Никто из фигуристок не исполнил ультра-си в произвольной программе на Гран-при в Казани

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Алина Горбачева Софья Муравьева Дарья Садкова Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Ни одна фигуристка не справилась с ультра-си на этапе Гран-при России в Казани.

На произвольную программу четверные заявили Камила Валиева, Алина Горбачева и Дарья Садкова. Все они допустили падения на прыжках. 

У Софьи Муравьевой в заявке был тройной аксель, но она не стала его исполнять, ограничившись двойным. 

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19 комментариев

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Прекрасная фурия
Я , конечно, не тренер, но заставлять Камилу в такой форме и с таким весом прыгать 4Т, не разумно. Тем более, что на разминке сильно упала, было видно это.
Достаточно было тройных.
Чувствуется, что Этери забила на чемпионаты водокачки и сосредоточилась на мировых соревнованиях дочки и пр.
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veramarso
Каменный век(с) Иоланда Чен😂😂
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Oleg152762
Это чего же?! Иоланда Чен права что ли? А если серьёзно, то ещё только начало сезона (по большому счёту)! Для кого-то вообще первый серьёзный старт. Вот уже к ЧР ближе можно будет рассуждать. А пока рановато.
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Александр Чирков
Трусова ушла, у всех пропала мотивация.
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antrrap
Все равно этап вышел очень интересный! И в жо и в мо
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AnnRR
Всё равно зрелищно!
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Guess The Song
Ответ Александр Чирков
Трусова ушла, у всех пропала мотивация.
Да я думаю, что это из-за отсутствия международных соревнований. Они не видят большой мотивации бороться за ультраси на местных непрестижных турнирах.
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тучка60
Это Чен накаркала.
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Юркин Клоп
Ответ тучка60
Это Чен накаркала.
А чего тут каркать, по вчерашним трикселям в кавычках итак все понятно было, нет ультраси и все
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AnnRR
Напряжённо-неожиданные этапы и в Казани, и в Китае выдались!
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Маргарита В Сафронова
Первый старт. Но девочки пробуют ультра, значит, всё будет.
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Дружба11
Ну и Бог с ним с ультрасями.
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polinarmax
ну некоторые хоть попытались зайти на четверные
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Александр Чирков
Ответ Guess The Song
Да я думаю, что это из-за отсутствия международных соревнований. Они не видят большой мотивации бороться за ультраси на местных непрестижных турнирах.
согласен на все 100
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Глеб Жиглов
Ответ Александр Чирков
Трусова ушла, у всех пропала мотивация.
Мне кажется, мотивация упала по другим причинам 🤣
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