Никто из фигуристок не исполнил ультра-си в произвольной программе на Гран-при в Казани
Ни одна фигуристка не справилась с ультра-си на этапе Гран-при России в Казани.
На произвольную программу четверные заявили Камила Валиева, Алина Горбачева и Дарья Садкова. Все они допустили падения на прыжках.
У Софьи Муравьевой в заявке был тройной аксель, но она не стала его исполнять, ограничившись двойным.
Достаточно было тройных.
Чувствуется, что Этери забила на чемпионаты водокачки и сосредоточилась на мировых соревнованиях дочки и пр.