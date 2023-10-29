Морозов и Еременко снялись с произвольного танца на Гран-при в Красноярске. Накануне Аннабель наложили 7 швов после столкновения с Шанаевой

Теги сборная России травмы танцы на льду ФФКР Александр Коган Игорь Еременко Аннабель Морозов Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Аннабель Морозов и Игорь Еременко снялись с Гран-при России в Красноярске.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

«Не будут (выступать). Сняты по медицинским показаниям», – сказал Коган.

На разминке перед ритм-танцем Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Морозов. После проката Аннабель наложили семь швов.

Спортсмены шли третьими после ритм-танца. Сегодня дуэты представят произвольные танцы.

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17 комментариев

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Урагана Эриксен
Очень жаль, но это правильное решение, рана глубокая (видела фото в телеграм). Просто ужасная ситуация, считаю, что в федерации должен быть разбор этого случая. И ещё официальных извинений так и не услышали. На ЧР буду поддерживать Морозов-Еременко.
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Princess23
Вот так всегда..хорошие страдают а этой с.... Шанаевой даже бумеранг не прилетит
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Olga.t
Ожидаемо, к сожалению. Боль, отёки и гематомы появляются на следующий день.
Очень-очень жаль, скорейшего восстановления Аннабель!
За Шанаеву болеть не буду, не из-за самого инцидента, а за её слова после происшествия.
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Svetlana Yablonskaya
Здоровья Аннабель!
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Маргарита В Сафронова
Анабель, выздоравливай! Жду на льду! Свистните там кто-нибудь за меня Шанаевой.
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Olga.t
Ответ Agura
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По-моему, сразу речь шла о 7.
Что-то вы фантазируйте.
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rainy88
Ожидаемо, к сожалению. С такой глубокой раной катать нереально. Скорейшего восстановления Аннабель!
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Маргарита В Сафронова
Анабель, выздоравливай! Жду на льду! Свистните там кто-нибудь за меня Шанаевой.
Тоже пожалела, что не в Красноярске сейчас, посвистела бы от души.
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nata62
Этого и следовало ожидать. Сегодня рана отекла и разболелась по-настоящему. Здоровья, Аннабель!
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Ayla
очень жаль(((
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alexnew
Жаль. Здоровья.
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oldparakhod
Как жаль. Здоровья и удачи.
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Agura
Вывод: надо соблюдать ТБ на катке: двигаться по кругу в направлении против часовой стрелки,а не поперек катка.
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Екатерина Куракулова
Ответ Agura
Не я , а кто- то другой, кто выдает информацию читателям.
Крылова ещё вчера сказала, что семь швов, к чему ваш комментарий про семнадцать, если уже очевидно, что это ложь?
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Princess23
Ответ Agura
Не я , а кто- то другой, кто выдает информацию читателям.
Именно вы. Новость "Анабель Морозов наложили 7 швов" висит буквально в соседнем столбике
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