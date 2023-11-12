Арбитр Марина Сучкова поставила Камиле Валиевой выше 9 баллов за компоненты. Фигуристке засчитали два падения

Камила Валиева получила высокие компоненты от судьи, несмотря на два падения.

Сегодня фигуристка заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани. Арбитр Марина Сучкова поставила ей 9,50 балла за композицию, а также по 9,25 за представление и мастерство катания в произвольной программе. Остальные шесть судей оценили компоненты Валиевой ниже 9.

При этом в итоговом протоколе спортсменке засчитали два падения – на четверном тулупе и после исполнения элемента слайд.

Согласно правилам, при двух и более ошибках, если они имели только минимальное влияние на целостность программы, максимальная оценка за компоненты может составить 8,75.