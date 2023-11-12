Валиевой засчитали элемент слайд как падение в произвольной программе на этапе Гран-при России

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Судьи засчитали Камиле Валиевой слайд как падение в произвольной программе.

Фигуристка заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани, хотя лидировала после короткой программы. В произвольной программе она набрала 132,50 балла. 

В концовке программы у Валиевой есть хореосеквенция. В ней она скользит на коленях по льду – делает слайд.  В протоколе это отмечено как падение.

Валиева ранее исполняла этот элемент на контрольных прокатах. 

Помимо этого, фигуристка упала с четверного тулупа, также ей обнулили два прыжка из-за повтора секвенции. 

Такое ощущение, что Тутберидзе спасает себя перед вердиктом по делу Валиевой

87 комментариев

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Goga
На ОП этот слайдинг выглядел по другому, здесь была явная потеря равновесия.
+75
-22
+53
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Бу!
Это действительно было падение. И не на коленях она там скользит, а на бедре. Не удержалась и плюхнулась попой, не исполнив по сути этот свой элемент.
+37
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+32
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Tatiana Klm
Элемент спорный изначально, зачем он вообще нужен? Не украсил программу, а вот сумятицу внес
+35
-4
+31
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Пользователь заблокирован
C секвенцией что-то видно тренеры намудрили (что дичь конечно), а вот слайд стоял в заявке, странно, что так отсудили
+36
-6
+30
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Gilonjon862
Она на пятую точку упала с коленей, это и есть падение
+36
-7
+29
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alexnew
Ответ Goga
На ОП этот слайдинг выглядел по другому, здесь была явная потеря равновесия.
Да не было там никакой особой потери, просто на усталости чуть смазала вход в него, не более.
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tanya_1111
На ОП лучше выглядело, кто не видел пересмотрите прокат.
+21
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Элла Бурс
Ответ Goga
На ОП этот слайдинг выглядел по другому, здесь была явная потеря равновесия.
Я в данном случае не спорю с вами, но все-таки это же не падение?
+34
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+21
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Orange carrot
Вообще то, она по ходу этого скольжения реально села на пятую точку.
+22
-3
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Е...С
У нее должен был быть слайд на одной ноге на боку, а она села и посидела на попе.
+22
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артем саркисян
Так она реально на жопке прокатилась по льду
+17
-4
+13
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Kristine Kristine
Ну это и выглядело как падение ..
+15
-3
+12
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alexnew
Ответ заблокированному пользователю
C секвенцией что-то видно тренеры намудрили (что дичь конечно), а вот слайд стоял в заявке, странно, что так отсудили
Секвенция - ошибка ТШ, хореодорожка на совести судий!
+16
-4
+12
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альфия пахина
Ответ Olga.t
Судей на переаттестацию отправить, и не только из-за этой ошибки. Или лучше провести ротацию судей, чтобы неповадно было, судят "как надо" как минимум второй сезон.
надо было судей отправлять на переаттестацию когда, до безумия завышали оценки. Но нет это всех устраивало.
+12
-3
+9
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a71
Ответ Лакс
вроде собираются подать протест
Протестуем: на попе сидеть можно.
+14
-7
+7
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Юлия Ягунова
Просто так тяжело было, что как-будто рухнула
+7
0
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Дружба11
Ребята простите, но я тоже понял,что это падение,а не элемент, может просто сорвалась чутка.....Ноя Ками ничего плохого не желаю,честно-воспинял,что упала девочка
+15
-8
+7
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Bigiatmn
Чувство, будто спешила, поэтому слайдинг такой корявый вышел, похожий на падение
+10
-3
+7
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Alexandra K
Ответ Artemon1302
Но это всего лишь -1 балл, или я не так понимаю?
И минусы к элементу хорео последовательность. 3 балла, и ГОЕ минус 1.9, а обычно у Камилы в районе +2 ГОЕ, то есть потеряла много.
+6
0
+6
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Лизавета Анна -Мария
А как можно перепутать скольжение на коленях с падением?! Или это скольжение приравнивать к падению?....
Нет, я просто спрашиваю.......
+9
-3
+6
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alexnew
Ответ Artemon1302
Но это всего лишь -1 балл, или я не так понимаю?
Не так. Секвенция шла на большой плюс, а пошла на минус + дедакшен. Потеря большая, а если еще потерю на секвенции учесть на пустом месте и запас в короткой, то она уже в одни баллы с Муравьевой будет с падением на тулупе.
+10
-4
+6
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Goga
Ответ Элла Бурс
Я в данном случае не спорю с вами, но все-таки это же не падение?
Увы, такое должно засчитываться как падение по правилам. Слайдинг коварный элемент на самом деле, например Букиным на Олимпиаде тоже посчитали падение.
К Камиле кстати нет претензий, но можно было поставить по-другому хореосеквенцию, чтобы не было сомнений, зачем усложнять жизнь своей спортсменке.
+7
-1
+6
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Lennuci
Ответ Самасебезвезда
В фк нельзя опротестовывать оценки
Тренер спортсмена может в течение толи часа, толи 24. Нельзя опротестовывать чужие.
+6
0
+6
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tanya_1111
Ответ Лизавета Анна -Мария
А как можно перепутать скольжение на коленях с падением?! Или это скольжение приравнивать к падению?.... Нет, я просто спрашиваю.......
возможно они ничего не путали
+6
-1
+5
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Е...С
Ответ Адриана
"Слайд на боку" это как?
Посмотрите как она скользила на КП, на бедре она скользила.
+7
-2
+5
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