Чемпионат России по прыжкам перенесен в Москву на январь, турнир шоу-программ пройдет в Санкт-Петербурге

Теги сборная России ФФКР Кубок Первого канала по фигурному катанию Открытый турнир по шоу-программам Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

ФФКР опубликовала изменения в календаре соревнований по фигурному катанию.

Чемпионат России по прыжкам, который должен был пройти 1-4 декабря в Санкт-Петербурге, перенесен в Москву на 19-22 января. 

Кубок Первого канала пройдет 2-3 марта в Санкт-Петербурге, изначально он планировался на 7-11 марта. 

8-10 марта Санкт-Петербург примет турнир шоу-программ «Русский вызов». Ранее планировалось провести турнир в Москве 19-22 января.

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19 комментариев

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Рябиновые бусы
зачем в марте подряд 2 турнира делать?неужели нельзя их развести ? а февраль пустой получается.
+12
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Мария Тихонова
Хорошо, что прыжковый убрали с декабря, хоть и по идиотским причинам. Перед ЧР он был не к месту.
+8
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+8
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Anastasia 17
Ответ Рябиновые бусы
зачем в марте подряд 2 турнира делать?неужели нельзя их развести ? а февраль пустой получается.
В феврале спартакиада
+4
-1
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Ayla
Ответ Рябиновые бусы
зачем в марте подряд 2 турнира делать?неужели нельзя их развести ? а февраль пустой получается.
На КПК и Русском вызове во многом разные участники. КПК - молодёжь, Вызов - половина ветераны
+4
-1
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olvl
Главное, чтобы всё состоялось. Жалко только что прыжковый турнир долго ждать.
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Надира Юнусова
урра! очень рада!
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Товарищ Майор.
Кручу - верчу запутать хочу
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Аврора кубик
Правильно сделали , что прыжковый турнир перенесли после ЧР!))
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Аврора кубик
Москва и Питер сколько у Вас мероприятий намечается!)))
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TatRom
Вот "повезло" тем, кто под прошлый календарь поездки спланировал...
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ДИОНИС
Правильное решение перенести Чемпионат России по прыжкам на январь.
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floret
Прыжковый турнир правильно до ЧР убрали.
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Роман Волков
Может так и лучше, а то вторая часть сезона Явно пустовата.
Хорошо бы ещё чего-нибудь придумали
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TatRom
Ответ Мария Тихонова
Хорошо, что прыжковый убрали с декабря, хоть и по идиотским причинам. Перед ЧР он был не к месту.
А по каким причинам, если не секрет?
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