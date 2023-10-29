Морозов и Еременко снялись с произвольного танца на Гран-при в Красноярске. Накануне Аннабель наложили 7 швов после столкновения с Шанаевой

Аннабель Морозов и Игорь Еременко снялись с Гран-при России в Красноярске.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) .

«Не будут (выступать). Сняты по медицинским показаниям», – сказал Коган.

На разминке перед ритм-танцем Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Морозов. После проката наложили семь швов.

Спортсмены шли третьими после ритм-танца. Сегодня дуэты представят произвольные танцы.

Кровь и слезы нашей фигуристки: соперница случайно разрезала ей ногу коньком