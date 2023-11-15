Чемпионат России по прыжкам перенесен в Москву на январь, турнир шоу-программ пройдет в Санкт-Петербурге
ФФКР опубликовала изменения в календаре соревнований по фигурному катанию.
Чемпионат России по прыжкам, который должен был пройти 1-4 декабря в Санкт-Петербурге, перенесен в Москву на 19-22 января.
Кубок Первого канала пройдет 2-3 марта в Санкт-Петербурге, изначально он планировался на 7-11 марта.
8-10 марта Санкт-Петербург примет турнир шоу-программ «Русский вызов». Ранее планировалось провести турнир в Москве 19-22 января.
Хорошо бы ещё чего-нибудь придумали
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