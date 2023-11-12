Валиевой засчитали элемент слайд как падение в произвольной программе на этапе Гран-при России
Судьи засчитали Камиле Валиевой слайд как падение в произвольной программе.
Фигуристка заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани, хотя лидировала после короткой программы. В произвольной программе она набрала 132,50 балла.
В концовке программы у Валиевой есть хореосеквенция. В ней она скользит на коленях по льду – делает слайд. В протоколе это отмечено как падение.
Валиева ранее исполняла этот элемент на контрольных прокатах.
Помимо этого, фигуристка упала с четверного тулупа, также ей обнулили два прыжка из-за повтора секвенции.
Такое ощущение, что Тутберидзе спасает себя перед вердиктом по делу Валиевой
Нет, я просто спрашиваю.......
К Камиле кстати нет претензий, но можно было поставить по-другому хореосеквенцию, чтобы не было сомнений, зачем усложнять жизнь своей спортсменке.