в Красноярске.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
«Не будут (выступать). Сняты по медицинским показаниям», – сказал Коган.
На разминке перед ритм-танцем Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Морозов. После проката Аннабель наложили семь швов.
Спортсмены шли третьими после ритм-танца. Сегодня дуэты представят произвольные танцы.
Кровь и слезы нашей фигуристки: соперница случайно разрезала ей ногу коньком
Очень-очень жаль, скорейшего восстановления Аннабель!
За Шанаеву болеть не буду, не из-за самого инцидента, а за её слова после происшествия.
Что-то вы фантазируйте.