Чемпионат России по прыжкам перенесен в Москву на январь, турнир шоу-программ пройдет в Санкт-Петербурге

ФФКР опубликовала изменения в календаре соревнований по фигурному катанию.

Чемпионат России по прыжкам, который должен был пройти 1-4 декабря в Санкт-Петербурге, перенесен в Москву на 19-22 января.

Кубок Первого канала пройдет 2-3 марта в Санкт-Петербурге, изначально он планировался на 7-11 марта.

8-10 марта Санкт-Петербург примет турнир шоу-программ «Русский вызов». Ранее планировалось провести турнир в Москве 19-22 января.