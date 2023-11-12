Никто из фигуристок не исполнил ультра-си в произвольной программе на Гран-при в Казани

Ни одна фигуристка не справилась с ультра-си на этапе Гран-при России в Казани.

На произвольную программу четверные заявили , и . Все они допустили падения на прыжках.

У Софьи Муравьевой в заявке был тройной аксель, но она не стала его исполнять, ограничившись двойным.