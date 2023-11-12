Арбитр Марина Сучкова поставила Камиле Валиевой выше 9 баллов за компоненты. Фигуристке засчитали два падения

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Камила Валиева получила высокие компоненты от судьи, несмотря на два падения.

Сегодня фигуристка заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани. Арбитр Марина Сучкова поставила ей 9,50 балла за композицию, а также по 9,25 за представление и мастерство катания в произвольной программе. Остальные шесть судей оценили компоненты Валиевой ниже 9.

При этом в итоговом протоколе спортсменке засчитали два падения – на четверном тулупе и после исполнения элемента слайд.

Согласно правилам, при двух и более ошибках, если они имели только минимальное влияние на целостность программы, максимальная оценка за компоненты может составить 8,75.

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53 комментария

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Самая цитируемая и вообще недура
А компы Семененко не хотим обсудить?
+49
-15
+34
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Alealeale
Она и без падений таких компонентов не заслуживает. Ноль презентации и энергии. Вяло махала руками, смотря под нос. Ладно в прыжках, но почему в компонентности так скатилась? Потому что можно кататься как угодно, все равно нагрибуют?
+38
-12
+26
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Lara_Croft
А почему про Семененко такой новости нет? У него падение и степ-аут и при этом куча девяток в компах.
+23
-7
+16
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Alealeale
Ответ ivera
Комментарий скрыт
Если травма, то сиди дома! Нет в правилах надбавок за наличие травмы. Побеждает соревнования сильнейший в настоящий момент. Валиева четвертая на этих соревнованиях в настоящий момент.
+20
-5
+15
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Olga Tchistyakov
Так было же только одно падение!!Бардак.
+23
-12
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Прекрасная фурия
Значит эту судью надо дисквалифицировать. Надоел весь этот цирк.
+16
-5
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
А компы Семененко не хотим обсудить?
там мафия Мишина плотно давно уже засиделась
+15
-5
+10
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trav
Фигурное катание это что угодно, но не спорт
+11
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Olga.t
Могли бы ещё третье падение засчитать в конце программы, видимо застеснялись.
Наши судьи продолжают удивлять, как говорится "из огня да в полымя".Они не следят за новыми элементами совсем?
+22
-13
+9
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Anna Stefan
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
А компы Семененко не хотим обсудить?
Это компы кого надо компы.
+12
-5
+7
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BOMBER MAN
Никогда такого не было))
+10
-3
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Вошь энтропийная
Когда уже всех проштрафившихся судей дисквалифицируют?
+10
-3
+7
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Слончик
Надбавка за чудесность
+12
-5
+7
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Леди Брэкнелл
Надо заменить всех судей. Вот просто всех. Пусть готовят новых или приглашают из-за бугра. Позорище.
+7
-2
+5
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Lara_Croft
Ответ Zooey Glass
Так есть вроде. Только после кп. Зачем два раза публиковать одно и то же)
После КП другая новость была, что прыжок с касанием рукой ему оценили на +2, а сегодня ему были выставлены недопустимые компоненты.
+4
0
+4
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Зиля Бадриева
Ян пишите без кликбейта. Ками за компоненты поставили в основном 8, и только две 9. В отличие от юниорок, у которых 9 больше.
+8
-4
+4
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Lennuci
Семененко с падением, степ аутом и прочими косяками поставили 5 (!) оценок 9.0 и еще 4 (!) 9.25.
Не вижу новости об этом.
+5
-1
+4
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flyhigh
Ответ Lara_Croft
А почему про Семененко такой новости нет? У него падение и степ-аут и при этом куча девяток в компах.
А в КП плюсовые надбавки за касание рукой, но об этом молчат
+3
0
+3
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фуфырка
А почему нет фамилий судей, поставивших Се Ещенко 9за несколько падений. И Ками упала один раз, а не два.
+6
-3
+3
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pnirvana
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
А компы Семененко не хотим обсудить?
Хотим еще с прошлого ЧР)
+3
0
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BOMBER MAN
Ответ Вошь энтропийная
Когда уже всех проштрафившихся судей дисквалифицируют?
так судить будет некому))
+2
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tanya_1111
Ну вот, а я только судей похвалила )))
+2
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spboksana
Ответ фуфырка
А почему нет фамилий судей, поставивших Се Ещенко 9за несколько падений. И Ками упала один раз, а не два.
++++++++
+2
-1
+1
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Док Аксель
Для одних судей слайд это слайд, а для тех бригады оказалось падением...
+2
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valuy_dop
Сучкова соответствует фамилии)
+2
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